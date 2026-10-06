WeFamily Awards 2026: Đêm vinh danh gia đình đầy cảm xúc, "phi thường" bắt đầu từ những điều rất đỗi bình thường

WeFamily Awards 2026 khép lại với 4 hạng mục giải thưởng, gọi tên những hot mom, gia đình và gương mặt nổi bật trong cộng đồng mạng.

Chiều 04/10, Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 đã diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) với chủ đề "Phi Thường Mẹ Ơi!". Chương trình công bố 4 hạng mục giải thưởng, quy tụ các “hot” moms, gia đình nổi tiếng trên mạng xã hội cùng dàn nghệ sĩ được

WeFamily Awards 2026: Giải thưởng tôn vinh những mảnh ghép thầm lặng của hạnh phúc

WeFamily Awards là giải thưởng thường niên tôn vinh mẹ bầu, mẹ bỉm sữa và những gia đình Việt đang lan tỏa yêu thương, truyền cảm hứng bằng những giá trị sống tích cực, được KidsPlaza và aFamily tổ chức trong khuôn khổ Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026. Mùa đầu tiên mang chủ đề "Phi Thường Mẹ Ơi!", với thông điệp "Không một ai phải cô độc trên hành trình nuôi con", hướng đến việc ghi nhận và lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh và đồng hành trong hành trình làm cha mẹ.

Lễ vinh danh gồm 4 hạng mục: Phi Thường Mẹ Ơi, Mẹ Bầu Thảnh Thơi, Nhà Mình Có Nhau và Mẹ Bé Triệu View. Các đề cử được Hội đồng thẩm định gồm đại diện báo chí, giới chuyên môn tâm lý, tổ chức xã hội và đơn vị tổ chức xem xét, đặt tính chân thực của câu chuyện lên hàng đầu.

Một buổi lễ đong đầy cảm xúc tại Cung Thể thao Quần Ngựa

Từ đầu giờ chiều, thảm đỏ đã rực rỡ với sự xuất hiện của nhiều gương mặt đề cử cùng gia đình, các thành viên Hội đồng thẩm định, đại diện đơn vị tổ chức và đối tác. Đúng 14h, chương trình chính thức bắt đầu do hai MC Vĩnh Phú và Khổng Phương Mai dẫn dắt.

Tiết mục mở màn "Cùng con vươn mình" với 60 vũ công nhí tràn xuống khán phòng, cùng hiệu ứng rực rỡ, mở ra không khí rộn ràng, đúng tinh thần của một đêm hội dành cho các gia đình. Xuyên suốt chương trình, sân khấu còn có phần trình diễn của ca sĩ nhí Camy Khánh An cùng 30 em bé múa Tutting, và hoạt động Hug-cam, khi ống kính tìm đến từng gia đình để ghi lại những cái ôm trên màn hình LED lớn.

WeFamily Awards mùa đầu tiên mang chủ đề "Phi Thường Mẹ Ơi!" đã diễn ra thu hút nhiều sự chú ý của công chúng

Vợ chồng nghệ sĩ Đăng Khôi - Thùy Anh

Gia đình Đạt Villa - Vidhia Rahma

Công bố vinh danh 4 hạng mục

Mỗi hạng mục đều có các đại diện Hội đồng thẩm định, Ban tổ chức và nhà tài trợ lên sân khấu trao kỷ niệm chương, mở phong bì công bố kết quả. Mỗi hạng mục có 5 gương mặt được vinh danh:

Mẹ Bầu Thảnh Thơi : Mẹ Dứa, chị Nguyễn Huyền, chị Đoàn Minh Anh, chị Minh Thư, chị Trần Thị Thiện.

Nhà Mình Có Nhau: Gia đình Truyền Hình, Gia đình Nhung Tuấn, Gia đình Thảo Dương, Gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh, Gia đình Ali Thục Phương.

Mẹ Bé Triệu View: Linda Ngô, Lê Hoài Quyên, Trox & Lacci, Gia đình Simple, Vidhia Rahma.

Phi Thường Mẹ Ơi: ca sĩ Ngọc Khuê, mẹ Thu Hương (Cùng Đậu Lớn Khôn), mẹ Hương Nguyễn (Mẹ em bé VIP), mẹ Trương Hương Thủy (mẹ bé Xíu) và mẹ Diệu Linh.

