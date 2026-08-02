Louis Nguyễn trong lần xuất hiện mới nhất: Diện mạo 43 tuổi của chồng Tăng Thanh Hà ra sao?

Đây là lần hiếm hoi Louis Nguyễn lộ diện.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Louis Nguyễn xuất hiện tại một sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây là lần hiếm hoi chồng của Tăng Thanh Hà xuất hiện mà không có bà xã đồng hành, vì vậy càng khiến dân tình dành nhiều quan tâm.

Lần hiếm hoi chồng Tăng Thanh Hà xuất hiện công khai ở sự kiện, vẻ ngoài ở tuổi 43 gây chú ý. Nguồn: @styleinsidervietnam

Được biết, Louis Nguyễn đóng vai trò CEO, đại diện chia sẻ trong ngày kỷ niệm thương hiệu kính mắt cao cấp mà anh đã đưa về Việt Nam. Khác với hình ảnh doanh nhân thường gắn liền với vest hay sơ mi lịch lãm, con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến nhiều người bất ngờ khi chọn một outfit vô cùng đơn giản gồm áo thun trắng form rộng phối cùng quần tối màu.

Song dù không có phụ kiện nổi bật hay những món đồ hàng hiệu dễ nhận diện, cộng đồng mạng cho rằng chồng Tăng Thanh Hà vẫn toát lên sự chỉn chu, tinh tế và quyền lực khiến nhiều người chú ý.

Louis Nguyễn đơn giản và phong thái điềm tĩnh, tự tin ở sự kiện. Nguồn: Nguồn: @styleinsidervietnam

Ở tuổi 43, Louis Nguyễn được nhận xét luôn giữ phong độ, ngoại hình bảnh bao. Bên cạnh đó, không ít người cũng bày tỏ điểm thu hút ở chồng Tăng Thanh Hà chính là sự gần gũi, đơn giản và phong thái điềm tĩnh, tự tin.

Vốn là người kín tiếng, Louis Nguyễn hiếm khi xuất hiện trước truyền thông ngoài những sự kiện liên quan đến công việc hoặc gia đình. Chính vì vậy, mỗi lần lộ diện của anh đều nhận được sự chú ý, đặc biệt khi không có Tăng Thanh Hà đồng hành như lần này.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Người giàu, doanh nhân thật sự họ lại rất đơn giản, nhìn gần gũi quá”. - “Tôi vẫn thấy anh ấy toát lên phong thái của một CEO dù ăn mặc rất đơn giản”. - “Ở ngoài Louis Nguyễn rất thân thiện, hiếm hoi được gặp anh bên ngoài nên rất ấn tượng”. - “Vẫn luôn phong độ và điển trai, gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh nguyễn toàn cực phẩm”. - “Mê vợ chồng Tăng Thanh Hà cực luôn. Anh này siêu tinh tế, ủng hộ vợ mà còn giỏi”.

Louis Nguyễn có tên tiếng Việt là Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1983. Anh sinh ra và lớn lên tại Manila (Philippines), là con trai thứ hai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Philippines, anh tiếp tục sang Mỹ theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Georgetown (Washington D.C.).

Hiện Louis Nguyễn giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển kinh doanh của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), đồng thời là CEO của ACFC - đơn vị phân phối nhiều thương hiệu thời trang quốc tế tại Việt Nam và trực tiếp quản lý mảng F&B của VFS. Anh cũng là một trong những người góp phần đưa nhiều thương hiệu nổi tiếng như Burger King, Domino's Pizza hay Popeyes vào thị trường Việt Nam.

Năm 2012, Louis Nguyễn kết hôn với Tăng Thanh Hà (sinh năm 1986). Sau 13 năm gắn bó, cặp đôi hiện có ba người con là Richard, Chloe và Mason. Gia đình đang sinh sống trong căn biệt thự tại TP.HCM và lựa chọn lối sống khá kín tiếng. Trên mạng xã hội, cả hai rất hiếm khi để lộ rõ gương mặt các con mà chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc chụp từ phía sau hoặc góc nghiêng để giữ sự riêng tư.

Mới đây, Louis Nguyễn đăng tải khoảnh khắc sánh đôi cùng Tăng Thanh Hà trong chuyến nghỉ dưỡng, đính kèm dòng trạng thái: "Sea, sunset, and you" (Biển, hoàng hôn và em). Nam doanh nhắn tag tài khoảnh của vợ cùng biểu tượng trái tim đỏ.

Từ khi công khai mối quan hệ đến nay, Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà vẫn được xem là một trong những cặp đôi bền vững của showbiz Việt. Dù ít khi chia sẻ về đời sống cá nhân, cả hai luôn đồng hành trong công việc và cuộc sống, thường xuyên dành thời gian đi du lịch, chăm sóc gia đình.

Sau hơn một thập kỷ chung sống, tình cảm của cặp đôi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nếu Tăng Thanh Hà từng gọi ông xã là "điểm tựa lớn nhất cuộc đời", thì Louis Nguyễn cũng nhiều lần thể hiện sự tự hào khi nhắc đến vợ trong những dịp hiếm hoi xuất hiện trước công chúng.

Trang cá nhân của Louis Nguyễn hầu hết là ảnh chụp với vợ trong những khoảnh khắc đặc biệt.

Nguồn ảnh: IGNV