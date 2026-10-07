Người đầu tiên trả lời hết câu 15, chiến thắng Ai Là Triệu Phú: Cuộc sống hiện tại ra sao?

27 năm trước, nhân viên văn phòng này gây chú ý khi trả lời trọn vẹn 15 câu hỏi của Ai Là Triệu Phú.

Đó là John Carpenter, sinh năm 1968, đến từ Mỹ. Ông là người đầu tiên giành chiến thắng cuộc thi Who Wants to Be a Millionaire - Ai Là Triệu Phú.

Năm 1999, Carpenter tham gia chương trình và giành chiến thắng. Ở thời điểm đó Carpenter 31 tuổi, là nhân viên Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) và đã kết hôn với vợ, Deborah “Debbie” Carpenter, được 15 tháng.

Tại chương trình, ông trả lời đúng 15 câu hỏi để giành giải thưởng 1 triệu USD mà gần như không cần sử dụng quyền trợ giúp nào cho đến câu cuối cùng. Ở câu hỏi này, Carpenter dùng quyền Phone-a-Friend - Gọi điện thoại cho người thân để gọi cho bố. Tuy nhiên, Carpenter không thực sự cần bố giúp. Ông gọi điện chỉ để thông báo rằng mình sắp giành được số tiền lớn.

John Carpenter bên trái

“Tôi không muốn tỏ ra quá tự mãn”, Carpenter nói với People về màn thể hiện của mình trong chương trình, trong bài viết vào tháng 12/1999. “Ngay từ chương trình đầu tiên, tôi đã biết gần như tất cả đáp án. Tôi cũng có phần mong đợi mình sẽ thắng 1 triệu USD”.

Sau khi giành giải thưởng cao nhất, cuộc sống của Carpenter về cơ bản vẫn không thay đổi quá nhiều. Ông tiếp tục làm việc cho IRS, sống tại Hamden, bang Connecticut (Mỹ) cùng vợ và con trai - cậu bé được hai vợ chồng chào đón vào năm 2004. Carpenter cũng vẫn giữ thói quen chi tiêu tiết kiệm.

Vậy John Carpenter hiện giờ ra sao? Dưới đây là những thông tin về cuộc sống của ông 27 năm sau khi trở thành người đầu tiên giành giải thưởng 1 triệu USD.

Sự nổi tiếng bất ngờ và dự định sử dụng số tiền 1 triệu USD

Trong cuộc phỏng vấn với PEOPLE năm 1999, hàng xóm và bạn bè mô tả Carpenter là người “giản dị”, “kín đáo” và “hài hước”. Trong khi đó, MC quá cố Regis Philbin nhận xét Carpenter có giọng nói hơi lạnh lùng và khá tự tin, quyết đoán.

Sự nổi tiếng bất ngờ sau chiến thắng tạo ra một tương phản lớn với cuộc sống bình thường mà Carpenter vốn có. Ông lần lượt xuất hiện trên hàng loạt chương trình nổi tiếng trên truyền hình. “Tôi bước ra từ một cuộc sống hoàn toàn vô danh. Đây không phải cuộc sống của tôi. Mọi thứ thật siêu thực” - Carpenter nói.

Sau chiến thắng, Carpenter nói rằng ông không có ý định mua sắm xa xỉ mà chỉ muốn “sống thoải mái trong phần đời còn lại”. Dù vậy, ông và vợ vẫn có một số kế hoạch cho khoản tiền thưởng.

Debbie cho biết danh sách mong muốn của hai vợ chồng có một “chiếc áo khoác da J. Crew để làm quà Giáng sinh” và một chuyến đi Paris. Carpenter đùa rằng ông sẽ quyên góp tiền cho đội bóng chày Red Sox để giúp đội chiêu mộ thêm một tay ném chủ lực chơi cùng Pedro Martinez.

Khoản tiền cũng được hai vợ chồng tính đến cho những kế hoạch lớn hơn, ngoài việc mua sắm.

“Chúng tôi đã nói về chuyện xây dựng gia đình, điều hoàn toàn không liên quan đến tiền bạc”, Debbie chia sẻ. “Tất nhiên, tiền sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn và giúp mọi chuyện tiến triển nhanh hơn”.

