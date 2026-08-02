Chu Pal thông báo không sang Mỹ để học Thạc sĩ tại Harvard: Lý do liên quan đến tài chính

Quyết định này một phần đến từ lý do tài chính mà Chu Pal luôn trăn trở.

Chu Pal - tên thật Chu Phương Anh (22 tuổi, quê Bắc Ninh) là cô gái từng viral trên khắp MXH.

Tháng 3/2026, Chu Pal gây chú ý khi thông báo trúng tuyển Trường Cao học Giáo dục Harvard (Harvard Graduate School of Education - HGSE) - Trường Sư phạm danh tiếng thuộc Đại học Harvard (Ivy League).

Cũng tại thời điểm này, Chu Pal nhận nhiều sự quan tâm với câu chuyện: “Bố lái xe tải, con gái 22 tuổi trúng tuyển Thạc sĩ Harvard”. Mặc dù có không ít lời bàn tán xoay quanh cuộc sống, gia đình cũng như cách Chu Pal làm nội dung trên MXH, song, cô bạn vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động, mục tiêu mà bản thân theo đuổi.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Chu Pal còn gây chú ý với loạt thành tích học tập, hoạt động phong trào năng nổ

Cho đến mới đây, Chu Pal bất ngờ lên clip thông báo về quyết định học tập của mình. Cô cho biết sẽ không sang Mỹ để học Thạc sĩ tại Harvard mà chọn ở lại Việt Nam.

Chu Pal cho hay cô may mắn nhận được một khoản hỗ trợ tài chính từ nhà trường. Tuy nhiên sau khi tính toán về chi phí một năm sinh sống, học tập tại Mỹ, Chu Pal bày tỏ khoản chi tự túc còn lại vẫn khá lớn, nằm ngoài khả năng tài chính của bản thân ở hiện tại.

“Mình đã trăn trở về quyết định này rất lâu và cho đến khi một biến cố lớn xảy ra với mình. Mình đã mất đi người thân, sự mất mát này khiến mình dừng lại và nhận ra những giá trị khác vẫn luôn quan trọng bên cạnh mục tiêu riêng của bản thân mình. Lúc này mình có cho mình một câu trả lời, quyết định ở lại Việt Nam.

Quyết định này không có nghĩa mình từ bỏ giấc mơ đi du học thạc sĩ hay theo đuổi ngành giáo dục. Mình đã, đang và sẽ cố gắng hết sức để thực hiện chúng. Hành trình của mình vẫn sẽ tiếp tục bất kể là mình ở đâu”, Chu Pal nói trong clip.

Clip: Chu Pal chia sẻ về quyết định không đi học thạc sĩ tại Mỹ (Nguồn: FBNV)

Phía dưới bài chia sẻ, Chu Pal nhận được nhiều sự ủng hộ, động viên từ người thân, bạn bè và cả những người theo dõi cô nàng trong thời gian qua.

Trước đó, Chu Pal từng kể về hành trình của bản thân trên trang cá nhân. Chu Pal cho hay bản thân có mẹ làm giáo viên mầm non, bố làm công việc lao động chân tay, lái xe tải nhưng luôn khích lệ con gái học tập nhiều nhất có thể. Cũng từ đó mà Chu Pal có thêm động lực để tự trang trải kiếm thêm thu nhập, giành học bổng và theo đuổi ước mơ của mình.

Song, Chu Pal không chia sẻ cụ thể về các chi phí liên quan đến học tập mà bản thân được nhận từ phía trường học.

Về phía gia đình, bố mẹ của Chu Pal cũng từng chia sẻ về nỗi lo kinh tế khi cho con đi du học. Bố mẹ Chu Pal cho hay gia đình chỉ ở mức cơ bản, từng 2 lần gặp biến cố kinh tế, thu nhập gọi là đủ để trang trải cuộc sống. Do đó thời điểm nhận tin con gái trúng tuyển thạc sĩ và đi du học, gia đình Chu Pal cũng dành nhiều lo lắng, trăn trở về kinh tế.

Chu Pal cho biết dù không đi du học, cô vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu mà bản thân hướng đến

Chu Pal là cựu học sinh chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Sau đó, cô bạn theo học tại British University Vietnam và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân xuất sắc. Đầu năm 2026, cô trở thành một trong 16 đại biểu Việt Nam tham gia chương trình SSEAYP 2026 (Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản).

Trước khi trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại Harvard University, Phương Anh cũng từng đại diện Việt Nam tham dự ASEAN–East Asia Summit 2025 tại Jakarta, Indonesia.

Trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, Phương Anh là quán quân Impact Entrepreneurship Bootcamp 2022, á quân UEB Business Case, giải Tư Youth Innovation Startup 2022 và lọt Top 10 Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia do United Nations Development Programme phối hợp cùng Vietnam Chamber of Commerce and Industry tổ chức.