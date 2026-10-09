Khám phá “ngôi nhà” không có tường của người trẻ: Có chuyện gì cũng phải kết nối vào group mới yên tâm

Trung bình bây giờ ai cũng đang có 5-7 group trên mạng xã hội.

“Gia đình yêu thương”, “Thứ 7 đi cà phê không?”, “Đi đánh pickleball nè”; “Trưa nay ăn gì thì order”, “Support anh iu” hay “Nhà mình mãi keo”... Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đang là thành viên của không chỉ một, mà vài ba “ngôi nhà” (group chat) như thế này trong điện thoại của mình.

Mỗi “ngôi nhà” có một tên gọi, một mục đích và một kiểu nói chuyện khác nhau, nhưng điểm chung là đều có những người mình muốn kết nối và giữ liên lạc mỗi ngày. Có nơi để kể chuyện công việc, có chỗ để than chuyện tình cảm, có group chỉ chuyên gửi meme và rủ nhau đi ăn. Cũng có những nhóm chẳng mấy khi nói chuyện, nhưng hễ một người “có biến” là cả nhóm lập tức online.

Trung bình bây giờ ai cũng đang ở trong nhóm nào đó. Ảnh minh họa Pinteret.

Với nhiều người, mỗi group lại là một “ngôi nhà” riêng - tin nhắn gửi vào kiểu gì cũng có người đọc, có câu hỏi vu vơ cũng có người rep, cần réo một cái là kiểu gì cũng có người xuất hiện.

Chúng chẳng có tường, chẳng có cửa, càng chẳng cần sổ đỏ... Chỉ cần có một hội đủ thân để ngày nào cũng buôn dăm ba câu, có chuyện gì cũng quăng vào group, cần nhau một cái là có mặt.

3 năm không gặp, cách nhau hàng nghìn km vẫn giữ được kết nối nhờ những “ngôi nhà” này

Ngọc Ánh (23 tuổi, ở TP.HCM) có tới 5 “ngôi nhà” như vậy.

Cô bạn cho biết vì sống xa gia đình nên cả nhà có một group chat riêng, nơi mọi người có thể nhắn tin bất cứ lúc nào, kể nhau nghe hôm nay ở nhà có chuyện gì, con đi làm thế nào. Đi làm thì có thêm nhóm “Ăn trưa đi” - cứ khoảng 11h mỗi ngày lại có người vào hỏi: “Ăn cơm tấm hay phở?”

Các hội nhóm kết nối nhiều thành viên giúp tương tác trở nên EZ hơn bao giờ hết. Ảnh chụp màn hình NVCC.

Ngoài giờ làm, Ngọc Ánh còn có những nhóm bạn để rủ nhau đi cà phê, trò chuyện linh tinh. Mỗi nhóm có một chủ đề, một kiểu kết nối khác nhau nên gần như ngày nào cũng có chuyện để nói.

“Hầu hết những nhóm chat này, ngoại trừ nhóm công việc, đều là những người bạn thân thiết, cũng coi nhau như người nhà đó (cười). Nên mình thấy kiểu kết nối này rất tiện lợi, dễ dàng mà vẫn gần gũi. Nhắn tin thì vẫn biểu cảm được nhờ icon, còn gọi video dạo này có tính năng video call 2K nên hình ảnh cũng mượt và chân thực hơn.

Bởi vậy, dù có vài tháng không gặp mặt, hay thậm chí có những người bạn 2-3 năm chưa hẹn đi chơi được vì ở khác thành phố, mình vẫn nhận ra những thay đổi của nhau và biết đối phương đang có cuộc sống như thế nào”, cô bạn chia sẻ.

Trong khi đó, với Minh Hà (26 tuổi, ở TP.HCM), nhắn tin hay gọi video gần như đã trở thành một phần của sinh hoạt mỗi ngày. Phần lớn các mối quan hệ của cô đều ở xa, trong khi công việc cũng khá bận rộn nên những cuộc trò chuyện qua màn hình lại càng trở nên quen thuộc.

“Đôi khi mình chỉ đăng một cái story kiểu ‘Hôm nay TP.HCM mưa quá’ thôi là group gia đình đã có thông báo tin nhắn. Ba thì bảo mình nhớ pha nước ấm uống khi về nhà, còn mẹ tiện đó hỏi luôn: ‘Ăn cơm chưa?’

Mình cũng có một nhóm pickleball, cứ khoảng 17h49 là group bắt đầu réo: ‘Đến đâu rồi?’, ‘Ra chưa?’, ‘Nhanh lên bà ơi!’. Những câu chuyện rất nhỏ vậy thôi nhưng ngày nào cũng có.

Và còn có những kết nối cách nhau 1.723 km, giữa Hà Nội và TP.HCM, được duy trì gần như không nghỉ ngày nào suốt 3 năm mình vào đây làm việc. Họ giống như người nhà của mình - nơi không cần một câu chuyện đủ lớn để bắt đầu, cũng chẳng cần một cái kết có hậu. Chỉ đơn giản là ‘Hôm nay tui mới bị trừ lương’, hay ‘Cái áo này mua ở đâu đẹp vậy?’... Vậy mà cứ thế duy trì được nhiều năm nay”, cô bạn chia sẻ.

Chỉ cần một chiếc điện thoại và siêu ứng dụng Viettel Tammi thì không lo “ngắt kết nối” với gia đình, bạn bè. Ảnh: NVCC.

