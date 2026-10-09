MC thi Ai Là Triệu Phú năm 2017 “ẵm” 22 triệu: Hiện mang quân hàm Đại úy, hằng ngày vẫn nấu những mâm cơm nhà ngon thế này

Năm 2017 cũng là năm cuối nhà báo Lại Văn Sâm đảm nhận vai trò MC của Ai Là Triệu Phú,

Đó là MC, BTV Lê Minh Hương (sinh năm 1985), còn được khán giả nhớ đến với biệt danh Minh Hương “Vàng Anh”. Cô từng có thời gian làm diễn viên còn hiện tại làm MC, BTV.

Năm 2017, Minh Hương trở thành người chơi đầu tiên trong số phát sóng Ai Là Triệu Phú vào tối 3/1. Sau khi vượt qua 10 câu hỏi, cô giành được 22 triệu đồng và dừng cuộc chơi ở câu số 11. Đây cũng là lần khán giả có dịp thấy Minh Hương thử sức với vai trò người chơi trên ghế nóng của chương trình. Năm 2017 cũng là năm cuối nhà báo Lại Văn Sâm đảm nhận vai trò MC của Ai Là Triệu Phú, trước khi chính thức nghỉ hưu tại VTV vào tháng 6 cùng năm. Ông để lại dấu ấn với khán giả qua nhiều số phát sóng của chương trình trước khi chuyển giao vị trí dẫn dắt cho người kế nhiệm.

MC Minh Hương tại Ai Là Triệu Phú năm 2017.

Từ đó đến nay, con đường sự nghiệp của Minh Hương có nhiều thay đổi.

Cô từng theo học khoa Đàn tỳ bà tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó bén duyên với diễn xuất qua Nhật ký Vàng Anh (2006). Ngoài vai Vàng Anh, Minh Hương còn tham gia các phim truyền hình như Tình yêu không hẹn trước, Lời ru mùa đông, Zippo, Mù tạt và em và 11 tháng 5 ngày.

Sau thời gian hoạt động với vai trò diễn viên, Minh Hương chuyển hướng sang công việc MC, BTV. Cô tiếp tục học tập, hoàn thành chương trình thạc sĩ báo chí và dần gắn bó với ANTV. Năm 2018, cô gia nhập lực lượng Công an nhân dân, đến tháng 6/2024, Minh Hương được thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy.

Minh Hương hiện làm MC, BTV.

MInh Hương hiện mang hàm Đại Úy. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, nữ MC tập trung chủ yếu cho công việc truyền hình, ít tham gia đóng phim hơn trước.

Về đời tư, Minh Hương đã kết hôn và có hai con.

Trên mạng xã hội, nữ MC thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc đời thường, từ hình ảnh đi chơi, gặp gỡ bạn bè đến những bức ảnh ghi lại cuộc sống thường ngày. Ở tuổi 41, Minh Hương vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Phong cách ăn mặc thanh lịch cùng thần thái nhẹ nhàng cũng là những điểm khiến cô được chú ý mỗi khi xuất hiện.

Không chỉ chăm chút cho bản thân, Minh Hương còn dành nhiều tâm huyết cho không gian sống. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh những góc nhà được trang trí gọn gàng, tinh tế, khi có thêm bình hoa tươi, khi lại là những món đồ decor được sắp xếp hài hòa. Không gian sống mang cảm giác ấm cúng, chỉn chu, phần nào cho thấy sở thích chăm chút nhà cửa của nữ MC.

Minh Hương giỏi giang và đảm đang thế này. Hình ảnh mâm cơm nhà của nữ MC này luôn nhận về nhiều lời khen ngợi. Ảnh: FBNV.

Đặc biệt, những mâm cơm gia đình do chính tay Minh Hương chuẩn bị cũng thường thu hút sự chú ý. Từ các món mặn, món rau đến canh và những món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, mọi thứ đều được bày biện đẹp mắt, đầy đặn. Không cần những món ăn cầu kỳ, chính cách sắp xếp gọn gàng, phối hợp nhiều món và trang trí vừa mắt đã khiến mâm cơm nhà cô trông hấp dẫn.

Dù lịch trình công việc có lúc bận rộn, Minh Hương vẫn dành thời gian vào bếp, chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội nhận về nhiều lời khen của cư dân mạng, trong đó có những bình luận xuýt xoa trước sự khéo léo, đảm đang của nữ MC.