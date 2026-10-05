Hòa Minzy xinh như công chúa, Phan Mạnh Quỳnh - Quách Văn Thơm mang loạt hit thăng hoa tại WeFamily Awards

WeFamily Awards 2026 không chỉ có những khoảnh khắc vinh danh xúc động mà còn có nhiều màn trình diễn ấn tượng.

Chiều 4/10, sân khấu WeFamily Awards 2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội đã chính thức diễn ra, quy tụ nhiều nghệ sĩ cùng các gia đình, khách mời và khán giả. Với thông điệp “Không một ai phải cô độc trên hành trình nuôi con”, chương trình lan tỏa những câu chuyện về tình yêu thương và sự đồng hành trong gia đình.

Bên cạnh những khoảnh khắc vinh danh, âm nhạc trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình. Sân khấu liên tục được làm nóng bởi những màn trình diễn được đầu tư về hình ảnh, dàn dựng và tương tác, trong đó có không ít khoảnh khắc bất ngờ khiến khán giả tại Cung Thể thao Quần Ngựa hòa mình vào không khí của đêm nhạc.

Hòa Minzy xuất hiện như công chúa, kéo dàn khán giả nhí lên sân khấu “quẩy” hết mình

Một trong những màn trình diễn được mong chờ nhất tại WeFamily Awards 2026 phải kể đến sự xuất hiện của Hòa Minzy. Trên sân khấu, Hòa Minzy bỗng hóa “nàng công chúa” mang đến liên tiếp những ca khúc quen thuộc, mở đầu với Bật Tình Yêu Lên. Nguồn năng lượng rực rỡ cùng phần vũ đạo bắt mắt nhanh chóng khiến không khí tại khán phòng nóng lên, các khách mời và khán giả nhí liên tục nhún nhảy, hòa giọng theo giai điệu.

Clip Hòa Minzy bùng nổ visual như nàng công chúa tại sân khấu WeFaimly Awards 2026

Hòa Minzy tại WeFamily Awards 2026

Nữ ca sĩ mở màn phần trình diễn với Bật Tình Yêu Lên

Sân khấu tiếp tục được làm nóng lên với màn trình diễn Bắc Bling khi Hòa Minzy bất ngờ mời một nhóm khán giả nhí lên sân khấu, biến các em thành những “vũ công đặc biệt” cùng mình biểu diễn. Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, màn hòa giọng và quậy hết cỡ này nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình.

Clip Hòa Minzy “quẩy” cùng các “ca sĩ, vũ công nhí” trên sân khấu với Bắc Bling

Khoảnh khắc đáng yêu giữa Hòa Minzy và các “thiên thần nhí”

Đặc biệt, Hòa Minzy còn dành tặng 5 triệu đồng cho các khán giả nhí sau màn tương tác trên sân khấu, khiến phần trình diễn càng trở nên gần gũi và nhiều cảm xúc.

Phan Mạnh Quỳnh mang cả “vùng trời tình yêu” đến sân khấu WeFamily

Nếu Hòa Minzy khuấy động khán phòng bằng loạt hit sôi động, Phan Mạnh Quỳnh lại lựa chọn một màu sắc hoàn toàn khác. Nam ca sĩ lần lượt thể hiện các ca khúc được khán giả yêu thích như Gặp Gỡ, Yêu Đương Và Được Bên Em, Lời Từ Trái Tim Anh, Nơi Con Tim Tìm Về tạo nên một khoảng lặng lãng mạn giữa chương trình. Giọng hát mộc mạc, giàu chất tự sự của Phan Mạnh Quỳnh kết hợp cùng không gian sân khấu được dàn dựng giàu cảm xúc đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc của tình yêu và gia đình.

Phan Mạnh Quỳnh mang loạt ca khúc về tình yêu đầy lãng mạn đến với WFA 2026

Đặc biệt, Nơi Con Tim Tìm Về trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp của phần trình diễn khi sân khấu chìm trong biển bong bóng, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa giàu cảm xúc.

