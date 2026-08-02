Clip bé trai chặn cửa thang máy 20 giây đợi mẹ, bị nhắc nhở dẫn đến xô xát: Chi tiết khiến người mẹ nhận chỉ trích

Trong lúc xô xát, người mẹ này đã nói một câu với đứa con khiến nhiều người phẫn nộ.

Chỉ từ một tình huống tưởng chừng rất nhỏ trong thang máy, một đoạn camera an ninh dài chưa đầy vài phút lại trở thành chủ đề gây tranh cãi khắp mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua.

Video ghi lại cảnh một bé trai đứng chặn cửa thang máy để chờ mẹ, sau đó mâu thuẫn giữa người mẹ và một cô gái trong thang máy leo thang thành xô xát. Điều khiến dư luận "dậy sóng" không chỉ là việc người lớn đánh nhau, mà còn là khoảnh khắc người mẹ nhiều lần hô lớn: "Con, giúp mẹ đánh cô ta”...

Viral vụ cậu bé giữ cửa thang máy 20s, mẹ lao vào đánh người vì bị nhắc nhở

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 24/7 tại khu dân cư Phong Hòa Nhật Lệ (thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc).

Theo camera giám sát, một cô gái mặc áo trắng túi rác bước vào thang máy để xuống tầng dưới. Khi thang máy dừng ở tầng 30, một bé trai khoảng 5-6 tuổi đứng ngay trước cửa, dùng người giữ cho cửa thang máy không đóng lại để chờ mẹ.

Camera cho thấy cậu bé giữ cửa khoảng 20 giây.

Đợi một lúc, cô gái bắt đầu sốt ruột và lên tiếng: "Nhanh lên cháu. Cháu đang làm gì vậy? Cô còn phải đi."

Cậu bé vào trước, giữ cửa thang máy đợi mẹ vào.

Ít giây sau, mẹ của cậu bé (mặc áo xanh) bước vào thang máy. Thay vì xin lỗi vì đã khiến người khác phải chờ, người phụ nữ lập tức hỏi lại: "Đợi một chút thì có sao đâu?"

Mâu thuẫn bắt đầu từ đây.

Theo đoạn video, người mẹ quay sang nói với con trai: "Sau này ra ngoài, bất kể ai nói con, con cũng phải đáp trả lại, nghe chưa?"

Nhiều cư dân mạng cho rằng câu nói này thực chất không chỉ để dạy con mà còn nhằm đáp trả cô gái đang đứng cùng trong thang máy.

Nghe vậy, cô gái lập tức phản ứng: "Con chị đứng chiếm cửa thang máy, không cho người khác đi, chẳng lẽ như vậy cũng không được nói vài câu sao?"

Người mẹ tiếp tục lớn tiếng: "Dựa vào đâu mà cô mắng con tôi? Thang máy đâu phải của riêng cô."

Ngay khi vừa vào thang máy, người mẹ đã vô cùng bức xúc, hết dạy con đáp trả người khác, rồi quay qua mắng luôn cô gái áo trắng.

Hai bên cãi qua cãi lại, căng thẳng leo thang bắt đầu đến cao trào khi thang máy mở ra, khi vừa đến tầng 1.

Khi cô gái mặc áo trắng chuẩn bị bước ra ngoài, người mẹ bất ngờ vung tay đánh vào vùng đầu đối phương. Bị tấn công, cô gái lập tức chống trả. Hai người lao vào giằng co ngay trong cabin, khiến túi rác, túi xách cùng nhiều đồ đạc rơi vương vãi khắp sàn.

Trong lúc hai người vật lộn, người mẹ liên tục quay sang cậu con trai đang đứng bên cạnh và hô lớn : "Con, giúp mẹ đánh cô ta. Mau giúp mẹ!"

Ban đầu, cậu bé đứng nép vào góc thang máy, có phần lúng túng trước cảnh người lớn đánh nhau. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị mẹ thúc giục, cậu bé tiến lại gần và có động tác vung tay về phía cô gái.

