Thu nhập của Vương Phạm - triệu phú 9X người Việt ở Mỹ

Từng làm các công việc như rửa chén, phục vụ nhà hàng ở năm 16 tuổi, giờ đây, Vương Phạm đã trở thành CEO của một công ty phục vụ hơn 20.000 khách hàng tại nhiều quốc gia.

Vương Phạm, tên thật Phạm Đình Quốc Vương, sinh năm 1991 tại TP.HCM, được biết đến là triệu phú công nghệ người Việt nổi tiếng tại Mỹ. Năm 16 tuổi, anh sang Mỹ du học và từng làm nhiều công việc như rửa chén, phục vụ nhà hàng để trang trải cuộc sống. Từ việc kinh doanh trực tuyến, Vương Phạm dần xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, sau đó thành lập Fastboy Marketing vào năm 2010, công ty cung cấp các giải pháp công nghệ và tiếp thị.

Vương Phạm đang là CEO của Fastboy Marketing

Theo thông tin trên website chính thức của Fastboy Marketing, công ty đã lọt vào danh sách Inc. 5000 - top các công ty phát triển nhanh nhất tại Mỹ. Hiện nay công ty của “triệu phú công nghệ” 9X phục vụ hơn 20.000 khách hàng tại Mỹ, Canada, Úc và châu Âu.

Bên cạnh công nghệ, anh còn đầu tư vào bất động sản, nông nghiệp và xây dựng trang trại tại Mỹ. Những năm gần đây, anh tiếp tục được biết đến rộng rãi qua các video chia sẻ về cuộc sống, công việc và hoạt động kinh doanh tại Mỹ.

Anh sở hữu một kênh YouTube mang tên ‘Vuong Pham’ với gần 1,5 triệu người đăng ký. Theo thống kê của Social Blade, thu nhập của kênh ước tính 318-5.100 USD/tháng, tương đương 8,4-135 triệu đồng.

Kênh Youtube của Vương Phạm

Nền tảng này cũng cho biết trung bình một ngày kênh có khoảng 42.000 lượt xem, tương ứng với thu nhập 11-170 USD/ngày, khoảng 290.000-4,5 triệu đồng.

Ở quy mô một năm, Social Blade đưa ra mức thu nhập của kênh ước tính 6.100-98.000 USD, tương đương khoảng 162 triệu-2,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các mức trên chỉ là ước tính của Social Blade. Thu nhập thực tế của một kênh có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượt xem được phân phối quảng cáo, quốc gia của người xem, loại nội dung, thời lượng video, tỷ lệ video được bật kiếm tiền và giá quảng cáo tại từng thời điểm.

Trên đây chỉ là thu nhập từ công việc sáng tạo nội dung, ngoài ra Vương Phạm còn có nguồn thu từ các công việc kinh doanh khác.