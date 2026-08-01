Nếu năm nào bạn cũng thấy mình "không gặp thời", có lẽ đã đến lúc tự hỏi một câu khó

Có người nói mình chưa gặp thời, có người cho rằng số phận không ưu ái, cũng có người tin chỉ cần thêm một cơ hội là cuộc sống sẽ khác. Nhưng nếu năm nào bạn cũng lặp lại cảm giác ấy, có lẽ điều cần thay đổi không còn nằm ở hoàn cảnh, mà ở chính cách bạn đang sống và đưa ra lựa chọn mỗi ngày.

Có một câu nói khá thú vị: "Một năm không gặp may có thể là do hoàn cảnh, nhưng nhiều năm liên tiếp đều thấy mình không gặp thời thì nên thử nhìn lại bản thân". Nghe qua có phần hơi chạnh lòng, nhưng càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra đó không phải là lời chỉ trích mà là một lời nhắc nhở. Bởi cuộc sống vốn không công bằng tuyệt đối, ai cũng sẽ có những giai đoạn chật vật, bị từ chối, gặp biến cố hay đứng trước những cánh cửa khép lại. Điều khác biệt nằm ở chỗ, có người coi đó là lý do để tiếp tục đổ lỗi cho số phận, còn có người xem đó là tín hiệu cho thấy mình cần thay đổi. Câu hỏi khó nhất đôi khi không phải "Tại sao cuộc đời đối xử với mình như vậy?", mà là "Mình đã làm gì khác đi so với năm ngoái?".

Có khi điều giữ bạn ở nguyên một chỗ không phải là hoàn cảnh, mà là những thói quen không chịu thay đổi

Rất nhiều người tin rằng chỉ cần đổi công việc, chuyển sang một môi trường mới hay gặp được một người sếp tốt hơn thì mọi vấn đề sẽ tự động được giải quyết. Thực tế, điều đó có thể đúng trong một số trường hợp, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Có những người đổi ba, bốn công ty trong vài năm, mức lương vẫn không cải thiện đáng kể. Có người liên tục than phiền rằng đồng nghiệp không tốt, công việc không phù hợp, khách hàng quá khó tính, nhưng đi đến đâu cũng gặp những câu chuyện tương tự. Khi một vấn đề lặp đi lặp lại ở nhiều nơi khác nhau, rất có thể nguyên nhân không chỉ nằm ở môi trường.

Điều đáng sợ nhất không phải là xuất phát điểm thấp hay thiếu may mắn, mà là sống nhiều năm với cùng một cách tư duy. Vẫn trì hoãn những việc quan trọng. Vẫn ngại học thêm kỹ năng mới. Vẫn chọn sự an toàn thay vì thử sức. Vẫn dành hàng giờ lướt mạng xã hội nhưng lại nói mình không có thời gian đọc một cuốn sách hay học một khóa học ngắn. Những thay đổi nhỏ tưởng chừng chẳng đáng kể ấy, khi cộng dồn qua nhiều năm, lại tạo ra khoảng cách rất lớn giữa hai người từng đứng cùng một vạch xuất phát.

Đừng hỏi "Bao giờ mình gặp thời?", hãy thử hỏi "Nếu cơ hội đến hôm nay, mình đã sẵn sàng chưa?"

Nhiều người vẫn thích dùng cụm từ "chưa gặp thời" để giải thích cho những điều chưa như ý. Quả thật, thời điểm có vai trò nhất định trong cuộc sống. Một cơ hội xuất hiện đúng lúc có thể giúp ai đó tiến nhanh hơn, một quyết định trong giai đoạn thuận lợi cũng có thể mang lại kết quả ngoài mong đợi. Thế nhưng, cơ hội hiếm khi chỉ gõ cửa một lần trong đời. Điều quyết định lại là khi cánh cửa mở ra, bạn có đủ năng lực để bước qua hay không.

Hãy thử nhớ lại vài năm gần đây, có bao nhiêu lần bạn muốn học ngoại ngữ nhưng bỏ dở sau vài tuần? Bao nhiêu lần dự định tiết kiệm tiền nhưng tháng nào cũng chi tiêu theo cảm xúc? Bao nhiêu lần nghĩ đến việc đọc sách, tập thể dục hay cải thiện kỹ năng chuyên môn nhưng rồi lại tự nhủ "để hôm khác"? Những điều ấy không tạo ra hậu quả ngay lập tức, nên rất dễ bị bỏ qua. Nhưng theo thời gian, chúng dần quyết định chất lượng cuộc sống của mỗi người.

Không ít người thành công chia sẻ rằng họ cũng từng trải qua những giai đoạn tưởng như chẳng có gì khởi sắc. Điều khác biệt là họ không dành toàn bộ thời gian để chờ vận may. Họ học thêm khi chưa cần dùng đến, tích lũy kinh nghiệm khi chưa có vị trí cao hơn và kiên trì với những thói quen tốt ngay cả khi chưa nhìn thấy kết quả. Vì thế, đến khi cơ hội xuất hiện, họ đã có đủ hành trang để nắm lấy, trong khi nhiều người khác vẫn đang loay hoay chuẩn bị.

Trưởng thành là lúc dám nhìn thẳng vào bản thân thay vì tìm một người để đổ lỗi

Có một nghịch lý khá phổ biến là chúng ta thường rất giỏi phân tích lý do khiến người khác thất bại, nhưng lại rất khó thừa nhận điểm yếu của chính mình. Đổ lỗi cho hoàn cảnh luôn dễ hơn việc chấp nhận rằng bản thân còn thiếu kỷ luật, thiếu kiên trì hay chưa đủ năng lực. Bởi khi nguyên nhân nằm ở người khác, chúng ta không cần thay đổi. Còn nếu nguyên nhân đến từ chính mình, đồng nghĩa với việc phải bắt đầu học lại, sửa lại và bước ra khỏi vùng an toàn.

Điều đó không có nghĩa mọi thất bại đều là lỗi của cá nhân. Có những người thực sự gặp biến cố ngoài ý muốn, có những ngành nghề chịu tác động từ kinh tế, có những cơ hội bị bỏ lỡ vì hoàn cảnh gia đình hay sức khỏe. Nhưng sau tất cả những yếu tố mình không thể kiểm soát, vẫn luôn còn một phần thuộc về bản thân: cách phản ứng, cách học hỏi và cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Chính phần đó mới là thứ tạo nên sự khác biệt giữa những người dần tiến lên và những người mãi đứng yên.

Nếu năm nào bạn cũng cảm thấy mình "không gặp thời", có lẽ đã đến lúc dành cho bản thân vài phút để trả lời một câu hỏi không dễ chịu nhưng rất đáng suy ngẫm: Mình đang thật sự thiếu cơ hội, hay chỉ đang lặp lại những lựa chọn cũ với hy vọng sẽ có một kết quả khác?

Đôi khi, cuộc sống không thay đổi chỉ vì chúng ta vẫn là phiên bản của năm trước, với những thói quen cũ, nỗi sợ cũ và cách nghĩ cũ. Tin vui là điều đó cũng đồng nghĩa, chỉ cần bạn dám thay đổi từ những việc rất nhỏ ngay hôm nay, năm sau có thể đã là một câu chuyện hoàn toàn khác. May mắn đôi khi không phải món quà bất ngờ từ số phận, mà là phần thưởng dành cho những người âm thầm chuẩn bị đủ lâu để đón lấy cơ hội khi nó xuất hiện.