Cả hai lao vào đánh nhau, người mẹ nhận về nhiều chỉ trích khi gọi con trai đánh người giúp mẹ.

Đoạn clip này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên Weibo. Không ít người cho rằng việc người lớn xô xát đã đáng lên án, nhưng việc lôi một đứa trẻ vào cuộc và trực tiếp yêu cầu con tham gia đánh nhau mới là điều khiến họ khó chấp nhận nhất.

Phần lớn ý kiến đều cho rằng nguyên nhân ban đầu chỉ là một mâu thuẫn rất nhỏ: Cậu bé giữ cửa thang máy khoảng 20 giây để chờ mẹ. Nếu một trong hai bên bình tĩnh hơn, sự việc hoàn toàn có thể kết thúc bằng một lời xin lỗi hoặc nhắc nhở.

Chưa dừng lại ở đó, điều khiến dư luận tập trung bàn luận lại là cách người mẹ giáo dục con: Làm phiền đến người khác mà không biết xin lỗi lại còn xúi con có hành vi bạo lực,...

Không ít cư dân mạng nhận xét cậu bé mới là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất sau vụ việc, bởi thay vì được dạy cách xin lỗi khi làm phiền người khác hoặc giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, em lại chứng kiến và được khuyến khích tham gia vào một cuộc xô xát.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng thang máy là không gian công cộng, việc cố tình giữ cửa quá lâu không chỉ gây bất tiện cho người khác mà còn có thể ảnh hưởng đến hệ thống cảm biến và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Netizen tìm ra danh tính người mẹ là người nổi tiếng trên mạng, và cái kết!

Khi đoạn video lan truyền mạnh, nhiều tài khoản trên Weibo và Douyin cho biết họ đã nhận ra người phụ nữ trong clip. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, người này được cho là một streamer, hot girl trên Douyin, hoạt động như một nhà sáng tạo nội dung - có biệt danh "Lục Lục" (khoảng 27 tuổi), thường livestream, tham gia các buổi PK và xây dựng hình ảnh phụ nữ độc thân để thu hút người xem.

Danh tính người phụ nữ được netizen tìm ra là một streamer, hot girl trên Douyin.

Một số cư dân mạng còn chia sẻ ảnh chụp màn hình các buổi livestream trước đây của tài khoản này và tràn vào phần bình luận để chỉ trích cách ứng xử của người mẹ trong đoạn video.

Ít lâu sau, tài khoản được cho là của người phụ nữ đã chuyển sang chế độ riêng tư, không còn hiển thị bài đăng hay nội dung livestream công khai.

Tuy nhiên, đến nay danh tính này vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận, toàn bộ thông tin trên đều xuất phát từ các bài đăng và chia sẻ của cư dân mạng.

Theo Sohu, thông tin từ ban quản lý khu dân cư chia sẻ với phóng viên rằng ngay sau khi xảy ra xô xát, cả hai bên đều đã trình báo cảnh sát.

Đại diện công an địa phương xác nhận vụ việc đang được xử lý, trong khi chính quyền và cộng đồng dân cư cũng đã tham gia hòa giải.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa công bố kết quả điều tra hoặc quyết định xử lý cuối cùng, đồng thời chưa xác nhận các thông tin lan truyền trên mạng liên quan đến danh tính người mẹ.

Trong khi chờ kết luận chính thức, vụ việc vẫn tiếp tục được bàn tán trên Weibo và nhiều nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Đáng chú ý, đoạn clip gốc hiện gần như không còn xuất hiện công khai, nhiều bài đăng đã bị gỡ hoặc hạn chế chia sẻ, còn các video đang lan truyền chủ yếu đều được che mặt nhân vật hoặc cắt ngắn. Dẫu vậy, những câu nói như "Ai nói con thì phải đáp trả lại", "Con, giúp mẹ đánh cô ấy!" hay "Sau này mẹ đánh nhau thì con phải giúp mẹ" vẫn được nhắc đến dày đặc, khiến cuộc tranh luận về cách giáo dục con cái và ứng xử nơi công cộng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nguồn: Sohu, Sina.