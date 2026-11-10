MC Minh Hương - nữ chính Nhật Ký Vàng Anh thông báo tin vui

Phía dưới chia sẻ của Minh Hương, nhiều người để lại bình luận chúc mừng.

Đã 20 năm kể từ ngày Nhật Ký Vàng Anh phần 1 lên sóng, nhiều gương mặt từng gắn bó với bộ phim vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả, dù không còn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh. Lê Minh Hương - nữ chính đảm nhận vai Vàng Anh trong phần 1 - là một trong số đó.

Mới đây, Minh Hương tiếp tục thu hút chú ý khi chia sẻ tin vui tậu xe mới trên trang cá nhân. Cụ thể, Minh Hương đăng tải loạt ảnh đi nhận chiếc xe - một chiếc BMW màu trắng cùng với chú thích: “Trải nghiệm thêm 1 chiếc vô lăng mới… Mùng 1 phảng phất chút mưa - Ngày đẹp đón em về nhà nào”.

Xe mới của MC Minh Hương

Phía dưới bài viết, đông đảo bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận chúc mừng đồng thời dành lời khen cho chiếc xe mới của Minh Hương: “Tui thích tone trắng này nha! Chúc mừng người đẹp nhá”, “Xe đẹp hợp với dáng chị tui”, “Chúc mừng bạn nhá! Ngày càng phát triển và thành công rực rỡ hơn nha bạn yêu”, “Em chúc mừng chị gái. 2 năm đổi 2 xe luôn. Các em chạy theo hít khói chị không kịp ạ”,...

Ngoài ra khi có người hỏi về việc đổi xe, Minh Hương tiết lộ đã bán chiếc xe cũ và bù thêm tiền để sở hữu mẫu xe mới. Trước đó cô cũng sử dụng một dòng xe hạng sang khác.

Chiếc xe trước của Minh Hương

Minh Hương sinh năm 1985, được đông đảo khán giả biết đến qua vai Vàng Anh trong phần 1 Nhật Ký Vàng Anh, phát sóng năm 2006. Trước khi theo đuổi diễn xuất, cô từng học chuyên ngành đàn Tỳ bà tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau dấu ấn đầu tiên trên màn ảnh, cô tiếp tục tham gia các bộ phim như Lời Ru Mùa Đông; Tình Yêu Không Hẹn Trước; Zippo, Mù Tạt Và Em; 11 Tháng 5 Ngày; Đội Điều Tra Số 7,... Năm 2017, cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh diều Vàng với vai Hoài "xù" trong Zippo, Mù Tạt Và Em.

Hiện tại, công việc chính của Minh Hương là MC, biên tập viên tại Truyền hình Công an nhân dân (ANTV). Năm 2021, Minh Hương hoàn thành bậc học Thạc sĩ ngành Quản lý Báo Chí & Truyền thông tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Tháng 6/2024, nữ diễn viên được thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy.

Minh Hương nhận bằng Thạc sĩ năm 2021

Về đời sống riêng, Minh Hương kết hôn với chồng làm nghề kiến trúc sư và có hai con, một trai, một gái. Gia đình cô sinh sống trong căn hộ rộng tại Hà Nội, được cải tạo từ hai căn hộ đập thông. Không gian sống mang phong cách sang trọng, sử dụng nội thất gỗ, kính cùng các gam màu trầm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường chia sẻ hình ảnh nấu ăn, cắm hoa, chăm chút nhà cửa và đưa các con đi du lịch.

Ở tuổi 41, Minh Hương vẫn duy trì phong cách thời trang trẻ trung, nữ tính và thường xuyên nhận được lời khen về vóc dáng. Cô cũng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, tập luyện thể thao, trong đó có pickleball. Cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên được chia sẻ chủ yếu qua những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, công việc và các hoạt động cá nhân.

Minh Hương khi chuẩn bị lên sóng

Nhan sắc đời thường xinh đẹp

Những mâm cơm ngon lành mà nữ MC chuẩn bị cho gia đình

(Ảnh: FBNV)