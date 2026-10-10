Con trai cao 1m86 của Hoa hậu Thùy Lâm và Tiến sĩ kinh tế: Lên sóng vài giây đã gây sốt

Cậu cả nhà Hoa hậu Thùy Lâm khiến netizen rần rần “thả tim” vì diện mạo điển trai, thu hút.

Mới đây, Hoa hậu Thùy Lâm gây chú ý khi đăng tải clip đu trend nhảy cùng con trai. Màn tương tác vui vẻ của hai mẹ con nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Trong clip, Thùy Lâm và con trai thoải mái nhảy theo nhạc, tương tác tự nhiên như những người bạn. Không khí vui vẻ, gần gũi của hai mẹ con khiến nhiều người thích thú.

Tuy nhiên, nhân vật chiếm trọn sự chú ý không ai khác chính là Anh Khôi (tên thân mật ở nhà là Su, SN 2010) - con trai lớn của Thùy Lâm.

Clip Hoa hậu Thùy Lâm và con trai đu trend đang gây sốt trên TikTok (Nguồn: TikTok nhân vật)





Anh Khôi - con trai lớn của Thùy Lâm nhận nhiều lời khen bởi diện mạo điển trai, chiều cao nổi bật (Ảnh chụp màn hình)

Ở tuổi 16, con trai Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 đã sở hữu vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng và đường nét ngày càng trưởng thành. Đặc biệt, chiều cao nổi bật cùng vẻ ngoài thư sinh khiến Anh Khôi được nhiều người nhận xét có tiềm năng trở thành mỹ nam trong tương lai.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Con trai visual cực phẩm quá chị ơi, thừa hưởng hết nét đẹp của bố mẹ rồi”.

- “Ôi đẹp trai dữ vậy, còn cao vượt trội nữa”.

- “Mê hai mẹ con nhà này quá, con trai giống hệt mẹ nha, đẹp đều luôn”.

- “Nhìn như 2 chị em luôn, Thùy Lâm trẻ trung còn quý tử thì siêu điển trai”.

- “Xem chị từ lâu không nghĩ các bé nhà chị giờ đã trưởng thành cỡ này”.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Anh Khôi gây chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, quý tử nhà Thùy Lâm đã nhiều lần nhận được sự quan tâm qua những bức ảnh, video đời thường mà nàng hậu đăng tải. Với diện mạo nổi bật cùng chiều cao 1m86, Anh Khôi khiến ai cũng phải trầm trồ, “xin vía” sở hữu ngoại hình cực phẩm.

Bên cạnh yếu tố di truyền, Thùy Lâm từng cho biết các con có thói quen vận động, ăn uống khá tốt. Anh Khôi được bố khuyến khích tập thể dục thể thao từ nhỏ, duy trì việc uống sữa mỗi sáng và thỉnh thoảng đến phòng gym vào cuối tuần khi có thời gian. Cậu bạn cũng được mẹ nhận xét là sống tình cảm, biết quan tâm đến các thành viên trong gia đình, yêu thích thể thao và có năng khiếu nghệ thuật.

Nàng hậu thường quay clip đu trend cùng con trai (Ảnh chụp màn hình)

Cả hai con của Thùy Lâm đều sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ (Ảnh: FBNV)

Điều khiến nhiều người thích thú là Anh Khôi dường như được thừa hưởng những nét đẹp nổi bật từ cả bố lẫn mẹ. Thùy Lâm từng là mỹ nhân đình đám của showbiz Việt, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008, đồng thời hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên. Ở thời kỳ đỉnh cao, cô gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và vóc dáng nổi bật.

Trong khi đó, bố của Anh Khôi là Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn, anh kết hôn với Thùy Lâm vào năm 2010. Chồng Thùy Lâm sở hữu chiều cao khoảng 1,81m, diện mạo điển trai, thu hút. Hồi tháng 8/2026, hình ảnh hẹn hò thời trẻ của hai vợ chồng được chia sẻ trở lại và nhận nhiều lời khen vì cả hai đều có ngoại hình sáng, xứng đôi. Bức ảnh cũng khiến dân tình có thêm cơ sở để nhận xét Anh Khôi thừa hưởng gen tốt từ bố mẹ.

Sau khi kết hôn, Thùy Lâm dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình. Cô và ông xã có hai con, một trai một gái. Dù không còn xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện showbiz, nàng hậu vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ cuộc sống gia đình đến những hoạt động vui vẻ bên các con.

Ảnh thời trẻ của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống hiện tại của nàng hậu cực viên mãn, hạnh phúc (Ảnh chụp màn hình)

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