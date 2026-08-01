Em chồng Ngô Thanh Vân lần đầu lộ diện, visual lạnh tanh lên thẳng xu hướng

Gen nhà này mạnh, ai cũng đẹp đỉnh!

Sự xuất hiện của dàn diễn viên trong dự án điện ảnh Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Johnny Trí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Hứa Vĩ Văn,... nhiều người còn đặc biệt quan tâm đến một gương mặt trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật - Đăng Trần. Đặc biệt hơn, Đăng Trần còn khiến nhiều người bất ngờ khi là em trai ruột của Huy Trần - chồng Ngô Thanh Vân.

Đăng Trần - em chồng của Ngô Thanh Vân xuất hiện trong buổi showcase phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (Nguồn: @showbiz.saoviet)

Ngay khi xuất hiện tại sự kiện, Đăng Trần gây ấn tượng với chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh và phong cách thời trang nam tính. Anh diện trang phục tông tối tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm, hiện đại. Nhiều khán giả nhận xét em trai Huy Trần sở hữu thần thái của một người mẫu quốc tế với sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng cân đối.

Khác với hình ảnh lịch lãm của anh trai, Đăng Trần mang màu sắc cá tính hơn. Mái tóc ngắn sát da đầu, gương mặt lạnh cùng phong thái tự tin giúp anh nổi bật giữa dàn diễn viên trẻ. Trên mạng xã hội, không ít bình luận dành lời khen cho visual của nam diễn viên, cho rằng anh hoàn toàn có thể phát triển ở cả lĩnh vực người mẫu lấn sân điện ảnh.

Đăng Trần sở hữu diện mạo cá tính, gương mặt sắc lạnh (Nguồn: @vnlifestyle)

Anh chàng cũng nhanh chóng được tìm kiếm trên TikTok

Trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, Đăng Trần góp mặt cùng nhiều tên tuổi như Johnny Trí Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan. Dù chưa phải cái tên quen thuộc với đông đảo khán giả Việt, sự xuất hiện của anh vẫn tạo được sức hút nhờ ngoại hình nổi bật và xuất thân đặc biệt.

Được biết trước đây, Đăng Trần vốn không hoạt động nghệ thuật thường xuyên tại Việt Nam. Trước khi lấn sân sang diễn xuất, anh từng làm người mẫu chuyên nghiệp và có thời gian làm việc tại Canada, hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang.

Những năm gần đây, nam người mẫu thỉnh thoảng trở về Việt Nam tham gia các chiến dịch quảng cáo và một số dự án nghệ thuật, tuy nhiên vẫn khá kín tiếng về đời tư. Trên trang cá nhân, Đăng Trần sở hữu hơn 7k người theo dõi, chủ yếu chia sẻ những bộ ảnh thời trang, các chuyến đi và cuộc sống thường ngày.

Loạt ảnh đời thường của Đăng Trần

Trong gia đình doanh nhân Huy Trần có 3 anh em trai, Đăng Trần là em út. Trước đây, Huy Trần từng hiếm hoi đăng tải khoảnh khắc ba anh em đoàn tụ sau nhiều năm xa cách và nhận được nhiều lời khen bởi ai cũng sở hữu ngoại hình sáng, phong độ.

Dù ít khi xuất hiện cùng anh trai và chị dâu trên mạng xã hội, Đăng Trần vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình. Huy Trần nhiều lần công khai ủng hộ các hoạt động của em trai, đồng thời hai anh em cũng từng cùng nhau thực hiện những video về ẩm thực nhận được hàng triệu lượt xem.

Về phía Ngô Thanh Vân, nữ diễn viên cũng từng nhiều lần chụp ảnh cùng em chồng trong những dịp gia đình hội ngộ. Tuy nhiên, Đăng Trần luôn chọn cuộc sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về mối quan hệ với anh trai nổi tiếng hay chị dâu là "đả nữ" của màn ảnh Việt.

Chính vì vậy, lần lộ diện gần đây tại sự kiện điện ảnh càng khiến cái tên Đăng Trần được khán giả chú ý nhiều hơn, không chỉ bởi danh xưng "em chồng Ngô Thanh Vân" mà còn nhờ ngoại hình được đánh giá là "cực phẩm" cùng tiềm năng phát triển trong lĩnh vực diễn xuất.