Ngoài ra, danh hiệu Đại sứ Hạnh phúc được trao cho gia đình ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, tôn vinh một mái ấm "không cần hoàn hảo", mà luôn chọn nắm tay nhau bước tiếp sau mỗi biến cố.

Dàn nghệ sĩ "hot hit" thắp sáng đêm vinh danh

Bên cạnh phần trao giải, chương trình ghi dấu ấn với dàn nghệ sĩ được yêu thích. Ca sĩ Ngọc Khuê mang đến "Lời mẹ ru" với dải lụa dài tượng trưng cho suối nguồn tình mẹ cùng 15 em nhỏ và diễn viên múa, rồi tiếp tục với "Bạn đời" cùng 3 cặp đôi múa. Phan Mạnh Quỳnh đưa khán giả vào không gian lãng mạn, tự sự qua loạt ca khúc "Gặp gỡ, yêu đương và được bên em", "Lời từ trái tim anh", "Nơi con tìm về". Đăng Khôi xúc động với "Khi con gọi là ba", Thơm mang đến "Chuyện tình", "Em tôi đôi mươi", còn Hòa Minzy khép lại phần biểu diễn sôi động với "Bật tình yêu lên" cùng những bản hit khác, ngẫu hứng mời dàn khán giả nhí lên sân khấu quẩy cùng.

Màn công bố vinh danh 4 hạng mục tại WeFamily Awards 2026

Chia sẻ từ Ban tổ chức: "Nuôi con là cả những điều không thể nhìn thấy"

Phát biểu tại chương trình, bà Đỗ Thị Duyến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KidsPlaza, chia sẻ: "Nuôi con không chỉ là nuôi một em bé lớn lên, mà đó là cả một quá trình của tình yêu thương, sự hy sinh, sự trưởng thành, và bằng rất nhiều điều mà không thể nhìn thấy". Theo bà, khi bắt đầu hành trình WeFamily Awards, đơn vị tổ chức đã tự hỏi điều gì làm nên một người mẹ phi thường: có thể là người mẹ có sức ảnh hưởng lớn, nhưng cũng có thể chỉ là một người mẹ rất đỗi bình thường, lặng lẽ chăm con, thức cùng con khi con ốm, gác lại một phần mong muốn của bản thân để lo cho con.

Bà Đỗ Thị Duyến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KidsPlaza

Ông Lương Hồng Phúc, Phó Giám đốc aFamily (VCCorp)

Ở góc nhìn của đơn vị đồng tổ chức, ông Lương Hồng Phúc, Phó Giám đốc aFamily (VCCorp), nhấn mạnh: "Mỗi gia đình hạnh phúc đều là một kết quả được bồi đắp từ tình yêu thương và sự kết nối". Ông cho biết WeFamily Awards ra đời để tôn vinh những điều bình dị ấy, bởi khi mỗi thành viên được lắng nghe và thấu hiểu, đứa trẻ sẽ lớn lên trong yêu thương và ngôi nhà thực sự trở thành nơi hạnh phúc nhất. Ông cũng gửi gắm: "Khi mỗi thành viên được thấu hiểu, được hạnh phúc, gia đình sẽ ấm êm và con trẻ lớn lên sẽ bình an".

Trong vai trò Đại sứ Hạnh phúc, ca sĩ Đăng Khôi và vợ Thủy Anh để lại những chia sẻ giản dị mà thấm thía. Đăng Khôi nói: "Gia đình không cần phải hoàn hảo, chỉ cần luôn ở bên nhau và có nhau là đủ". Thủy Anh cho biết sau 20 năm bên nhau, với đủ niềm vui lẫn sóng gió, điều hạnh phúc nhất là khi nhìn lại, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau cùng sự đồng hành của bố mẹ và các con.

Mùa đầu tiên khép lại, hành trình vẫn tiếp nối

Khép lại chương trình, Ban tổ chức gửi lời cảm ơn các nhân vật, các gia đình, Hội đồng thẩm định, nhà tài trợ và đơn vị đồng hành đã góp phần làm nên mùa WeFamily Awards đầu tiên. Thành công này được xem là nền tảng để WeFamily tiếp tục hành trình trong những năm tới, trở thành điểm tựa tinh thần nơi câu chuyện của mỗi bậc cha mẹ đều được lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia.

Với WeFamily Awards 2026, chữ "phi thường" không nằm ở ánh đèn sân khấu, mà bắt đầu từ những điều bình thường được kiên trì làm mỗi ngày vì con và vì gia đình.