Carpenter cũng nói về việc khoản tiền mới có được như một “tấm đệm” tài chính có thể giúp ông “bắt đầu lại từ đầu”. Ông vẫn hào hứng với công việc tại IRS nhưng cởi mở với ý tưởng phát triển bản thân và thử một điều gì đó mới.

Về số tiền thực tế, Carpenter nhấn mạnh rằng ông không thích nói về tiền bạc và thừa nhận cảm thấy khó chịu khi mọi người nhận ra mình rồi gọi ông là “triệu phú”.

“Tôi không còn là triệu phú ngay một giây sau khi thắng tiền”, ông nói. Và sau khi đóng 400.000 USD (10,3 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) tiền thuế liên bang, bang và địa phương, Carpenter còn lại 600.000 USD (15,6 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Cuộc sống sau khi chiến thắng Ai Là Triệu Phú

Sau chiến thắng tại Ai Là Triệu Phú, Carpenter đã thực hiện đúng những dự định của mình. Ông tiếp tục làm việc cho IRS tại Hartford, Connecticut. Đến tháng 5/2005, ông nhận bằng luật tại trường Luật Quinnipiac. Carpenter theo học các lớp buổi tối và mùa hè để hoàn thành chương trình.

Carpenter tốt nghiệp trường Luật năm 2005

Trong cuộc phỏng vấn với New Haven Register tháng 11/2009, ông cho biết mình vẫn là quản lý một nhóm thu hồi nợ thuế tại Connecticut và chưa nghỉ hưu vì số tiền thắng được chưa đủ để ông hoàn toàn ngừng làm việc.

“Không thể so với thu nhập của một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Đó là rất nhiều tiền. Nó giúp cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng 1 triệu USD ngày nay không còn mang ý nghĩa như trước đây” - Carpenter nói.

Theo Washington Post, đến năm 2020, Carpenter vẫn làm việc cho IRS.

Hiện tại, theo phần giới thiệu trên tài khoản X, Carpenter tự mô tả mình là “người New England, chồng, cha, người yêu thích bia thủ công, và đúng vậy, chính là John Carpenter đó. Không phải đạo diễn phim - là một John Carpenter khác.”

Trong cuộc phỏng vấn với New Haven Register tháng 11/2009, Carpenter tiết lộ cách ông sử dụng số tiền thắng được. Ông quyên góp một phần đáng kể cho các tổ chức từ thiện, mua một chiếc BMW rồi đổi sang Volvo vào năm 2008, đồng thời chuyển tới một ngôi nhà lớn hơn ở Hamden sau khi con trai chào đời năm 2004. Hai năm sau, gia đình tiếp tục chuyển nhà để sống gần bố mẹ của vợ Carpenter hơn.

Dù nhận được khoản tiền thưởng lớn, lối sống của Carpenter vẫn khá tiết kiệm. Ông nói rằng hai vợ chồng hiếm khi đi ăn ngoài. Nếu có, họ thường chọn những nhà hàng bình dân như Chili’s thay vì các địa điểm đắt tiền. “Đó không phải lối sống của tôi”, ông nói.

Chiến thắng trên truyền hình cũng không khiến Carpenter từ bỏ sở thích về kiến thức tổng hợp. Theo Washington Post, ông từng là thành viên tích cực của một đội thi đố vui tại một nhà máy bia địa phương. Một thành viên trong đội thậm chí đã chơi cùng Carpenter suốt nhiều tháng mà không nhận ra ông chính là người từng thắng 1 triệu USD trên truyền hình.

Ông cũng nhiều lần trở lại chương trình Ai Là Triệu Phú. Đáng chú ý, Carpenter từng xuất hiện với tư cách khán giả trong chương trình kỷ niệm 10 năm vào tháng 8/2009 và trở thành quyền trợ giúp Ask the Expert ở mùa thứ 8 của phiên bản phát hành theo hình thức phân phối vào tháng 9/2009.

Tháng 7/2024, Carpenter trở lại phiên bản Ai Là Triệu Phú để kỷ niệm 25 năm phiên bản Mỹ của gameshow.

Carpenter năm 2024 khi lên sóng số kỷ niệm

Nguồn: People