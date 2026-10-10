Đinh Viết Tường (Trại Buôn Người): “Nếu hôm nay muốn bỏ cuộc thì cứ đi ngủ trước đã”

Đinh Viết Tường chia sẻ khi được hỏi: "Đã có lúc muốn bỏ cuộc chưa và thoát khỏi suy nghĩ đó như thế nào?"

“Mẹ mình dặn: ‘Nhìn lên mình không bằng ai nhưng nhìn xuống thì mình đã hạnh phúc, may mắn hơn rất nhiều người rồi’. Thế nên, mình phải biết trân trọng những gì mình đang có, không được bất mãn, tự mãn hay bỏ cuộc mỗi lần gặp khó khăn…” Viết Tường nhắc ngay đến mẹ - người là chỗ dựa, là động lực khi nhìn lại hành trình vượt qua nỗi sợ của bản thân.

Trùng hợp, mẹ cũng là người không bao giờ từ bỏ Nhân - chàng trai mặc áo số 44 trong Trại Buôn Người, một vai diễn do Viết Tường thủ vai. Nhân cũng mắc TICS (Tourette), và cậu cũng có một người mẹ yêu con nhất trên đời. Bộ phim đã thu về hơn 300 tỷ đồng chỉ sau khoảng 10 ngày khởi chiếu, đưa cái tên Viết Tường đến với nhiều công chúng hơn.

Hôm 30/9 vừa qua, Viết Tường cũng có thêm vai trò mới, là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX. Anh được giới thiệu với tư cách nhà sáng tạo nội dung, thanh niên khuyết tật tiêu biểu và là gương “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2025.

Kênh TikTok của Viết Tường cũng chạm mốc 1 triệu người theo dõi.

Toàn là những thành tựu mới, còn Viết Tường lúc này cũng đang bận rộn hơn bao giờ hết với lịch cinetour ở nhiều tỉnh thành cùng đoàn phim. Chen giữa một khoảng nghỉ hiếm hoi trong lịch trình dày đặc này, đón chúng tôi là một Viết Tường giản dị và “có gì thì chia sẻ nấy”. Cậu bạn nói về hành trình đã đi qua, những lúc từng muốn bỏ cuộc và điều gì đã giúp mình tiếp tục nỗ lực mỗi ngày…

Đinh Viết Tường nói nhiều về động lực giúp anh nỗ lực hơn mỗi ngày trong cuộc trò chuyện với chúng tôi.

Đinh Viết Tường - Sinh năm 2002, ở Quảng Trị, hiện sinh sống và làm việc ở TP.HCM. - Phát hiện mắc hội chứng TICS (Tourette) vào năm 13 tuổi. - Hiện làm nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, biên đạo múa, biểu diễn (ca hát) tại các chương trình, sự kiện, diễn giả ở các trường Đại học, và mới đây lấn sân đóng phim trong dự án điện ảnh Trại Buôn Người. - Năm 2025, Viết Tường tham gia chương trình thực tế Tân binh toàn năng, lọt vào Top 100. - Tháng 8/2025,Viết Tường là một trong 25 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt". - Tháng 9/2026, Viết Tường có thêm vai trò mới là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX.

Cuộc sống hiện tại chính là điều mình bất ngờ nhất

Chào Viết Tường,

Dạo này gặp bạn qua các buổi cinetour nhiều lắm. Cứ lướt clip trên TikTok là thấy đang khóc - khóc vì đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, cụ thể nỗi sợ ở đây là gì vậy?

Sợ chứ!

(Tường dừng lại một hồi lâu) Mỗi lần đi diễn (Viết Tường thường góp mặt với vai trò khách mời, nhận hát 1-2 bài chứ không phải ca sĩ - pv), hay khi xuất hiện ở một sự kiện, diễn giả thì mình đều có một nỗi sợ. Đó là không được mọi người đón nhận, sợ bị kỳ thị, sợ mình làm điều gì đó không đúng khiến mọi người không vui. Và mỗi lần như thế, mình đều tự động viên chính mình, tự lấy lại tinh thần để làm tốt nhất có thể.

