Lộ tiếp clip 54 giây Jensen Huang ôm ấp nữ “đối tác”

Sau khi thừa nhận ngoại tình, CEO Nvidia Jensen Huang tiếp tục gây chú ý khi loạt clip ghi lại những khoảnh khắc thân mật bên nữ doanh nhân Alice Huang.

Mới đây, Đài truyền hình Formosa (FTV News, Đài Loan, Trung Quốc) tiếp tục đăng tải một đoạn video dài khoảng 54 giây, ghi lại cuộc gặp giữa CEO Nvidia Jensen Huang và nữ doanh nhân Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc vào tháng 5/2025.

Clip 54 giây của Jensen Huang và nữ “đối tác” Alice Huang ở một nhà hàng. Nguồn: FTV News

Trong đoạn clip, ở góc quay từ phía sau, Jensen Huang và Alice Huang xuất hiện cùng nhau và có nhiều cử chỉ khá gần gũi. Theo đó, cả hai có hành động vòng tay qua eo và cổ đối phương để trò chuyện. Sau đó, cũng trong khuôn viên nhà hàng, cả hai liên tục tương tác, kéo tay nhau, trò chuyện và cười nói.

Cả hai ôm nhau, liên tục cười nói. Ảnh chụp màn hình.

Một lúc sau, Jensen Huang bước ra khỏi nhà hàng, tiến về phía khu vực có đông người hâm mộ và phóng viên đang chờ đợi. Trên tay vị CEO lúc này còn cầm nhiều túi đồ. Alice Huang cũng đi theo phía sau, sau đó đứng lại chờ ông ở một góc.

Cả hai cùng bước ra từ nhà hàng. Ảnh: Mirror News

Đáng chú ý, đây không phải đoạn video duy nhất ghi lại những tương tác giữa hai người được truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) công bố. Trước đó, FTV News cũng đăng tải một clip khác dài khoảng 33 giây, ghi lại khoảnh khắc Alice Huang hôn má Jensen Huang ngay tại nhà hàng này.

Cận cảnh cử chỉ tình cảm giữa Jensen Huang và nữ “đối tác” Alice Huang. Nguồn: FTV News

Trong video, Alice Huang xuất hiện với chiếc váy màu hồng, tiến đến gần vị CEO. Jensen Huang sau đó kéo người phụ nữ lại gần, vòng tay qua eo và hôn nhẹ lên má bà. Sau bữa tối, cả hai cùng rời nhà hàng trên một chiếc ô tô.

Hình ảnh này cũng đang được chia sẻ nhiều trên MXH. Ảnh: Taiwan News

Cả hai đoạn video đều ghi lại những hình ảnh từ chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Jensen Huang hồi tháng 5/2025. Đến nay, chúng bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trở lại giữa lúc đời tư của người đứng đầu Nvidia trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế.

Trước đó, ngày 8/11, Jensen Huang đã gửi thông điệp nội bộ tới nhân viên Nvidia, chính thức thừa nhận không chung thủy với vợ. Trong thư, ông viết: “Tôi đã không chung thủy với vợ mình. Hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi”.

Vị tỷ phú nhận toàn bộ trách nhiệm về hành động của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình, nhân viên, hội đồng quản trị, đối tác và cổ đông Nvidia. Ông bày tỏ hy vọng có thể hàn gắn những tổn thương đã gây ra và dần lấy lại niềm tin của vợ con. Hiện Jensen Huang vẫn tiếp tục giữ chức CEO Nvidia và chưa có thông báo nào về việc ông rời vị trí lãnh đạo. Cuộc điều tra độc lập của hội đồng quản trị vẫn là diễn biến đáng chú ý tiếp theo của vụ việc

Về phía Alice Huang, bà từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại Megaspeed International, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore. Theo hồ sơ doanh nghiệp, bà được ghi nhận giữ chức CEO tại đây trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 11/2023. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận Alice Huang còn làm việc tại công ty hay không. Trước những thông tin liên quan đến mình, nữ doanh nhân chưa đưa ra phản hồi công khai.

Trong khi đó, vợ của Jensen Huang là bà Lori Huang (tên thời con gái Lori Mills). Cả hai gặp nhau khi cùng theo học ngành kỹ thuật tại Đại học Oregon State và kết hôn năm 1985. Sau hơn 40 năm chung sống, cặp đôi có hai người con, một trai và một gái; cả hai hiện đều làm việc tại Nvidia. Lori Huang khá kín tiếng trước truyền thông, chủ yếu được biết đến qua các hoạt động từ thiện cùng chồng. Tính đến ngày 9/11, bà chưa có phát ngôn công khai về việc Jensen Huang thừa nhận không chung thủy cũng như những thông tin đang gây chú ý xoay quanh đời tư của ông.