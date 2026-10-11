Người chơi Ai Là Triệu Phú không mang quốc tịch Việt Nam, vẫn “ẵm” 40 triệu từ MC Lại Văn Sâm

Người chơi đặc biệt này từng khiến khán giả bất ngờ khi chinh phục loạt câu hỏi về văn hóa, lịch sử, địa lý Việt Nam trên sóng truyền hình.

Nhắc đến những màn chơi đáng nhớ của Ai Là Triệu Phú, nhiều khán giả hẳn vẫn nhớ vị khách đặc biệt xuất hiện trong chương trình phát sóng tối 31/1/2017, tức mùng 4 Tết Nguyên đán. Đó là ông Saadi Salama - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam khi ấy, cũng là vị khách nước ngoài đầu tiên tham gia chương trình.

Không phải một người chơi đến từ Việt Nam, ông Saadi Salama vẫn tự tin bước vào cuộc thi với vốn tiếng Việt lưu loát cùng kiến thức về văn hóa, lịch sử và địa lý của đất nước mình đã gắn bó nhiều năm.

Kết thúc phần thi, ông vượt qua 12 câu hỏi và ra về với phần thưởng trị giá 40 triệu đồng. Màn thể hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả dù đã qua nhiều năm.

Ông Saadi Salama - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam tại Ai Là Triệu Phú phát sóng năm 2017 (Ảnh chụp màn hình)

Trước khi bước vào cuộc chơi, ông Saadi Salama chia sẻ bản thân không chuẩn bị trước câu trả lời hay ôn luyện theo một chủ đề cụ thể. Ông cho hay chương trình Ai Là Triệu Phú có phạm vi kiến thức rộng, câu hỏi khó đoán nên lựa chọn dựa vào những gì mình đã biết.

Thực tế, ngay trong 5 câu hỏi đầu tiên, vị Đại sứ đã phải sử dụng tới 3 quyền trợ giúp. Điều này cho thấy hành trình chinh phục các mốc tiền thưởng không hoàn toàn dễ dàng, ngay cả với một người có vốn tiếng Việt tốt và nhiều năm sinh sống tại Việt Nam.

Một trong những điểm đáng chú ý của phần thi là loạt câu hỏi liên quan trực tiếp đến văn hóa, ẩm thực và địa lý Việt Nam. Ông Saadi Salama được hỏi về những món ăn như cao lầu, bánh giầy, bánh củ gừng; các địa danh như chợ Đồng Xuân, sông Lô; cùng kiến thức lịch sử liên quan.

Đây đều là những chủ đề đòi hỏi người chơi không chỉ hiểu tiếng Việt mà còn có vốn kiến thức nền về đất nước. Với ông Saadi Salama, nhiều năm học tập, làm việc và gắn bó với Việt Nam đã giúp ông có sự am hiểu nhất định về những lĩnh vực này.

Theo đó, vị Đại sứ trả lời rành rọt nhiều câu hỏi, màn thể hiện của ông gây ấn tượng bởi sự tự tin khi đối diện với những kiến thức vốn gần gũi hơn với người Việt, nhưng không phải người nước ngoài nào cũng có cơ hội tìm hiểu sâu. Ông lần lượt vượt qua các các mốc câu hỏi, đến với những mốc tiền thưởng lớn.

Đến câu hỏi số 13 về chủ đề: "Vạn Thủy Tú là di tích thuộc tỉnh thành nào ở nước ta?” - một câu hỏi khó khiến ông Saadi Salama quyết định dừng cuộc chơi và ra về với phần thưởng 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi được MC Lại Văn Sâm cho cơ hội thử lựa chọn đáp án nếu đi tiếp, ông Saadi Salama chọn đáp án A - Quảng Bình. Trong khi đó, đáp án chính xác cho câu hỏi này là D - Bình Thuận. Do đó, việc dừng cuộc chơi đúng lúc giúp ông Saadi Salama bảo toàn số tiền thưởng và cũng là người nước ngoài đầu tiên đi tới câu thứ 13 trong chương trình.

Ông lựa chọn dừng cuộc chơi ở câu hỏi số 13 (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, ông Saadi Salama sinh năm 1961 tại Palestine. Năm 1980, khi mới 19 tuổi, ông đến Việt Nam học tập và trở thành sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau khoảng 4 năm học ở Hà Nội, ông rời Việt Nam để nhận nhiệm vụ tại các quốc gia khác.

Năm 1989, ông trở lại Việt Nam và đảm nhiệm cương vị Phó Đại sứ Palestine đến năm 1992. Sau thời gian làm công tác ngoại giao tại một số quốc gia châu Á và châu Phi, năm 2009, ông một lần nữa quay lại Việt Nam trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine.

Ông Saadi Salama đã kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ Palestine tại Việt Nam vào tháng 6/2026 vừa qua.

Gắn bó lâu dài với đất nước và con người Việt Nam, ông Saadi Salama có khả năng sử dụng tiếng Việt thành thạo, tham gia nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ về văn hóa và quan hệ giữa hai nước.

Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực ngoại giao, ông Saadi Salama đã kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ Palestine tại Việt Nam vào tháng 6/2026 vừa qua.

Dù đã khép lại nhiệm kỳ ngoại giao, hành trình gắn bó với Việt Nam của ông vẫn là một dấu mốc đặc biệt. Trong đó, màn xuất hiện trên Ai Là Triệu Phú đầu năm 2017 là một kỷ niệm đáng nhớ: Vị Đại sứ Palestine ngồi trên ghế nóng, chinh phục 12 câu hỏi và mang về 40 triệu đồng.