Lâu dần, mình đến các sân khấu để ca hát, hay lần này đi cinetour, có đông khán giả ở khắp mọi nơi, mọi người vỗ tay, tặng quà, reo gọi tên mình. Mình khóc vì mình cảm động và cũng vì nhận ra điều mà mình sợ thật sự không còn nữa.

Mình thấy mình được yêu thương, và cũng cảm thấy tự hào vì Viết Tường đã đi được đến đây. Đã không còn giấu bản thân trong cái kén tự tạo, những áp lực vô hình mà còn sống được, sống tốt, và được mọi người công nhận.

Đó đã phải là điều bất ngờ nhất của bạn khi nhìn lại Viết Tường năm 13 tuổi và hiện tại?

Cũng là một phần thôi… Khi nhìn lại hành trình dài đã đi qua, có thể nói điều khiến mình bất ngờ nhất chính là đang sống trong cuộc sống mà mình chưa bao giờ dám nghĩ tới, có mơ cũng không dám.

Đó là một cuộc sống mà bản thân tự hào về chính mình vì đã luôn nỗ lực mỗi ngày, có thể kiếm tiền nuôi sống mình, ít nhiều truyền cảm hứng tới những ai đang cần và được rất nhiều người yêu mến.

Ngay lúc này đây, khi nói điều này, mình vẫn chưa hết bất ngờ và vui sướng.

Vậy, bây giờ nếu được quay lại nói với Tường năm 13 tuổi một câu, bạn sẽ nói gì?

Chắc chắn mình sẽ khuyên bản thân đừng bao giờ bỏ cuộc. Bởi, mình cũng đã có những lúc muốn từ bỏ chứ vì hành trình này thật sự có rất nhiều khó khăn và chông gai.

Nhưng mà “Tường ơi, đừng bỏ cuộc nha. Nhìn nhìn mà xem, chặng đường phía trước dẫu có gian nan, nhưng miễn mỗi ngày chúng ta bước thêm một bước, thì khoảng thời gian sau là nhìn lại ta sẽ thấy bản thân đã đi được rất xa, đã trở thành một phiên bản tốt hơn chính mình ngày hôm qua”.

Có khoảnh khắc nào không, khoảnh khắc khiến bạn nhận ra: “Hóa ra mình đã đi được xa đến thế”?

… Mình nghĩ nó luôn là khoảnh khắc ở hiện tại, mỗi ngày dù hôm nay có đi cinetour hay ở nhà quay video TikTok thì mình vẫn cảm nhận thấy bản thân đang đi tiếp.

Mình vẫn làm việc mỗi ngày, vẫn chăm sóc bản thân và cũng thương mình nữa. Rồi đó cũng là lúc mình đứng giữa mọi người, nhận được những lời động viên, ai đó bảo mình cứ là chính mình, không cần gồng lên để che giấu,..

Cũng có những khoảnh khắc mình thấy tự hào về chính mình và trân trọng những gì mình đã cố gắng. Mình biết ơn những cơ hội đến với mình, những cơ hội mà một phần do chính mình tạo ra, để rồi từ đó được nhiều người biết đến và yêu thương hơn. Mình luôn nghĩ, nếu chỉ đi một mình thì có lẽ mình chưa thể có được “kỳ tích” như hiện tại. Mình cần sự yêu thương và ủng hộ của mọi người nữa. Nên nhìn lại, mình vừa thấy biết ơn, vừa thấy tự hào.

“Tôi từng nghĩ ______, nhưng bây giờ tôi nghĩ ______.” Tường sẽ điền gì?

Mình từng nghĩ bản thân là phần thừa của xã hội, nhưng giờ đây mình lại cho rằng mình là một mảnh ghép tuy nhỏ bé nhưng vẫn có thể tỏa sáng theo cách riêng.

Nếu hôm nay muốn bỏ cuộc thì cứ đi ngủ trước đã

Từ nãy đến giờ, bạn đã nói nhiều về những gì mình có ở hiện tại, về thành tựu và cả sự biết ơn. Vậy bây giờ mình thử quay lại từ đầu một chút, xem hành trình để có được những điều đó đã bắt đầu như thế nào nhé.

