Phương Oanh đi thi Ai là triệu phú

Phương Oanh từng khiến khán giả bàn luận khi xuất hiện trên ghế nóng Ai là triệu phú và ra về với 14 triệu đồng tiền thưởng.

Ai là triệu phú là một chương trình trò chơi truyền hình do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, dựa trên phiên bản gốc Who Wants to Be a Millionaire?. Chương trình tạo sức hút bằng những câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực, thử thách vốn hiểu biết và khả năng suy luận của người chơi.

Qua nhiều mùa phát sóng, không ít nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng từng thử sức trên ghế nóng, trong đó có diễn viên Phương Oanh.

Diễn viên Phương Oanh tham gia Ai là triệu phú - Ảnh: VTV

Tối 26/3/2019, nữ diễn viên khi ấy đang vô cùng nổi tiếng qua bộ phim Quỳnh búp bê xuất hiện với tư cách người chơi trong chương trình. Trước khi bước vào phần thi, Phương Oanh cho biết cô đã xem Ai là triệu phú từ lâu nhưng chưa từng nghĩ có ngày mình được trực tiếp ngồi trên ghế nóng. Khi nhận được lời mời từ ê-kíp, cô đồng ý ngay, dù không khỏi lo lắng về vốn kiến thức của bản thân.

Đồng hành cùng nữ diễn viên trong chương trình là chị gái Phương Dung. Trong phần giao lưu với MC Phan Đăng, Phương Oanh khá hoạt ngôn, thoải mái trò chuyện và thể hiện sự hào hứng khi được trải nghiệm một gameshow mà cô yêu thích.

Phương Oanh vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên trước khi phải sử dụng đến các quyền trợ giúp ở những câu tiếp theo. Tuy nhiên, càng tiến sâu, những câu hỏi càng trở thành thử thách đối với nữ diễn viên.

Phương Oanh dễ dàng vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên - Ảnh: VTV

Đến câu hỏi thứ 10, nhận thấy bản thân không chắc chắn với đáp án, Phương Oanh quyết định dừng cuộc chơi và nhận số tiền thưởng 14 triệu đồng. Giải thích lựa chọn này, cô cho rằng việc đánh cược khi chưa nắm chắc câu trả lời là điều không nên. Nữ diễn viên cũng tự nhận kiến thức của mình còn hạn chế.

Mặc dù không chạm đến những mức thưởng cao hơn, phần thi của Phương Oanh vẫn thu hút sự chú ý sau khi lên sóng.

Sau khi chương trình phát sóng, kết quả của Phương Oanh trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời động viên, không ít khán giả cho rằng nữ diễn viên có vốn kiến thức xã hội hạn chế.

Một số ý kiến nhận xét 5 câu hỏi đầu tiên khá dễ, trong khi từ câu thứ 6, Phương Oanh liên tục phải sử dụng quyền trợ giúp. Thậm chí, có người đặt nghi vấn chương trình ưu ái nữ diễn viên khi cho rằng một số câu hỏi liên quan đến lĩnh vực điện ảnh xuất hiện trong phần thi của cô.

Đáng chú ý, câu hỏi thứ 10 mà Phương Oanh gặp phải là: "Phố Chả Cá (Hà Nội) trước đây có tên là gì?". Khi không còn quyền trợ giúp và không đủ tự tin lựa chọn đáp án, cô quyết định dừng cuộc chơi.

Trước những ý kiến trái chiều, Phương Oanh đã lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cho biết cô nhận lời tham gia chương trình đơn giản vì là người yêu thích Ai là triệu phú từ nhỏ, muốn có cơ hội trải nghiệm và giao lưu với khán giả, chứ không nhằm chứng minh điều gì.

Câu hỏi số 10 khiến Phương Oanh phải dừng chân, nhận 14 triệu đồng tiền thưởng - Ảnh: VTV

Cô cũng thẳng thắn thừa nhận vốn kiến thức xã hội của mình còn hạn chế, đồng thời không đồng tình với những bình luận mang tính xúc phạm. Về nghi vấn được chương trình ưu ái, Phương Oanh khẳng định mình tham gia như một người chơi bình thường, không được cung cấp trước câu trả lời.

Phương Oanh sinh năm 1989, quê Hà Nam. Nữ diễn viên bắt đầu ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua nhiều bộ phim truyền hình như Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin, Ngược chiều nước mắt và Lặng yên dưới vực sâu.

Năm 2018, tên tuổi Phương Oanh thực sự bứt phá khi đảm nhận vai chính trong Quỳnh búp bê. Nhân vật Quỳnh có số phận nhiều bất hạnh, trải qua những biến cố và tổn thương trong cuộc sống. Vai diễn giúp cô trở thành gương mặt được đông đảo khán giả biết đến.

Sau đó, Phương Oanh tiếp tục tham gia Nàng dâu order, Cô gái nhà người ta và đặc biệt là Hương vị tình thân. Trong phim lên sóng năm 2021, cô hóa thân thành Phương Nam, cô gái mồ côi có tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ, trải qua nhiều sóng gió trước khi tìm được hạnh phúc.

Tháng 6/2023, Phương Oanh đăng ký kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với biệt danh Shark Bình. Tháng 5/2024, cô sinh hai con song sinh, một trai và một gái.

Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm sóc các con và tạm gác công việc diễn xuất. Đến năm 2025, cô trở lại màn ảnh nhỏ sau khoảng 4 năm vắng bóng với vai Mỹ Anh trong bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh, đóng cùng Doãn Quốc Đam.