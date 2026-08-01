Căn nhà ở quê của Đình Bắc

Ngoài nhà mới vừa xây dựng xong, gia đình Đình Bắc cũng đã sửa sang lại nhà cũ.

Ngay từ những trận đấu đầu tiên của vòng loại ASEAN Cup 2026, Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) tiếp tục là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Bên cạnh hành trình cùng ĐT Việt Nam chinh phục giải đấu, nam cầu thủ sinh năm 2004 còn có một cột mốc khác khi căn nhà mới dành tặng bố mẹ tại quê nhà đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Cầu thủ Đình Bắc (Ảnh: FBNV)

Được biết, căn nhà được xây tại xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An. Đây là món quà báo hiếu mà Đình Bắc dành cho gia đình sau những năm thi đấu chuyên nghiệp. Ngôi nhà mới được xây ngay bên cạnh căn nhà cũ, thuận tiện để cả gia đình sinh hoạt ở không gian quen thuộc đã gắn bó nhiều năm.

Sau nhiều tháng thi công, công trình hiện gần như đã hoàn thiện, chỉ còn sắp đặt thêm một số nội thất. So với những hình ảnh từ thời điểm còn xây thô, căn nhà nay đã lộ diện với diện mạo khang trang, nổi bật giữa khu dân cư.

Ngôi nhà có quy mô 2 tầng, được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông trắng - xám chủ đạo. Phòng khách gây chú ý với hệ kệ tivi thiết kế âm tường, kết hợp các ô trưng bày chạy kịch trần theo gam màu xám đậm. Phần kệ được làm liền khối, vừa tăng diện tích lưu trữ vừa tạo điểm nhấn cho không gian. Dù chưa lắp đặt đầy đủ nội thất, căn phòng đã hoàn thiện gần như toàn bộ phần trần, tường và hệ tủ.

Khu vực cầu thang được thiết kế theo phong cách tối giản với bậc đá màu xám, kết hợp hệ đèn LED hắt sáng dưới từng bậc, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa giúp việc di chuyển vào buổi tối thuận tiện hơn.

Các phòng ngủ cũng đã hoàn thiện phần lớn hạng mục nội thất cố định. Đặc biệt phòng ngủ master có diện tích rộng, bố trí dãy tủ quần áo lớn chạy dọc một bên tường, kết hợp cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài, tạo cảm giác thông thoáng.

Trên tầng thượng, gia đình thiết kế một khoảng sân rộng có mái che bằng khung thép và kính cường lực. Phần mái được trang trí bằng họa tiết vừa tạo điểm nhấn vừa giúp lấy ánh sáng tự nhiên. Từ khu vực sân thượng có thể phóng tầm mắt ra khung cảnh làng quê xung quanh.

Cập nhật tình hình nhà mới của gia đình Đình Bắc (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh bên ngoài căn nhà (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, Đình Bắc cũng từng hé lộ một phần không gian bên trong nhà qua story. Anh chàng không chia sẻ quá nhiều mà chỉ chú thích những dòng ngắn gọn như: “Nhà bố mẹ”, “Báo hiếu bố mẹ”.

Theo chia sẻ của chị gái Đình Bắc, sau khi căn nhà mới hoàn thiện, bố mẹ và nam cầu thủ sẽ chuyển sang sinh sống tại đây. Gia đình chị gái sẽ ở căn nhà cũ nằm ngay bên cạnh. Ngôi nhà cũ cũng đã được sửa sang lại để khang trang hơn so với trước.

Gia đình Đình Bắc cũng đã sửa lại căn nhà cũ (Ảnh cắt từ clip)

Ngôi nhà cũ này từng là nơi cả gia đình sinh sống, được xây cách đây vài năm. Ngôi nhà có khoảng sân rộng phía trước, đủ không gian để các thành viên quây quần hay đón khách.

Bên trong, phòng khách được thiết kế rộng rãi, trong khi khu vực bếp và các phòng ngủ có diện tích vừa phải, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Nội thất không quá cầu kỳ nhưng luôn gọn gàng, sạch sẽ.

Điểm đặc biệt nhất trong căn nhà cũ chính là góc trưng bày thành tích của Đình Bắc. Bố mẹ nam cầu thủ dành vị trí trang trọng trong phòng khách để lưu giữ những tấm huy chương từ thời còn thi đấu trẻ, các chiếc cúp, bằng khen, ảnh khoác áo đội tuyển Việt Nam cùng nhiều kỷ vật đáng nhớ trong hành trình theo đuổi bóng đá của con trai. Mỗi món đồ đều được sắp xếp cẩn thận, thể hiện niềm tự hào của gia đình.

Nhà cũ bên phải - nhà mới bên trái ở thời điểm mới bắt đầu xây dựng (Ảnh: Như Hoàn)