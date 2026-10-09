Hải Tú bỏ váy vóc, mặc giản dị khi làm hậu phương của Sơn Tùng M-TP

Cuộc sống của Hải Tú dạo này cứ vậy thôi.

Mới đây, trên TikTok cá nhân, Sơn Tùng M-TP đăng tải vlog ghi lại buổi tiệc kỷ niệm 14 năm hoạt động nghệ thuật. Giữa những gương mặt quen thuộc của M-TP Entertainment, Hải Tú cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của netizen.

Sơn Tùng đăng vlogs mới có Hải Tú. Nguồn: Sơn Tùng M-TP

Là talent trực thuộc công ty, việc Hải Tú góp mặt trong dịp đặc biệt này vốn không có gì khó hiểu. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý lại nằm ở hình ảnh của cô nàng. Không lên đồ cầu kỳ hay xuất hiện nổi bật trước ống kính, Hải Tú diện trang phục thoải mái, đội mũ và đứng ở vị trí phía rìa cùng mọi người trong buổi tiệc.

Đặt cạnh hình ảnh thời mới gia nhập công ty, Hải Tú hiện tại mang đến cảm giác khác hẳn. Không còn thường xuyên xuất hiện với diện mạo chỉn chu của một người mẫu ảnh hay trong vai trò nữ chính MV, cô nàng ngày càng được bắt gặp ở những khoảnh khắc đời thường, đồng hành cùng Sơn Tùng trong các hoạt động công việc. Nhìn những lần xuất hiện như vậy, không ít người nhận xét Hải Tú đã ra dáng một người hậu phương thực thụ.

Cô nàng ăn diện đơn giản, đứng ở rìa ngoài. Nguồn: Sơn Tùng M-TP

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự chú ý đến hình ảnh này của cô nàng: “Ai không có mặt chứ thấy Tú là lúc nào cũng bên cạnh sếp nha”, “Nàng ta mặc giản dị quá, đã thế còn đứng ở ngoài”, “Tú ra dáng hậu phương quá, lúc nào cũng đồng hành và lo cho sếp”...

Thời điểm mới gia nhập M-TP Entertainment vào tháng 10/2020, Hải Tú được giới thiệu là talent độc quyền, từng đóng MV, chụp ảnh mẫu và chia sẻ những vlog du lịch. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, cô nàng không còn xuất hiện trong nhiều sản phẩm âm nhạc hay thường xuyên chia sẻ vlog như trước. Thay vào đó, Hải Tú thường được bắt gặp bên cạnh Sơn Tùng trong các hoạt động công việc lẫn đời thường, dần cho thấy hình ảnh của một người đồng hành, hỗ trợ phía sau.

Hải Tú từng là nữ chính trong các MV của Sơn Tùng. Ảnh: FBNV.

Ảnh: FBNV

Cô nàng từng gây chú ý với hình ảnh nàng thơ xinh đẹp, sang chảnh. Ảnh: FBNV

Từ hậu trường các buổi biểu diễn đến những chuyến đi công tác, du lịch, Hải Tú nhiều lần được cho là có mặt cùng nam ca sĩ và ê-kíp. Dù không trực tiếp đăng tải hình ảnh, cô vẫn đôi khi lọt vào ống kính của người qua đường.

Tháng 8/2026, Hải Tú được cho là xuất hiện trong chuyến đi Mỹ của Sơn Tùng. Một số hình ảnh, video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một người được cho là cô di chuyển cùng nhóm người và ê-kíp nam ca sĩ. Đến tháng 9, trong đoạn clip Sơn Tùng chụp ảnh tại khu vực Bốt Hàng Đậu, Hà Nội, một người đội mũ, cầm điện thoại đứng phía đối diện cũng được cư dân mạng nghi ngờ là Hải Tú đang làm “phó nháy”.

Ảnh: MXH

Ảnh: MXH

Hải Tú dạo này ra dáng hậu phương của Sơn Tùng. Ảnh: MXH

Một điểm dễ nhận ra trong những khoảnh khắc đời thường này là phong cách ăn mặc giản dị của Hải Tú. Cô thường chọn áo thun, quần jeans, áo khoác và mũ lưỡi trai, ưu tiên sự thoải mái thay vì những bộ cánh cầu kỳ. Hình ảnh này cũng khác với vẻ ngoài được chăm chút kỹ lưỡng trong các bộ ảnh thời trang trước đây của người đẹp.

Trong công việc, Hải Tú cũng dần đảm nhận vai trò phía sau hậu trường với vị trí Project Manager (quản lý dự án). Đến MV Come My Way ra mắt năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong phần credit với vai trò Project & Artist Manager (quản lý dự án và nghệ sĩ). Không chỉ là gương mặt talent từng gây chú ý trước ống kính, Hải Tú giờ đây còn tham gia phối hợp ê-kíp, theo sát quá trình triển khai sản phẩm và hỗ trợ nghệ sĩ. Điều này càng khiến hình ảnh một người đồng hành, âm thầm hỗ trợ Sơn Tùng phía sau được netizen chú ý hơn.

Ảnh: FBNV

Hải Tú cũng hạn chế cập nhật hình ảnh lên mạng xã hội.

Đến tháng 6/2026, Hải Tú xuất hiện trở lại trên Instagram với tài khoản mang tên Emma Le. Trên tài khoản này, cô cũng chỉ chia sẻ nhiều khoảnh khắc liên quan đến công việc và các sản phẩm âm nhạc của M-TP Entertainment, thể hiện sự yêu thích, ủng hộ Sơn Tùng, từ các hoạt động biểu diễn đến những khoảnh khắc trên sân khấu.

Từ nàng thơ từng gây chú ý trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại, Hải Tú giờ đây cho thấy một hình ảnh khác: vừa là talent của M-TP Entertainment, vừa tham gia công việc phía sau các sản phẩm âm nhạc, lại thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc đồng hành cùng Sơn Tùng. Không cần xuất hiện quá nổi bật hay chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội, cô nàng vẫn khiến netizen chú ý bởi hình ảnh giản dị, âm thầm hỗ trợ “sếp”. Bởi thế, nhiều người mới nhận xét Hải Tú ngày càng ra dáng một hậu phương thực thụ của Sơn Tùng M-TP.