Không tin nổi có ngày Xoài Non được nói giống Lisa

Dù xuất hiện đơn giản nhưng Xoài Non vẫn nhận về nhiều sự chú ý từ dân tình.

Xoài Non (tên thật là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) vốn là mỹ nhân nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Dù xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường hay tham dự sự kiện, nhan sắc và phong cách của cô nàng vẫn thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận.

Mới đây, Xoài Non sánh đôi cùng Gil Lê tại fanmeeting của nam diễn viên Hàn Quốc Lee Dong Gun ở TP.HCM và nhanh chóng được chú ý.

Gil Lê và Xoài Non tại sự kiện (Nguồn: Đi soi sao đi)

Cận cảnh nhan sắc Xoài Non

Tại đây, Xoài Non chọn trang phục đơn giản với áo hở vai kết hợp quần ngố, giữ nguyên phong cách trang điểm cùng tông da nâu đặc trưng. Tổng thể, hình ảnh cô nàng đem lại cảm giác trẻ trung, thoải mái nhưng vẫn giúp cô khoe được vóc dáng và đường nét cơ thể.

Điểm khiến Xoài Non được chú ý hơn cả là những hình ảnh chụp cận gương mặt. Làn da nâu khỏe khoắn, đường nét hài hòa cùng thần thái tự tin giúp cô nổi bật. Nhiều cư dân mạng nhận xét diện mạo của Xoài Non lần này trông cuốn hút, càng nhìn gần càng thấy rõ những đường nét nổi bật.

Thậm chí, một số người còn liên tưởng đến Lisa (BLACKPINK) khi nhìn thấy phong cách của Xoài Non. Những bình luận như: "Nhìn qua tưởng Lisa không đó", "Vibe này rất hợp với Xoài Non nha", "Người ta da nâu nhìn sang vậy trời", "Bạn này dìm nổi. Nét này vứt xó nào cũng đẹp",... liên tục xuất hiện dưới các clip chia sẻ hình ảnh của cô nàng tại sự kiện.

Trước đây, Xoài Non và Lisa vốn không có quá nhiều điểm tương đồng về phong cách, từ cách ăn mặc đến hình ảnh mà mỗi người theo đuổi. Thế nhưng, với diện mạo da nâu khỏe khoắn, vóc dáng thon gọn cùng thần thái sắc sảo trong lần xuất hiện này, Xoài Non lại có nhiều nét na ná Lisa. Song sự so sánh chủ yếu đến từ vibe và tổng thể ngoại hình, thay vì cho rằng cả hai có gương mặt giống hệt nhau.

Xoài Non hiện tại được nhận xét có nhiều nét tương đồng với Gil Lê

Bên cạnh đó, vóc dáng của Xoài Non thon gọn hơn cũng là chi tiết được dân tình nhắc đến. "Da nâu và gầy hơn nên giờ hợp quá trời", "Xoài đẹp quá. Gầy lại một phát là đẹp điên lên", "Bữa nhìn mũm mĩm giờ bả giảm cân lại rồi. Đỉnh!",... là một số ý kiến thể hiện sự bất ngờ trước diện mạo hiện tại của cô.

Sở dĩ có những lời khen này là vì vóc dáng thay đổi trông thấy của Xoài Non trong thời gian qua. Từ khoảng giữa đến cuối năm 2025, cô nàng nhiều lần xuất hiện với hình ảnh đầy đặn hơn. Sự thay đổi này từng khiến ngoại hình của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Sau đó, cô chia sẻ về quá trình tập luyện và kiểm soát cân nặng như đi tập pilates, detox và hạn chế ăn uống để siết dáng.

Cùng với Xoài Non, Gil Lê (Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991) cũng nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện tại sự kiện. Sánh đôi cùng Xoài Non, Gil Lê ghi điểm với diện mạo trẻ trung, phong cách ăn mặc trẻ trung và tự tin. Cả hai được nhận xét có ngoại hình hài hòa, đứng cạnh nhau càng tạo cảm giác đẹp đôi, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.