Một chàng trai quê Quảng Trị một mình vào TP.HCM, thi vào Học viện Âm nhạc nhưng không đậu, điều gì khiến bạn vẫn quyết định ở lại thành phố này?

Có lẽ là vì mình tin cánh cửa này khép lại sẽ có những cánh cửa khác mở ra. Chắc là vậy đó, thành phố này rộng lớn như thế, mình có tuổi trẻ, có đam mê và có cả sự kiên trì nữa mà, sao không thử?

Những ngày tháng đầu tiên, trước khi có sân khấu, phim ảnh hay mạng xã hội, công việc nào trong những việc bạn từng làm để kiếm sống khiến bạn nhớ nhất? Vì sao?

Công việc nào cũng đáng nhớ (cười).

Đầu tiên khi vào đây mình xin đi làm phục vụ quán cafe, mà cũng phải trầy trật lắm mới có chỗ người ta nhận mình và họ cũng tốt lắm. Đây cũng là công việc mình làm trong một thời gian dài, tiền kiếm được để trang trải phí sinh hoạt, thuê phòng trọ. Hồi đầu mẹ vẫn gửi tiền nhưng bây giờ mình tự lo cho mình được rồi. Sau đó mình có làm biên đạo múa, dạy nhảy,...

Thực sự việc tìm kiếm cơ hội với người bình thường đã không dễ thì với người như mình thực sự càng khó hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật. Thêm cả tính mình lúc đó cũng tự ti nữa, đôi lúc mình dự định thực hiện một cái gì đó để theo đuổi ước mơ nhưng cuối cùng rồi lại thôi.

Có lúc nào bạn thấy bản thân đang đi quá xa khỏi giấc mơ nghệ thuật?

Điều này rất thường hay xuất hiện với mình. Vì mình phải là người hiểu rõ bản thân có những rào cản như thế nào khi đến với nghệ thuật chứ.

Nhưng mà có câu “cứ sống, rồi sẽ sống” thì cũng như mình bây giờ không bằng cách này thì bằng cách khác, nếu bạn có ước mơ và vẫn không ngừng nỗ lực mỗi ngày.

Minh chứng đó là khi mình mở camera và quay TikTok - content thì chia sẻ chủ yếu xoay quanh âm nhạc, cuộc sống và hành trình đối diện với hội chứng TICS, có thêm cả nội dung nấu ăn nữa, vì mình biết nấu ăn từ năm lớp 6 - kiểu có gì thì chia sẻ nấy thôi.

Và cũng từ đây, nhiều cơ hội mở ra với mình hơn. Ví dụ như lúc thi Tân Binh Toàn Năng cũng là nhờ mọi người trên TikTok ủng hộ rồi mình mới thử đi. Rồi cũng nhờ đó mà nhiều người biết đến hơn, rồi được mời đi đóng phim. Đó cũng là mình đang làm nghệ thuật rồi nhỉ? (chỗ này lấy text bên nhận xét đã rút ngắn nha)

Bạn có mất gì không khi chọn chủ động chia sẻ về câu chuyện của bản thân lên mạng xã hội?

Mình nghĩ là mình không mất gì cả. Bởi vì mình chỉ đang kể hành trình của mình, những thứ mình có sẵn thôi.

Song, lâu lâu thì mình cũng buồn vì đọc những comment toxic. Nhưng bây giờ mình không còn dành quá nhiều tâm tư cho những điều tiêu cực đó nữa. Đúng là cứ phải lao vào, làm đi rồi mới quen, mới tốt lên được. Chứ nếu mình tự ti mà tự thu mình thì mình chỉ mãi ở đó thôi. Mình sẽ không có được mọi người yêu thương, có cơ hội làm những công việc mới và được nhiều người biết tới như bây giờ.

Vậy, “cái giá” phải trả cho hành trình ấy với bạn là gì?

Mình ‘trầy xước’ nhiều hơn, mình luôn tự phải động viên chính mình. Vượt qua chính mình mới là cái khó nhất đấy, và sau tất cả, mình thấy mình vẫn đủ sự kiên trì và mạnh mẽ.

