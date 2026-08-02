NSND Lan Hương và con dâu ăn “bánh dẻo thị phi” bất ngờ gặp chuyện thị phi ngay trên sóng

Thay vì bàn luận về hương vị món bánh đang viral, nhiều cư dân mạng lại chú ý đến một chi tiết nhỏ trong cách ứng xử của cô với mẹ chồng, khiến chính chủ phải lên tiếng giải thích.

"Bánh dẻo thị phi" (hay "bánh dẻo 4 trứng") vẫn là một trong những món ăn hot nhất mạng xã hội những ngày gần đây. Mới đây, Hannie Nguyễn - con dâu NSND Lan Hương "Bông" - cũng đăng tải clip cùng mẹ chồng thưởng thức món bánh này. Tưởng chỉ là một video bắt trend như nhiều người khác, đoạn clip lại bất ngờ thu hút sự chú ý khi nhiều cư dân mạng tranh cãi về một chi tiết nhỏ trong cách ứng xử của cô con dâu lúc ăn bánh.

Theo đó, clip được đăng tải trên TikTok phụ có hơn 3N người theo dõi của Hannie Nguyễn với dòng caption: “Cả nhà cùm măm bánh dẻo thị phi với nhà tui nha”.

Clip ăn bánh dẻo thị phi của mẹ chồng - nàng dâu gây chú ý.

Hannie còn cắt bánh theo trend.

Hannie cùng mẹ chồng và con gái thử món "bánh dẻo thị phi" đang gây sốt. Cô cũng bắt trend bằng cách dùng tay ấn dẹt chiếc bánh để phần nhân trứng muối hòa quyện với nhân sen và lớp vỏ dẻo trước khi thưởng thức. Cả Hannie lẫn NSND Lan Hương đều nhận xét bánh vừa miệng, không quá ngọt.

Xuyên suốt đoạn clip, hai mẹ con trò chuyện rôm rả, xưng hô mẹ - con rất tự nhiên. NSND Lan Hương còn dặn vui con dâu sau này thỉnh thoảng mua một, hai chiếc về để cả nhà vừa ăn bánh, vừa uống trà.

Tuy nhiên, phần bình luận dưới video lại nhanh chóng rẽ sang hướng khác.

Nhiều cư dân mạng cho rằng sau khi cắt bánh, Hannie đã ăn luôn mà không mời mẹ chồng trước, từ đó nhận xét cô "thiếu tinh tế", "chưa biết ý", “lém duyên”,...

Sau khi cắt bánh, NSND Lan Hương đưa phần bánh cho cháu gái trước. Hannie cũng bắt đầu thưởng thức, rồi nữ nghệ sĩ mới ăn. Tuy nhiên, đoạn video có một số chuyển cảnh khá đột ngột, nên không loại trừ khả năng một số chi tiết đã được cắt trong quá trình chỉnh sửa.

Một số bình luận viết: "Bạn này ăn không mời mẹ chồng trước à?", "Dù là mẹ chồng hay người lớn trong nhà thì tối thiểu cũng nên mời một câu rồi mới ăn", "Không phải cổ hủ nhưng phép lịch sự cơ bản vẫn nên có"...

Trước những ý kiến trái chiều, Hannie Nguyễn đã trực tiếp lên tiếng giải thích.

Cô cho biết mẹ chồng vốn không bao giờ ăn trước những món ngọt hay đồ ăn theo trend, mà thường để con dâu ăn thử trước xem có hợp khẩu vị hay không rồi mới dùng.

"Riêng đồ ngọt và đồ ăn hot trend của giới trẻ mẹ mình không bao giờ ăn trước. Mẹ mình phải để mình ăn thử xem có ổn không thì mẹ mới ăn. Còn mình làm dâu hơn 4 năm nay chưa bao giờ để bố mẹ chồng mình phật ý về cách cư xử đâu. Qua một clip mà mọi người vin vào một tình tiết để bắt bẻ mình thế” , con dâu NSND Lan Hương chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình.

Trả lời thêm một bình luận, Hannie ngầm cho biết đoạn mời mẹ chồng đã không xuất hiện trong video do bị cắt ở khâu chỉnh sửa. Cô viết: "Lần sau em sẽ quay cả đoạn em mời, khổ lắm, cắt video đi không dài thì các chị cứ phải khó chịu cơ".

Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, không ít cư dân mạng lại cho rằng chỉ dựa vào một đoạn video kéo dài vài chục giây là chưa đủ để đánh giá cách cư xử hay mối quan hệ giữa các thành viên trong một gia đình. Theo họ, rất có thể Hannie đã mời mẹ chồng nhưng chi tiết này không được giữ lại sau quá trình chỉnh sửa video.

Nhiều người cũng cho rằng cách ứng xử trong mỗi gia đình là khác nhau. Có những nhà vẫn giữ thói quen mời người lớn trước khi ăn, nhưng cũng có những gia đình vì quá thân thiết nên không còn quá câu nệ những nghi thức thường ngày. Việc thoải mái trong cách xưng hô, ăn uống hay trò chuyện đôi khi lại phản ánh sự gần gũi giữa các thành viên, thay vì thể hiện sự thiếu lễ phép như một số bình luận nhận định.

"Lịch sự quá đôi khi lại mất tự nhiên, người trong nhà thân thiết thì thoải mái cũng chẳng sao", "Mỗi gia đình một nếp, không thể chỉ nhìn một clip mà kết luận được", "Theo dõi hai mẹ con lâu rồi sẽ thấy họ rất tình cảm, đừng chỉ vì một khoảnh khắc mà đánh giá cả con người" ... là những ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình.

Hannie Nguyễn hiện sở hữu kênh TikTok với hơn 110.000 người theo dõi, thường xuyên chia sẻ các nội dung về cuộc sống gia đình, nấu ăn, chăm con cũng như những video xuất hiện cùng bố mẹ chồng.

Hannie Nguyễn và mẹ chồng.

Cô từng gây chú ý với series "Sống chung với mẹ chồng" phiên bản đời thực, tái hiện những tình huống quen thuộc trong gia đình như vợ chồng phân chia việc nhà, con dâu nhờ mẹ chồng trông cháu hay những lần xin về ngoại.

Khác hẳn hình ảnh "mẹ chồng ghê gớm" trên màn ảnh, ngoài đời NSND Lan Hương nhiều lần được cư dân mạng khen là "mẹ chồng quốc dân" khi luôn đứng về phía con dâu, sẵn sàng nhắc nhở con trai nếu làm sai, thường xuyên giúp trông cháu để Hannie yên tâm làm việc, thậm chí còn chuẩn bị quà cho thông gia mỗi khi con dâu về thăm nhà.

Cô con dâu có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng.

Hannie cũng từng chia sẻ thời gian đầu về làm dâu, cô khá e dè vì quá ấn tượng với những vai diễn của mẹ chồng trên phim. Thế nhưng sau khi sống chung, cô nhận ra NSND Lan Hương rất tâm lý và gần gũi. Hannie tiết lộ từ ngày về làm dâu đến nay, cô gần như chưa bao giờ phải nấu cơm, đồng thời thường xuyên được mẹ chồng tặng quần áo, quan tâm và hỗ trợ trong cuộc sống. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa hai mẹ con nhiều lần trở thành chủ đề được cư dân mạng ngưỡng mộ.

NSND Lan Hương (thường được khán giả gọi là Lan Hương "Bông") là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Sống chung với mẹ chồng, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...

Ảnh: FBNV, TikTok NV.