Mỹ nhân phim Việt giờ vàng VTV đi thi Hoa hậu, rớt ngay vòng kiểm tra nhân trắc học và phỏng vấn kín

“Dừng lại ở hành trình này không phải là dấu chấm hết, mà là dấu phẩy cho một chặng đường mới”, người đẹp tâm sự trên MXH mới đây.

Đó là Nguyễn Thị Trinh - vai Phương Ly của Mùa Hè Năm Ấy - phim Việt giờ vàng đang phát sóng trên VTV3.

Nguyễn Thị Trinh tại buổi ra mắt phim

Mới đây, tại vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc, Nguyễn Thị Trinh gây chú ý ngay từ khi xuất hiện. Tuy nhiên sau khi trải qua kiểm tra nhân trắc và phỏng vấn kín với giám khảo, Trinh đã không có mặt trong top 35 thí sinh phía Bắc vào vòng chung khảo khiến nhiều người tiếc nuối.

Trên tài khoản cá nhân, sau khi dừng lại ở Hoa hậu Việt Nam, người đẹp cũng nhanh chóng chia sẻ suy nghĩ của mình: “Dừng lại ở hành trình này không phải là dấu chấm hết, mà là dấu phẩy cho một chặng đường mới. Em xin cảm ơn và biết ơn tất cả mọi người đã yêu thương, đồng hành và tin tưởng em. Em sẽ tiếp tục cố gắng để gặp lại mọi người với một phiên bản tốt hơn”.

Nguyễn Thị Trinh tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 (Ảnh: BTC)

Được biết Nguyễn Thị Trinh sinh năm 2005, quê Nghệ An, cao 1m67. Cô là hot girl ở tỉnh nhà từ năm 2023 khi tham gia cuộc thi Người đẹp Đền Cuông và giành vị trí Á khôi. Thời điểm đó, Trinh đang là học sinh lớp 12 tại trường THPT Diễn Châu 5 (Nghệ An).

Sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Thị Trinh quyết định theo học ngành Diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Đây là lựa chọn không hoàn toàn trùng với mong muốn ban đầu của gia đình, bởi bố mẹ cô định hướng con gái theo các ngành kinh tế hoặc y khoa. Tuy nhiên, Trinh vẫn theo đuổi con đường nghệ thuật vì cho rằng đây là lĩnh vực mình thực sự yêu thích.

Trong quá trình học, cô vừa làm mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang, vừa tham gia các dự án diễn xuất, từng bước tích lũy kinh nghiệm với vai trò diễn viên. Cũng nhờ hoạt động ở cả hai lĩnh vực, Nguyễn Thị Trinh ngày càng được chú ý bởi ngoại hình nổi bật và khả năng biến hóa với nhiều hình ảnh khác nhau.

Người đẹp sinh năm 2005 sở hữu gương mặt thanh tú với đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn cùng làn da trắng sáng. Đây cũng là lý do cô từng được cộng đồng mạng ví có nhiều nét giống hình tượng Thúy Kiều trong Truyện Kiều (Nguyễn Du).

Nhan sắc của Nguyễn Thị Trinh được nhận xét là dịu dàng, khả ái

Lợi thế ngoại hình cũng giúp Nguyễn Thị Trinh cân đẹp nhiều phong cách thời trang. Trong những hình ảnh đời thường, cô thường xuất hiện với phong cách tối giản như áo sơ mi, áo phông cùng mái tóc để tự nhiên, tạo cảm giác nhẹ nhàng và gần gũi. Ngược lại, khi thực hiện các bộ ảnh thời trang, Trinh lại cho thấy hình ảnh trưởng thành hơn với mái tóc được tạo kiểu, lối trang điểm sắc sảo và những thiết kế tôn vóc dáng.

Đời thường, cô nàng thường chọn trang phục đơn giản và năng động

Một số hình ảnh khác của mỹ nhân Nghệ An:

Nhan sắc của Nguyễn Trinh phù hợp với nhiều phong cách khác nhau

Dù "nàng thơ" trong trẻo hay trưởng thành gợi cảm thì mỗi hình ảnh của cô nàng cũng nhận về nhiều lượt yêu thích từ cư dân mạng

(Ảnh: FBNV)