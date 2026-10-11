Mâm cơm cá rô phi mùa thu của Phương Oanh

Nhìn thôi cũng thấy hấp dẫn!

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải video tự tay chuẩn bị món bún cá Hà Nội khiến người chú ý. Phương Oanh cho biết thời tiết Hà Nội gần đây đã mát mẻ hơn nên quyết định vào bếp nấu một món ăn nóng hổi vào dịp cuối tuần để đổi vị cho gia đình.

Trong video, Phương Oanh lựa chọn cá rô phi làm nguyên liệu chính. Từng công đoạn từ sơ chế cá, chế biến phần cá chiên đến chuẩn bị nước dùng đều được cô thực hiện cẩn thận. Phần cá sau khi chiên có lớp ngoài vàng giòn, bên trong vẫn giữ được độ mềm, kết hợp cùng nước dùng để chan bún. Khi hoàn thành, bát bún cá trông bắt mắt với phần cá chiên vàng ruộm, bún và các nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng, nước dùng nóng hổi.

Phương Oanh trổ tài nấu bún cá Hà Nội (Ảnh chụp màn hình)

Mọi công đoạn đều tự tay Phương Oanh làm tỉ mỉ, chỉn chu (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ chú trọng hương vị, Phương Oanh còn dành sự quan tâm cho cách trình bày món ăn. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến lúc bày thành phẩm, cô đều cho thấy sự tỉ mỉ, chỉn chu. Một món ăn vốn quen thuộc nhưng không ít người bày tỏ, qua tay của Phương Oanh càng trở nên hấp dẫn hơn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Vẫn cứ là khéo tay xuất sắc, vừa nấu vừa bày biện mà nhìn gọn gàng, ngon mắt vô cùng”.

- “Rất mê Phương Oanh bởi tài nấu nướng, nhìn video nấu ăn lúc nào cũng cuốn hút”.

- “Bún cá chan, bún cá chấm ăn mùa này là chuẩn rồi. Nhìn hấp dẫn quá nàng Ỉn ơi”.

- “Phải công nhận Phương Oanh nấu nướng khéo thật. Xem video lúc nào cũng trầm trồ”.

- “Công nhận rất thích video nấu ăn của chị. Vừa nghe chia sẻ, vừa học thêm được cách làm, tự dưng cũng thích bếp núc hơn”.

Bên cạnh việc chia sẻ món ăn mới, Phương Oanh cũng bày tỏ niềm vui khi nhận được những phản hồi tích cực từ người xem. Cô cho biết bản thân rất vui khi có người nói rằng xem video của mình cảm thấy có thêm cảm hứng vào bếp, hoặc học hỏi được cách chế biến những món ăn mới.

Không ít người "xin vía" khéo tay của Phương Oanh (Ảnh chụp màn hình)

Phương Oanh chia sẻ trong video: “Mình nghĩ nữ công gia chánh không phải là khuôn mẫu bắt buộc phụ nữ phải mang theo. Nhưng đó là một nét đẹp, sự chăm chút, cách để tạo ra hơi ấm cho tổ ấm của chính mình. Giữa cuộc sống hiện đại, phụ nữ có nhiều lựa chọn và vai trò, mình càng trân trọng hơn việc một người phụ nữ có thể trở về căn bếp tự tay nấu một bữa ăn ngon và tìm kiếm niềm vui trong điều rất giản dị này”.

Thực tế, đây không phải lần đầu Phương Oanh thu hút sự chú ý với những nội dung về nấu ăn. Cô vốn có sở thích vào bếp từ nhiều năm trước, thậm chí lập riêng album “Bếp nàng Ỉn” trên Facebook từ năm 2021 để lưu lại những món ăn do chính tay mình thực hiện.

Từ những mâm cơm gia đình với các món ăn quen thuộc như rau muống luộc, thịt luộc, canh rau, đồ muối đến những món ăn vặt hay các thực đơn cầu kỳ hơn trong dịp lễ, Tết, Phương Oanh thường xuyên chia sẻ thành quả nấu nướng trên mạng xã hội. Thực đơn của cô cũng thay đổi theo thời tiết và nguyên liệu theo mùa, khi là mâm cơm thanh mát ngày hè, lúc lại là những món nóng hổi phù hợp với tiết trời se lạnh.

Những mâm cơm ngon mắt của Phương Oanh (Ảnh: FBNV)

Điểm dễ nhận thấy trong các video nấu ăn của Phương Oanh là sự chăm chút từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, chế biến đến trình bày thành phẩm. Những món ăn không nhất thiết phải quá cầu kỳ nhưng vẫn được cô sắp xếp đẹp mắt, tạo cảm giác ngon miệng. Trước đây, nhiều video hướng dẫn nấu ăn của nữ diễn viên từng thu hút hàng triệu lượt xem, nhận được sự quan tâm từ những người yêu thích nội dung bếp núc.

Thời gian gần đây, bên cạnh những chia sẻ về cuộc sống thường ngày cùng cặp song sinh Jimmy và Jenny, Phương Oanh vẫn duy trì việc cập nhật các món ăn tự làm tại nhà. Cô từng chia sẻ hình ảnh những mâm cơm ngày lễ, các món ăn mới hay những món tự muối, ngâm như sấu, trứng muối. Hai con cũng xuất hiện trong một số khoảnh khắc mẹ vào bếp, tạo nên những hình ảnh đời thường gần gũi.

Với Phương Oanh, nấu ăn dường như không đơn thuần là việc chuẩn bị bữa ăn cho gia đình mà còn là sở thích cá nhân và niềm vui trong cuộc sống. Những video được chia sẻ cũng cho thấy cô tìm thấy sự hứng thú trong việc thử nghiệm món mới, chăm chút từng bữa ăn và lan tỏa cảm hứng nấu nướng đến những người theo dõi mình.