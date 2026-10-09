Người đầu tiên trong 3 gương mặt làm nên lịch sử Ai Là Triệu Phú: Xuất hiện năm 2008, giờ ra sao?

Đây là người chơi đầu tiên trả lời đúng 14 câu hỏi và quyết định dừng chân ở câu số 15.

Trong hơn 20 năm phát sóng, Ai Là Triệu Phú vẫn chưa tìm ra người chinh phục trọn vẹn 15 câu hỏi. Tuy nhiên, có 3 người chơi xuất sắc đã trả lời chính xác 14 câu là Nguyễn Lê Anh, travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa và gần nhất là Nguyễn Trường Giang.

Trong đó, người chơi Nguyễn Lê Anh (sinh năm 1978) là cái tên được nhiều khán giả nhớ đến với màn thi đặc biệt ấn tượng. Anh trả lời đúng 14 câu hỏi và trở thành người đầu tiên tiến đến câu hỏi số 15 của chương trình.

Người chơi Nguyễn Lê Anh (Ảnh: VTV)

Theo đó, trong số phát sóng ngày 9/9/2008, người chơi Nguyễn Lê Anh xuất hiện tại Ai Là Triệu Phú và đồng hành cùng anh là MC Lại Văn Sâm. Khi đó anh Lê Anh đang làm kỹ sư xây dựng.

Sau khi trải qua các câu hỏi, anh Lê Anh tiến đến câu số 14. Tại cột mốc này, anh đã hỏi ý kiến vợ trước khi quyết định và được khuyên nên dừng lại. Sau khi cân nhắc, anh vẫn chọn phương án mình tin tưởng và đáp án chính xác, nhận mức thưởng 80 triệu đồng - con số rất lớn ở thời điểm ấy.

Đến câu hỏi số 15, trị giá 120 triệu đồng và liên quan đến tác phẩm Đời thừa của Nam Cao, người chơi Lê Anh đã có hướng suy luận đúng nhưng không đủ chắc chắn để đưa ra đáp án. Anh quyết định dừng cuộc chơi thay vì mạo hiểm số tiền đã giành được.

Khoảnh khắc ấy từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối, bởi anh được xem là người đầu tiên tiến sát đến cột mốc cao nhất của chương trình.

Thực tế, anh Lê Anh tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú vì muốn chiều lòng vợ - chị Doãn Thanh. Do đặc thù công việc, anh thường xuyên phải đi làm xa nhà, xem chương trình Ai Là Triệu Phú trở thành một thói quen của vợ anh vào mỗi tối thứ ba.

Không chỉ xem, chị Doãn Thanh còn ghi lại các câu hỏi trong chương trình. Mỗi cuối tuần khi chồng về, chị lấy những câu hỏi đó ra thử tài anh. Vốn có kiến thức ở nhiều lĩnh vực, anh Lê Anh thường trả lời được phần lớn câu hỏi. Vì vậy, khi anh tham gia chương trình và liên tục vượt qua các mốc, vợ anh cũng không quá bất ngờ.

Trong suốt phần thi của mình, Lê Anh cũng nhiều lần hỏi ý kiến vợ trước những quyết định quan trọng. Nhưng việc này không đồng nghĩa anh hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của vợ. Anh đã có phương án riêng sau khi suy nghĩ và xem việc hỏi ý kiến là cách ghi nhận vai trò của người bạn đời trong hành trình đến với chương trình.

Từ năm 2019 - sau nhiều năm xem việc vẽ tranh và nghiên cứu hội họa như một sở thích, kỹ sư Lê Anh quyết định chuyển hướng công việc, trở thành họa sĩ Lê Anh và theo đuổi hội họa toàn thời gian.

Anh Lê Anh hiện là họa sĩ (Ảnh: FBNV)

Năm 2024, trong chương trình kỷ niệm 20 năm phát sóng, người chơi Nguyễn Lê Anh một lần nữa xuất hiện trên sân khấu Ai Là Triệu Phú. Lần trở lại này đưa anh về với ký ức của năm 2008, khi anh cùng vợ ngồi trên trường quay và trải qua từng câu hỏi.

Sau gần 17 năm, anh Lê Anh vẫn nhớ rõ những chi tiết của phần thi năm ấy, đặc biệt là việc được MC Lại Văn Sâm tạo điều kiện trao đổi với vợ ngay tại trường quay. Anh cũng nhớ cảm giác ê-kíp chương trình vừa chúc mừng thành tích 14 câu đúng, vừa tiếc nuối khi anh dừng lại trước câu hỏi cuối cùng.

“Đã gần 17 năm rồi mới thăm lại trường quay S16 của Ai Là Triệu Phú”. Nhưng lần này thì hết tiêu chuẩn lên ghế nóng rồi nên chỉ ngồi ‘ghế nguội’ thôi” - anh Lê Anh chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ của mình.

Anh Lê Anh tại trường quay Ai Là Triệu Phú năm 2024 (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)