Đăng Khôi vừa thắng sân khấu quốc tế đã bùng nổ tại WeFamily Awards

Ngay sau khi giành chiến thắng tại Công diễn 4 của Silk Way Star, Đăng Khôi tiếp tục xuất hiện với màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu WeFamily Awards 2026. Nam ca sĩ lựa chọn Khi Con Gọi Là Ba cho phần trình diễn, mang đến một màu sắc lắng đọng giữa không khí sôi động của đêm nhạc. Với cách thể hiện gần gũi, Đăng Khôi gửi gắm tình cảm của một người cha dành cho các con qua từng câu hát.

Vừa giành chiến thắng tại Công diễn 4 của Silk Way Star, Đăng Khôi đã mang đến sân khấu ngập tràn cảm xúc tại WFA 2026

Phần trình diễn sau đó nối tiếp bằng những chia sẻ về gia đình. Đăng Khôi khiến khán phòng chú ý khi nói: “Trong mắt tôi, vợ đẹp nhất là lúc mang bầu”, đồng thời nhắc đến những thay đổi và vất vả mà Thủy Anh đã trải qua trong thời gian mang thai. Câu nói vừa hài hước vừa tình cảm này trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý tại sân khấu WeFamily Awards 2026.

“Mỹ nam” Quách Văn Thơm mang Em Tôi Đôi Mươi từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sân khấu WeFamily

Sau khi tạo dấu ấn với Em Tôi Đôi Mươi tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thơm tiếp tục mang ca khúc này đến sân khấu WeFamily Awards. Giai điệu trẻ trung, rực rỡ cùng màu giọng đặc trưng giúp nam nghệ sĩ nhanh chóng tạo bầu không khí tươi mới cho chương trình. Em Tôi Đôi Mươi cũng là tiết mục từng giúp hình ảnh Thơm được khán giả chú ý mạnh trong hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Clip màn trình diễn của Quách Văn Thơm

Không chỉ hát, nam nghệ sĩ còn có những chia sẻ khá thú vị về hành trình 10 năm làm cha. Thơm ví đây là “khóa học” mà mình tiến bộ chậm nhất, bởi những ngày đầu làm bố cũng là lúc anh phải tự học cách đồng hành cùng các con. Câu chuyện được chia sẻ ngay sau phần biểu diễn khiến hình ảnh một Thơm hài hước trên sân khấu trở nên gần gũi hơn với khán giả.

Ngọc Khuê đưa khán giả trở về tuổi thơ với Lời Mẹ Ru

Tiết mục Lời Mẹ Ru của nữ ca sĩ Ngọc Khuê được dàn dựng với dải lụa dài trải xuyên sân khấu, kết hợp cùng hình ảnh một diễn viên múa trong vai người mẹ và 15 em nhỏ. Những chuyển động mềm mại của dải lụa cùng giọng hát da diết của Ngọc Khuê tạo nên không gian đậm chất nghệ thuật, gợi lại hình ảnh lời ru và vòng tay mẹ.

Sau đó, nữ ca sĩ mang đến màu sắc tươi sáng hơn với ca khúc Bạn Đời tái hiện hình ảnh những cặp đôi đồng hành bên nhau, tạo nên một tiết mục vừa lãng mạn vừa trẻ trung.

Các nghệ sĩ nhí góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ

Bên cạnh dàn nghệ sĩ tên tuổi, sân khấu WeFamily Awards còn dành nhiều không gian cho các giọng ca nhí. Bao Lời Con Chưa Nói qua giọng hát của Camy Khánh An là một trong những tiết mục giàu cảm xúc nhất. Nữ ca sĩ nhí kết hợp cùng 30 em bé trong phần trình diễn Tutting, tạo nên hình ảnh những đứa trẻ gửi gắm những điều chưa thể nói thành lời tới cha mẹ.

Ngay từ phần mở màn, chương trình cũng tạo ấn tượng với tiết mục Cùng Con Vươn Mình quy tụ 60 vũ công nhí. Đến nửa sau tiết mục, các vũ công nhí bất ngờ rời sân khấu, hòa vào khán phòng và kéo khán giả cùng nhập cuộc. Màn trình diễn càng được đẩy lên cao trào khi 8 họng CO2 đồng loạt phun trào, tạo nên hiệu ứng mãn nhãn giữa tiếng reo hò của cả hội trường.