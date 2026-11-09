Văn Mai Hương 2004, Tóc Tiên 1999: Trend giới thiệu bản thân bằng 1 bức ảnh khiến dân mạng phải tra lại tuổi thật

Đây là một chiếc trend mới, đang được nhiều người đẹp hưởng ứng.

Trend này chưa qua, trend khác đã tới! Mới đây, nếu lướt TikTok hay các nền tảng mạng xã hội trong một khoảng thời gian, không khó để bắt gặp loạt hình ảnh cá nhân được bao quanh bởi những con số và thông tin về chủ nhân. Từ chiều cao, cân nặng, năm sinh, size quần áo cho đến quê quán, nơi ở hiện tại, công việc và cả cung hoàng đạo đều công khai.

Hiểu đơn giản, đây là trend giới thiệu bản thân bằng những con số và thông tin cá nhân. Nhưng, thay vì viết một đoạn giới thiệu dài hay lần lượt trả lời các câu hỏi quen thuộc như tên gì, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, người tham gia chỉ cần đặt những dữ liệu của mình xung quanh một bức ảnh.

Chỉ cần lướt mạng xã hội và gõ từ khóa "trend giới thiệu bản thân" là thấy vô số những bài đăng như hình. Ảnh chụp màn hình TikTok.

Cách bắt trend này cũng không có gì phức tạp.

Đầu tiên, bạn chỉ cần chuẩn bị một tấm ảnh cá nhân, có thể là ảnh chính diện, góc nghiêng hoặc thậm chí chỉ là bóng lưng. Tiếp đó, hãy chọn những thông tin muốn chia sẻ như năm sinh, chiều cao, cân nặng, số đo hoặc size quần áo, quê quán, công việc, nơi đang sinh sống và cung hoàng đạo. Cuối cùng, đưa những con số, dữ liệu này lên xung quanh người mình trong ảnh, là đã có ngay một phiên bản giới thiệu bản thân theo đúng xu hướng. Nhiều người cũng dùng AI, nhập câu lệnh để AI tạo ảnh.

Điểm thú vị của trend nằm ở cách trình bày. Không giống những mẫu giới thiệu bản thân thông thường với các dòng thông tin được ghi rõ như "Năm sinh:", "Chiều cao:" hay "Quê quán:", người tham gia chỉ đơn giản đặt các con số và dữ liệu xung quanh ảnh. Không có quá nhiều quy tắc hay khuôn mẫu cố định, chính cách sắp xếp có phần ngẫu hứng này lại tạo nên sự tò mò cho người xem.

Công thức dễ dàng, chỉ với 1 tấm ảnh và số đo của bản thân là có thể đu trend. Ảnh: TikTok NV.

Và, không phải ai tham gia cũng công khai thông tin thật. Một số người chủ động thay đổi năm sinh để hack tuổi, số khác chỉ đơn giản muốn bắt trend mà không có ý định tiết lộ quá nhiều dữ liệu cá nhân. Vì vậy, những con số xuất hiện trên các bức ảnh không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác thông tin của bản thân.

Bắt gặp Văn Mai Hương sinh năm 2004, còn Tóc Tiên sinh năm 1999, trong khi đó Chế Nguyễn Quỳnh Châu - vợ ông chủ khách sạn Colline Dalat sinh năm 2006. Cũng gia nhập hội sinh năm 2006 là MC Thanh Thanh Huyền. “Nhìn là đã thấy sai sao rồi”, một cư dân mạng bình luận. Nhưng, cóvẻ như hội chị đẹp đang mê trend này vì có thể hack tuổi.

Văn Mai Hương sao lại sinh năm 2004 thế này. Ảnh: TikTok NV.

Chị nói thật không đó chị Tiên. Ảnh: TikTok NV.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu phiên bản 2006. Ảnh: TikTok NV.

Loạt người nổi tiếng đu trend, và hack tuổi. Ảnh: TikTok NV.

“Từ nãy thấy mấy chị là cứ 2k6, 2k8 đồ nha, làm phải đi tra tuổi thật, thỏa niềm mong ước của hội chị em nha, tự dưng bắt trend cái trẻ ra mấy tuổi hông à”, “Trend này hay á, dễ làm nữa mà vui nha”, “Mấy bữa nay thấy ai cũng đu ha, tui cũng đu mà từ đầu tưởng cứ phải để thông tin đúng, quê quá”,... là những bình luận của cư dân mạng

Hiện chưa xác định được nguồn gốc cụ thể của trào lưu này, đồng thời cũng chưa có một hashtag riêng được sử dụng thống nhất. Dù vậy, trend vẫn đang được nhiều người hưởng ứng nhờ cách thực hiện đơn giản, không đòi hỏi kỹ năng chỉnh sửa phức tạp hay bất kỳ công cụ đặc biệt nào. Chỉ cần một bức ảnh và vài thông tin cơ bản, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra phiên bản giới thiệu bản thân của riêng mình.

Có lẽ, sức hút của trend nằm ở việc biến một hoạt động vốn quen thuộc như giới thiệu bản thân thành nội dung giải trí có thể dễ dàng chia sẻ. Người xem vừa có thể hiểu thêm về chủ nhân bức ảnh, vừa có cơ hội khám phá những thông tin thú vị, đôi khi là cả những con số được chính người đăng cố tình biến tấu để tạo tiếng cười.