Hơn 1.500 người đổ về Độc Duck Contest 2, lần đầu tiên văn hóa đường phố Việt có 3 "tấm vé vàng" bước ra đấu trường thế giới

Độc Duck Contest 2 khép lại với dấu mốc đáng chú ý khi lần đầu tiên 3 đại diện Việt Nam ở các bộ môn Skateboard, DJ và Breaking cùng giành quyền tham dự vòng chung kết thế giới của KARDO Award.

Không chỉ quy tụ những gương mặt nổi bật của cộng đồng văn hóa đường phố Việt Nam, Độc Duck Contest 2 còn ghi dấu bằng một cột mốc đặc biệt. Lần đầu tiên, 3 đại diện ở các bộ môn Skateboard, DJ và Breaking cùng giành "tấm vé vàng" đến vòng chung kết thế giới của KARDO Award tại Liên bang Nga, mở ra cơ hội để tài năng Việt bước ra sân chơi quốc tế.

Diễn ra ngày 26/7 tại tổ hợp DUCKZONE (Hà Nội), Độc Duck Contest 2 do Leninn Skateshop tổ chức đã thu hút hơn 500 vận động viên, nghệ sĩ tham gia tranh tài cùng hơn 1.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Toàn bộ giải đấu được mở cửa miễn phí, tạo nên không gian nơi cộng đồng yêu văn hóa đường phố có thể gặp gỡ, thi đấu và cổ vũ trong suốt một ngày.

Độc Duck Contest 2 do Leninn Skateshop tổ chức hội tụ nhiều vận động viên, nghệ sĩ tham gia tranh tài

Clip: Những màn trình diễn ấn tượng tại Độc Duck Contest 2

Điểm nhấn lớn nhất của mùa giải năm nay đến từ sự hợp tác chiến lược giữa Leninn Skateshop và KARDO Award - một trong những hệ thống giải thưởng uy tín dành cho văn hóa đường phố trên thế giới. Thay vì chỉ dừng lại ở một sân chơi trong nước, Độc Duck Contest 2 trở thành vòng tuyển chọn chính thức để tìm ra những gương mặt đại diện Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế.

Theo đó, ba quán quân ở các hạng mục Skateboard, DJ và Breaking đã nhận được "tấm vé vàng" danh dự, đồng thời được tài trợ toàn bộ chi phí sang Liên bang Nga tham dự vòng chung kết thế giới do KARDO tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên cả ba trụ cột của văn hóa đường phố Việt Nam cùng có cơ hội góp mặt tại sân chơi quốc tế thông qua một giải đấu trong nước.

Không chỉ nhận cúp vàng, ba quán quân ở các hạng mục Skateboard, DJ và Breaking sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí sang Liên bang Nga tham dự vòng chung kết thế giới do KARDO tổ chức

Bên cạnh ý nghĩa về mặt cột mốc, Độc Duck Contest 2 cũng mang đến những màn tranh tài có tính chuyên môn cao ở cả ba hạng mục.

Ở nội dung Skateboard, các skater lần lượt chinh phục hai thử thách Technical Rail trên hệ thống thanh trượt khớp nối và Best Trick Over Pool - nơi các VĐV thực hiện những cú bay người qua phao vịt vàng. Không chỉ đòi hỏi kỹ thuật, phần thi còn là màn thể hiện khả năng sáng tạo, kiểm soát tốc độ và phong cách cá nhân của từng vận động viên.

Các skater lần lượt chinh phục nhiều thử thách, "flex" kỹ thuật, sự sáng tạo của chính mình

Trong khi đó, khu vực DJ Battle liên tục giữ nhiệt cho sự kiện với những màn đối đầu trực tiếp giữa các DJ. Các thí sinh không chỉ cạnh tranh về kỹ thuật mixing mà còn thể hiện tư duy âm nhạc, khả năng đọc không khí và dẫn dắt cảm xúc của hàng nghìn khán giả có mặt tại sân đấu.

Không kém phần sôi động, các trận battle Breaking mang đến bầu không khí đặc trưng của văn hóa hip-hop với những màn đối kháng giàu năng lượng. Các dancer liên tục đáp trả bằng kỹ thuật, khả năng cảm nhạc và dấu ấn biểu diễn riêng để chinh phục ban giám khảo.

Việc quy tụ ba bộ môn trong cùng một giải đấu cũng tạo nên bức tranh đa sắc của văn hóa đường phố, nơi âm nhạc, chuyển động và tinh thần tự do giao thoa trên cùng một sân chơi.

Khu vực DJ Battle không kém phần sôi động với những màn đối đầu trực tiếp giữa các DJ

Theo ban tổ chức, toàn bộ giải đấu được gói gọn trong một ngày nhằm duy trì nhịp độ và sức nóng xuyên suốt. Song song với hoạt động trực tiếp, chiến dịch truyền thông của Độc Duck Contest 2 cũng được triển khai trên Facebook, Instagram và TikTok với các video highlight, recap cùng những khoảnh khắc thi đấu ấn tượng, góp phần đưa hình ảnh của giải đấu lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng.

Khởi nguồn từ đam mê với bộ môn trượt ván, Leninn hiện phát triển thành hệ sinh thái văn hóa đường phố gồm Leninn Skateshop, DUCKZONE và Leninn Refreshment. Trong khi đó, việc KARDO Award lựa chọn đồng hành và trao quyền tham dự vòng chung kết thế giới cho các nhà vô địch được xem là bước tiến đáng chú ý, mở thêm cơ hội để những tài năng của cộng đồng street culture Việt Nam xuất hiện trên bản đồ quốc tế.

Một số hình ảnh khác tại giải đấu:

Việc quy tụ ba bộ môn trong cùng một giải đấu cũng tạo nên bức tranh đa sắc của văn hóa đường phố

Thử thách ở nội dung Skateboard đòi hỏi các skater phải kiểm soát được tốc độ nhưng vẫn thể hiện được "cú quả" đẹp mắt