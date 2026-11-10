Nhà Thiết Kế Đỗ Long ra mắt Bộ sưu tập đặc biệt, tôn vinh hành trình đẹp hơn mỗi ngày của phụ nữ

Từ sắc xanh ô liu đặc trưng đến những đường nét thiết kế khỏe khoắn, hiện đại, Bộ sưu tập thời trang "Đẹp Hơn Mỗi Ngày" - thiết kế độc quyền từ Nhà thiết kế Đỗ Long dành riêng cho nhãn hàng dầu Ô liu Olivoilà là cuộc gặp gỡ giữa thời trang và lối sống khỏe đẹp.

‏Là nhà thiết kế (NTK) thời trang nổi tiếng, Đỗ Long đã có cơ hội gặp gỡ nhiều người phụ nữ truyền cảm hứng, anh nhận ra rằng vẻ đẹp khó được định nghĩa bằng một khuôn mẫu duy nhất. Mỗi người có một cách hiện diện và tỏa sáng riêng. Với anh, sức hút ấy không chỉ nằm ở diện mạo, mà còn đến từ cách một người hiểu bản thân, chăm sóc cơ thể, tự tin với lựa chọn và kiên trì hoàn thiện mình qua từng ngày.‏

‏Quan niệm này cũng dần định hình cách Đỗ Long tiếp cận thời trang: thay vì đặt người phụ nữ vào một chuẩn mực có sẵn, anh hướng đến những thiết kế làm nổi bật cá tính và vẻ đẹp riêng của mỗi người.‏

‏Đây cũng là điểm giao thoa với dầu ô liu Olivoilà. Trong suốt nhiều năm qua, Olivoilà luôn truyền cảm hứng và khuyến khích phụ nữ chăm sóc bản thân từ bên trong, nuôi dưỡng vẻ đẹp khỏe khoắn để tự tin tỏa sáng. Đồng điệu với tinh thần ấy, Đỗ Long lan tỏa thông điệp "Đẹp Hơn Mỗi Ngày" qua những thiết kế thời trang hiện đại, năng động và tinh tế, tôn vinh vẻ đẹp khỏe đẹp của người phụ nữ hiện đại. ‏

‏Bộ sưu tập (BST) lấy cảm hứng từ hình tượng cây ô liu – biểu tượng của sức sống bền bỉ của vùng Địa Trung Hải. Trải qua bao mùa nắng gió, cây ô liu vẫn vươn mình mạnh mẽ, xanh tươi và tràn đầy sức sống. Nếu thân cây tượng trưng cho sự kiên cường, bền bỉ thì những nhành lá mềm mại, uyển chuyển lại gợi lên nét duyên dáng, tinh tế. Sự hòa quyện giữa sức mạnh và vẻ đẹp mềm mại ấy trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt, được truyền tải khéo léo qua từng đường nét thiết kế, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ vừa dịu dàng, thanh lịch, vừa mạnh mẽ và không ngừng làm mới chính mình.‏

‏Từ nguồn cảm hứng ấy, BST mang đến hai phong cách thời trang nổi bật: Sporty Chic với set bra thể thao năng động, tôn lên vóc dáng khỏe khoắn và nét quyến rũ hiện đại; cùng Casual Chic với set áo thun thanh lịch, phóng khoáng, mang đến diện mạo trẻ trung, tinh tế và dễ dàng phối đồ theo nhiều phong cách khác nhau.‏‏ ‏

‏Set bra thể thao nổi bật với những đường cắt khoét tinh tế, làm nổi bật bờ vai và vòng eo, kết hợp các đường line định hình cơ thể tạo cảm giác mạnh mẽ, hiện đại. Logo biểu trưng ô liu được thể hiện bằng chi tiết nhỏ tinh tế, gợi nhắc sức sống, sự bền bỉ và tinh thần khỏe mạnh. Hoàn thiện thiết kế là thông điệp "Healthy Is The New Sexy" – như một cách NTK Đỗ Long và Olivoilà tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn, sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực; khẳng định rằng sức khỏe và lối sống lành mạnh chính là sức hút quyến rũ của người phụ nữ hiện đại.‏

‏Mang tinh thần Casual Chic, thiết kế áo thun là một điểm nhấn trong Bộ sưu tập. Kết hợp hài hoà hai sắc xanh đặc trưng của Olivoilà, thiết kế lựa chọn kết hợp logo theo phương pháp dập nổi tạo ra sự tối giản nhưng cũng vừa đủ nổi bật. Đây là một thủ pháp tinh tế được các nhà mốt lớn sử dụng. Kỹ thuật này tạo chiều sâu thị giác và sự sang trọng.‏

‏BST "Đẹp Hơn Mỗi Ngày" còn có loạt phụ kiện đồng hành cùng phái đẹp trong nhịp sống thường ngày. Nổi bật là túi tote phối màu xanh ô liu và trắng theo phong cách tối giản hiện đại và ly sứ xanh ô liu. Biểu tượng nhành ô liu được cách điệu thành những đường nét tinh tế đặt ở vị trí trung tâm, tượng trưng cho sức sống và vẻ đẹp đến từ lối sống lành mạnh. Tinh thần đó tiếp tục được mở rộng qua các vật phẩm như bình giữ nhiệt, khăn tập, quạt cầm tay.‏

‏Những vật phẩm không chỉ là phụ kiện tiện dụng mà còn trở thành lời nhắc nhẹ nhàng để nàng quan tâm đến bản thân giữa nhịp sống bận rộn. Bởi với Đỗ Long và Olivoilà, đẹp hơn mỗi ngày không chỉ là vẻ đẹp tỏa sáng trong một khoảnh khắc, mà là hành trình nuôi dưỡng bản thân từ những thói quen tích cực mỗi ngày. Từ việc uống đủ nước, duy trì vận động, chăm sóc cơ thể đến dành cho mình những khoảng nghỉ cần thiết, mỗi lựa chọn lành mạnh đều góp phần vun đắp nền tảng sức khỏe, nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong và giúp các nàng ngày càng tự tin trở thành phiên bản mình mong muốn.‏

‏Một trong những "nàng thơ" truyền cảm hứng cho BST là diễn viên Tam Triều Dâng. Ở cô, NTK nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ trẻ kiên trì theo đuổi lối sống khỏe đẹp, tự tin tỏa sáng theo cách riêng. Tam Triều Dâng cũng là người đầu tiên trải nghiệm các thiết kế và chia sẻ cảm nhận về BST.‏

‏BST thời trang độc quyền do NTK Đỗ Long sáng tạo dành riêng cho Olivoilà là điểm giao giữa hai câu chuyện thương hiệu: Olivoilà với lối sống khỏe từ bên trong; NTK Đỗ Long với thời trang tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ. Từ trang phục đến những vật phẩm thường nhật, BST cùng hướng về một thông điệp "Đẹp Hơn Mỗi Ngày": sức khỏe, sự tự tin và năng lượng tích cực có thể trở thành nét cuốn hút được vun đắp bằng những lựa chọn lành mạnh được duy trì mỗi ngày. Độc giả có thể theo dõi fanpage Đẹp cùng Olivoilà để cập nhật thêm thông tin và cách thức sở hữu BST "Đẹp Hơn Mỗi Ngày".‏

‏ ‏Chịu trách nhiệm về sản phẩm:‏ ‏Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Cái Lân (CALOFIC)‏

Địa chỉ: Khu ‏CN‏ Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Quảng Ninh, Việt Nam

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