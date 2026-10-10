Doanh nhân SN 1988 từng đóng phim VTV nổi tiếng 17 năm trước: Diện mạo trước khi “biến mất” khỏi màn ảnh viral trở lại

Nhan sắc trên sóng truyền hình từ 17 năm trước của mỹ nam này đang khiến “cư dân” Threads bàn tán rôm rả.

Mới đây, mạng xã hội Threads xôn xao trước một đoạn cắt từ bộ phim 13 Nữ Tử Tù, từng phát sóng trên VTV từ năm 2009. Giữa những hình ảnh của bộ phim cũ, một nhân vật nam bất ngờ chiếm trọn sự chú ý nhờ gương mặt nam tính, đường nét hài hòa và phong thái ấn tượng.

Không ít người nhận xét nam nhân vật sở hữu visual sáng, thần thái chẳng kém các mỹ nam Hàn Quốc. Từ ánh mắt đến diện mạo có phần nam tính, cuốn hút khiến đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ lại rần rần. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tò mò về danh tính của anh chàng này. Bởi sau bộ phim, anh dần như “biến mất”, không được nhắc đến hay xuất hiện trong showbiz.

Một bài đăng trên Threads viral vì nhan sắc của nam diễn viên cách đây 17 năm (Ảnh chụp màn hình)

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Công nhận đẹp trai thật, trong phim có đoạn anh này mặc vest đi xuống cầu thang, siêu đẹp trai”. - “Tôi nhớ phim này và cũng ấn tượng với anh này luôn. Nhưng giờ không tìm được thông tin”. - “Phải nói là đẹp trai vô thực luôn, nhớ mãi. Tiếc là anh này không theo nghệ thuật hay đóng phim gì nữa luôn”. - “Ôi thời đó mà nhan sắc này thì đúng là đỉnh của chóp. Tò mò danh tình quá”. - “Đẹp thật, visual nét căng. Ai có thông tin của anh ấy bây giờ không?”.

Rất nhanh chóng, netizen đã “săn lùng” ra danh tính của anh chàng này. Đáng chú ý hơn, đây chính là Nguyễn Duy Hải Linh, chồng của ca sĩ Bảo Trâm Idol.

Trước sự chú ý dành cho hình ảnh thời trẻ của chồng, Bảo Trâm cũng hài hước chia sẻ lại khoảnh khắc ngày ấy và hiện tại trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ viết: “Nghe đồn Thành phố sợi chỉ đang náo loạn vì anh! Khi anh đang nổi tiếng thì tôi vẫn là kẻ vô danh”.

Mỹ nam mà cộng đồng mạng đang tìm kiếm chính là chồng của ca sĩ Bảo Trâm Idol (ảnh chụp màn hình)

Theo đó, Nguyễn Duy Hải Linh từng được biết đến rộng rãi hơn vào năm 2015, khi thông tin anh là vị hôn phu của Bảo Trâm Idol được công bố. Thời điểm đó, anh làm quản lý một công ty thiết kế nội thất, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực truyền thông với nhiều vai trò khác nhau.

Được biết, chồng của Bảo Trâm từng du học tại Singapore và Australia, có chuyên môn về marketing. Có một thời gian anh từng đảm nhận vai trò MC trong một chương trình trên sóng VTVcab. Ngoài ra, Hải Linh còn khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, với mô hình trang trại hữu cơ được quản lý thông qua ứng dụng thông minh. Anh có sở thích viết lách, nấu ăn, làm vườn, sưu tầm sách cũ, đồ gốm và pha chế đồ uống.

Sau 17 năm, Hải Linh hiện tại là một doanh nhân thành đạt, không hoạt động nghệ thuật

Khác với người vợ hoạt động nghệ thuật, Hải Linh khá kín tiếng, ít chia sẻ đời tư trên mạng xã hội. Bởi vậy, màn viral bất ngờ từ những thước phim cũ càng khiến nhiều người tò mò về người đàn ông đứng sau nữ ca sĩ Bảo Trâm.

Hải Linh và Bảo Trâm chính thức kết hôn vào tháng 10/2015, sau một thời gian hẹn hò. Đám cưới của nữ ca sĩ được tổ chức khá kín đáo, không có sự xuất hiện của đông đảo nghệ sĩ trong showbiz. Trước đó, chuyện tình cảm của cả hai cũng được giữ riêng tư.

Sau gần 11 năm chung sống, cặp đôi hiện có hai cô con gái. Bảo Trâm vẫn theo đuổi âm nhạc, trong khi Hải Linh đảm nhận công việc kinh doanh và cùng vợ chăm sóc gia đình.

Trên trang cá nhân của mình, Bảo Trâm cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc đầm ấm, hạnh phúc của gia đình cùng chồng. Nữ ca sĩ từng bày tỏ cuộc sống hôn nhân sẽ có những lúc không màu hồng, có mẫu thuận nhưng cuối cùng đều vượt qua giai đoạn căng thẳng, cùng nhau tiếp tục đồng hành, hỗ trợ từ công việc đến đời sống.