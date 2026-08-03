Xôn xao lâu đài hơn 10 tỷ ở Gia Lai của Lộc Fuho

Hình ảnh bên ngoài và bên trong của tòa lâu đài này đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Mới đây, Lộc Fuho thu hút sự chú ý khi liên tục đăng tải hình ảnh và video về một căn biệt thự phong cách cổ điển, có thiết kế bề thế như tòa lâu đài tại Gia Lai.

Cùng với loạt hình ảnh, clip công trình đang trong giai đoạn xây thô, nam YouTuber chia sẻ đây là thành quả sau 9 năm làm nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, từ xuất phát điểm là căn nhà cấp 4 đến nay đã có điều kiện xây dựng một căn biệt thự dành cho gia đình.

Lộc Fuho nổi tiếng với những content xoay quanh công việc, chia sẻ về cuộc sống,...

Lộc Fuho khoe "tòa lâu đài" đang trong quá trình thi công ở Gia Lai.

Tuy nhiên, những bài đăng này cũng nhanh chóng làm dấy lên nhiều bàn luận. Bên cạnh những lời chúc mừng, không ít cư dân mạng bày tỏ sự hoài nghi bởi Lộc Fuho vốn nổi tiếng với nhiều nội dung mang tính giải trí, content troll trên mạng xã hội.

Ngoài ra, một số người còn phát hiện bảng thông tin tại công trình ghi tên chủ đầu tư là một người khác, thay vì tên của nam YouTuber.

Trước những thắc mắc này, nam YouTuber lên clip giải thích vợ chồng không hợp tuổi để đứng tên xây nhà, đồng thời không muốn công khai thông tin cá nhân nên để bố vợ đứng tên trên hồ sơ công trình.

Theo chia sẻ của Lộc Fuho, công trình đã thi công khoảng 4 tháng và dự kiến hoàn thiện vào dịp Tết năm nay. Căn biệt thự được xây trên khu đất gần 500 m², có giá khoảng 4,3 tỷ đồng, nằm trong một khu dân cư mới ở Gia Lai (Bình Định cũ), xung quanh vẫn còn nhiều lô đất trống. Riêng diện tích xây dựng gần 200 m2. Theo Lộc Fuho, tổng chi phí dự kiến cho toàn bộ công trình, bao gồm tiền mua đất và xây dựng, vượt 10 tỷ đồng.

Lộc Fuho cho biết sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh căn biệt thự tới người hâm mộ.

Lộc Fuho cho biết đây là hình ảnh căn nhà sau khi hoàn thiện.

Clip quay toàn cảnh căn nhà.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, công trình được thiết kế theo phong cách biệt thự cổ điển, gồm 1 trệt, 2 lầu, sân thượng và phần chóp mái. Bên trong còn được lắp đặt thang máy.

Dù chưa hoàn thiện, căn biệt thự đã gây chú ý nhờ quy mô hoành tráng, thiết kế như một tòa lâu đài và nổi bật hẳn giữa khu dân cư mới, nơi xung quanh vẫn còn nhiều khoảng đất trống.

Ở tầng trệt, căn biệt thự có hai sảnh gồm sảnh chính và sảnh phụ. Không gian bên trong gồm phòng khách, khu vực bàn ăn, bếp, một phòng ngủ gần 20m², nhà vệ sinh cùng cửa phụ dẫn ra phía sau nhà.

Lầu 1 được bố trí hai phòng master rộng khoảng 45-50 m², mỗi phòng đều có khu nghỉ ngơi, phòng tắm riêng và ban công. Xen giữa là một phòng sinh hoạt chung dành cho cả gia đình.

Một số góc bên trong căn nhà được Lộc Fuho giới thiệu, hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện như phòng khách, cầu thang, khu vực lắp thang máy, gian phòng,..

Đến lầu 2, dự kiến bố trí phòng thờ rộng hơn 20 m², một phòng ngủ, phòng livestream kiêm phòng làm việc, khu tập gym dành cho vợ cùng một kho chứa đồ kết hợp lối lên sân thượng.

Hiện phần sân thượng vẫn đang được hoàn thiện các hạng mục mái, tường bao và trang trí trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện ngoại thất.

Anh cũng cho biết sẽ tiếp tục cập nhật quá trình hoàn thiện căn biệt thự trên các nền tảng mạng xã hội.

Nguồn ảnh/clip: Lộc Fuho.