Đã có lúc muốn bỏ cuộc chưa và thoát khỏi suy nghĩ đó như thế nào?

Mỗi lúc như thế mình lại nhớ đến mẹ, mẹ mình dặn là ‘Nhìn lên mình không bằng ai nhưng nhìn xuống thì mình đã hạnh phúc, may mắn hơn rất nhiều người rồi’. Mình phải biết trân trọng những gì mình đang có; không được bất mãn, tự mãn hay bỏ cuộc mỗi lần gặp khó khăn. Xung quanh mình có những người gặp khó khăn hơn mình rất nhiều mà người ta vẫn cố gắng đấy thôi.

Và bản thân mình cũng phải tự tạo ra động lực cho mình nữa.

Cứ bằng cách tìm kiếm những điều tích cực xung quanh, xem những video về những người... những người khó khăn nhưng người ta cũng thành công, để làm ví dụ.

Nếu hôm nay muốn bỏ cuộc thì cứ đi ngủ trước đã. Đi ngủ là bình tâm lại - nhận ra không ai có thể giúp mình ngoài chính mình. Nếu mình muốn có cuộc sống tốt hơn thì bản thân đừng bỏ cuộc. Bây giờ làm không được thì khi khác làm tiếp, ngày mai làm tiếp mà không được thì ngày kia làm. Không làm được việc này thì làm việc khác, đường này không đi được thì đi đường khác, tìm đường mà đi.

Chứ bây giờ mình ngồi nghĩ lại nếu lúc đó mà bỏ cuộc, cứ thấy khó là bỏ thì chắc mình chẳng đi đến đâu, cũng không có được mình như ngày hôm nay.

Có điều gì ở cuộc sống hiện tại khiến bạn thấy mình may mắn, và điều gì vẫn khiến bạn trăn trở?

Điều may mắn nhất với mình có lẽ là được nhận rất nhiều tình cảm yêu mến và sự động viên của tất cả mọi người xung quanh. Mình cũng có công việc, kiếm được thu nhập để lo cho bản thân. Mẹ mình không nói đâu nhưng mình biết chắc mẹ cũng an tâm về mình.

Còn điều đang trăn trở là mình lo lắng liệu bản thân mình có đủ giỏi để đáp lại tấm lòng của mọi người không thôi. Bởi thế, mình vẫn luôn nỗ lực mỗi ngày, cũng yêu bản thân và làm chính mình mà là ở phiên bản tốt hơn.

Khi trở thành Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, bạn muốn dùng câu chuyện của mình để nói điều gì với những người trẻ đang muốn bỏ cuộc?

Mình muốn nói là không có một con đường nào dẫn tới thành công là dễ dàng, cũng không có một khó khăn nào kéo sẽ dài mãi mãi, chỉ khi bạn biết tin vào năng lực và bản thân mình kết hợp với việc bạn biết yêu thương bản thân thì một ngày nào đấy bạn sẽ có thể gặt hái được những điều mình mong muốn.

Nếu đã có ước muốn hãy thực hiện nó, không cách này thì cách khác, người ta làm được mình cũng làm được. Nếu đi chậm thì cứ kiên trì, miễn có đi là được.

Nếu 13 tuổi, Tường chỉ mong một ngày nào đó mình có thể sống bình thường như bao người khác, thì 24 tuổi, Tường muốn cuộc đời mình có ý nghĩa như thế nào với những người khác?

Mình mong muốn trở thành một nhân vật truyền cảm hứng, thông qua mình có thể giúp các bạn có thêm những nguồn năng lượng tích cực, biết yêu bản thân mình và mọi người xung quanh.

Vài năm tới, có điều gì bạn nhất định muốn làm được?

Có lẽ mình cũng khó hình dung cuộc sống lúc đó sẽ như thế nào, vì trước đây mình từng là một đứa chỉ sống qua ngày. Nên chắc mình chỉ mong cuộc sống của mình được bình yên, nhẹ nhàng.

Và, mình cũng muốn dùng tiếng nói và câu chuyện của mình để lan tỏa những năng lượng tích cực đến mọi người.