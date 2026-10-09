Tại sao càng đi làm lâu càng ít bạn thân ở công ty?

Vẫn có những cuộc trò chuyện ở pantry, vẫn rủ nhau đi ăn trưa, vẫn có những group chat công việc hoạt động mỗi ngày. Nhưng càng đi làm lâu, nhiều người lại nhận ra một điều: Mình có rất nhiều đồng nghiệp, nhưng ngày càng ít người có thể gọi là bạn thân.

Những năm đầu đi làm, đồng nghiệp thường là nhóm người xuất hiện nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày. Cùng ngồi một văn phòng, cùng ăn trưa, cùng than deadline, cùng trải qua những ngày đầu bỡ ngỡ với công việc mới. Không khó để từ một người ngồi cạnh trở thành người được rủ đi ăn, đi chơi và kể đủ chuyện riêng.

Nhưng vài năm sau, các mối quan hệ ấy có thể thay đổi.

Một người chuyển việc, một người đổi team, một người lên vị trí quản lý. Có người bắt đầu có gia đình, có người bận chăm con, có người tan làm là về nhà. Những cuộc hẹn sau giờ làm thưa dần, những câu chuyện ngoài công việc cũng ít đi.

Đến một lúc, nhiều người phát hiện mình vẫn biết rất nhiều người ở công ty nhưng nếu phải chọn một người để nhắn tin khi có chuyện buồn thì hiếm có.

Càng đi làm lâu, càng ít kỳ vọng đồng nghiệp sẽ trở thành bạn thân

Không phải dân công sở bỗng nhiên trở nên khó gần. Chỉ là sau vài năm, nhiều người bắt đầu nhìn mối quan hệ nơi làm việc thực tế hơn.

Đồng nghiệp có thể rất tốt với mình, sẵn sàng hỗ trợ khi có deadline, rủ nhau đi ăn hoặc nói chuyện vui vẻ mỗi ngày. Nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa hai người sẽ tiếp tục thân thiết khi một trong hai người rời công ty.

Thị trường việc làm thay đổi liên tục cũng khiến chuyện đồng nghiệp đến rồi đi trở nên bình thường. Người hôm nay ngồi cùng team có thể vài tháng sau đã sang công ty khác. Những nhóm bạn từng ăn trưa cùng nhau có thể tan ra chỉ vì mỗi người một hướng.

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Khi đã trải qua vài lần như vậy, không ít người bắt đầu bớt đặt kỳ vọng vào việc phải xây dựng một tình bạn thật sâu ở công ty. Họ vẫn muốn làm việc với những người dễ chịu, tử tế và đáng tin. Nhưng giữa “một đồng nghiệp mình rất quý” và “một người bạn thân”, khoảng cách ngày càng rõ ràng.

Đi làm lâu rồi, ai cũng có thêm những mối quan hệ bên ngoài công ty

Một lý do khác khá đơn giản: cuộc sống càng lớn càng có nhiều thứ phải ưu tiên.

Ngày mới đi làm, tan ca lúc 18h có thể rủ cả nhóm đi ăn, xem phim hoặc ngồi cà phê đến tối. Nhưng vài năm sau, 18h có thể là giờ về nhà, đón con, tập thể thao, gặp người yêu, chăm bố mẹ hoặc tranh thủ giải quyết những việc cá nhân. Thời gian dành cho đồng nghiệp vì thế tự nhiên ít đi.

Có những người từng ngày nào cũng nói chuyện với nhau, nhưng sau khi một người chuyển việc, cả hai bắt đầu phải “đặt lịch” mới gặp được nhau. Một vài lần bận, một vài lần hủy hẹn, rồi cuộc trò chuyện cuối cùng chỉ còn lại những tin nhắn kiểu “dạo này thế nào rồi?”.

Tình bạn công sở đôi khi không biến mất vì có mâu thuẫn. Nó chỉ đơn giản là không còn đủ những lần gặp nhau tình cờ để tiếp tục lớn lên.

Công việc càng lâu năm, ranh giới giữa đồng nghiệp và đời tư càng rõ

Khi mới đi làm, chuyện kể với đồng nghiệp về người yêu, gia đình, tiền bạc hay những rắc rối cá nhân có thể khá tự nhiên. Nhưng sau vài năm, nhiều người bắt đầu giữ lại một phần đời sống riêng cho mình.

Họ hiểu rằng công ty là một môi trường mà các mối quan hệ có thể thay đổi theo vị trí, team, dự án hay những lần tái cơ cấu. Người đang ngồi cùng mình hôm nay có thể trở thành cấp trên, cấp dưới hoặc đơn giản là người mình không còn làm việc cùng vào năm sau.

Vì thế, ngày càng nhiều người chọn cách thân thiện nhưng có khoảng cách. Vẫn có thể cùng nhau ăn trưa, vẫn nói chuyện phiếm, vẫn rủ nhau đi cà phê. Nhưng những chuyện quá riêng tư thì không nhất thiết phải kể.

Đây cũng là lý do một văn phòng có thể rất vui vẻ nhưng vẫn có những người cảm thấy mình không thực sự thuộc về một nhóm nào.

Ảnh minh hoạ: Pinterest

Không có bạn thân ở công ty có phải là điều đáng buồn?

Có lẽ không hẳn.

Với một số người, việc tách biệt công việc và đời sống riêng lại là cảm giác dễ chịu. Họ không cần đồng nghiệp biết quá nhiều về mình, cũng không cần duy trì các cuộc hẹn sau giờ làm.

Điều họ cần ở công ty đơn giản là những người có thể làm việc cùng nhau tử tế: trao đổi rõ ràng, hỗ trợ khi cần, không đẩy trách nhiệm và tôn trọng ranh giới của nhau.

Nhưng cũng có những người bắt đầu thấy một ngày làm việc dài hơn khi không có ai để cùng ăn trưa, cùng than một câu về deadline hay gửi cho nhau một chiếc meme vào giữa giờ.

Bởi cuối cùng, đi làm không có bạn thân không đồng nghĩa với cô đơn. Nhưng một nơi mình dành gần một nửa thời gian trong ngày mà chẳng có ai thật sự thân thiết, đôi khi vẫn tạo ra một cảm giác rất khác.

Có lẽ càng đi làm lâu, người ta không hẳn cần nhiều bạn hơn. Họ chỉ bắt đầu hiểu rõ hơn ai là người mình muốn giữ lại trong cuộc sống, dù còn làm chung hay không.