Điểm chung trong câu chuyện của Ngọc Ánh và Minh Hà là những “ngôi nhà” ấy được duy trì bằng những điều đời thường, giản đơn mà cũng tiện lợi.

Nhấc điện thoại lên là có liền. Một tin nhắn chỉ mất vài giây để gửi, một cuộc gọi có thể kéo dài vài phút, vài chục phút, thậm chí vài tiếng. Những tương tác nhỏ ấy cứ thế xuất hiện trong cuộc sống của nhau, để khoảng cách không biến thành khoảng trống.

Một người trẻ có thể có nhiều “nhà”: căn nhà để trở về sau giờ làm, group chat gia đình, nhóm bạn thân để than chuyện công việc, hội pickleball cuối tuần, hay những cộng đồng chung sở thích, bạn cũ, fandom cùng yêu một nghệ sĩ.

Chẳng ai gọi chính thức đó là “nhà”. Nhưng mỗi khi có chuyện vui muốn kể, chuyện buồn muốn than, món ngon muốn khoe hay chỉ đơn giản là thấy một thứ gì đó và nghĩ đến một người, tay lại tự động mở đúng group chat ấy. Một tin nhắn gửi đi, và cuộc kết nối tiếp tục.

Có lẽ cảm giác thuộc về đôi khi được tạo nên từ những điều rất đơn giản. Khi một ngày có quá nhiều lịch trình, khoảng cách và các mối quan hệ, công nghệ mở ra thêm nhiều cách để kết nối. Nhưng một group chat thực sự trở thành “nhà” không phải vì có bao nhiêu tin nhắn, mà vì luôn có người muốn trả lời.

Có thêm những “ngôi nhà”, những kết nối với người nhà cũng EZ hơn

Với Minh Hà, những tương tác như vậy giúp cô bạn vẫn biết bạn bè và gia đình đang sống thế nào, dù không phải lúc nào cũng có thể gặp nhau. Nhưng cô bạn cũng nhận ra một điều: biết một người đang làm gì không có nghĩa là lúc nào cũng biết họ đang cảm thấy thế nào.

“Có những ngày mình vẫn đăng story bình thường, vẫn nói chuyện trong group như không có gì, nhưng thực ra bên trong lại đang có chuyện. Nên đôi khi phải nghe giọng nhau qua một cuộc gọi, nhìn thấy nhau trong một lần video call hoặc gặp trực tiếp thì mới nhận ra: ‘À, hóa ra dạo này bạn không ổn’”, Minh Hà chia sẻ.

Không phải lúc nào cũng có thể gặp trực tiếp, nhưng vẫn có thể hỏi han, kể nhau nghe chuyện trong ngày và cập nhật những thay đổi rất nhỏ. Những tương tác ấy cứ lặp lại, từ hôm nay sang ngày mai, để khoảng cách không khiến mọi người dần biến mất khỏi cuộc sống của nhau.

Và khi những cách kết nối ngày càng đa dạng, công nghệ có thể trở thành một phần rất tự nhiên trong cách người trẻ giữ những mối quan hệ quan trọng - từ một cuộc gọi, một tin nhắn đến một lần video call.

Dù ở cách xa hàng nghìn cây số, bạn vẫn có thể nhìn thấy nhau, nghe được giọng nói và nhận ra sự thay đổi của bạn bè, người thân. Ảnh minh họa linkedin.

Đó cũng là tinh thần Viettel Tammi hướng tới khi trở thành một “người nhà” trong đời sống số: gom nhiều tiện ích vào một hệ sinh thái, để những việc liên quan đến kết nối cũng như những chuyện thường ngày trở nên EZ hơn.

Với những người ở xa nhau, Call/Chat/Meeting, Free Data hay Call Meeting - siêu nét giúp nhóm bạn vẫn có thể nhìn thấy nhau, nghe nhau kể chuyện, hay đơn giản là “họp” một cuộc cho đủ mặt dù mỗi người đang ở một nơi.

Còn khi câu chuyện chuyển từ màn hình thành một cuộc gặp thật, những tiện ích như đặt xe, book vé, khách sạn có thể giúp xử lý những phần việc phía sau. Từ một câu “Bao giờ gặp nhau?” trong group chat đến lúc thật sự ngồi cạnh nhau, bớt đi một chút việc phải nhớ, phải lo cũng là thêm một chút thời gian cho những người mình quan tâm.

Bởi cuối cùng, người ta không cần thêm một việc để bận tâm. Đôi khi chỉ cần mọi thứ EZ hơn một chút, để mình còn thời gian nhắn tin cho bạn, gọi về nhà vài phút hoặc lên lịch cho một cuộc gặp đã hứa từ lâu.

“Nhà” của người trẻ có thể nằm ở rất nhiều nơi. Có nơi chỉ cần mở group chat là gặp nhau, có nơi phải gọi một cuộc điện thoại mới nghe được giọng nhau, cũng có nơi phải đặt một chuyến xe hay một tấm vé mới có thể ngồi cạnh nhau.

Nhưng dù ở đâu, một “ngôi nhà” chỉ thật sự tồn tại khi vẫn còn người muốn Kết Nối và vẫn còn cách để tìm thấy nhau.

Nhà có Viettel Tammi, Zì cũng EZ.