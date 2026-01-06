Vợ Lộc Fuho công khai chuyện nợ nần của gia đình chồng sau nghi vấn ly hôn

Những ngày vừa qua, drama “ly hôn chỉ là content” của Lộc Fuho và vợ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên MXH. Khi chính Kim Thủy - vợ Lộc Fuho là người livestream, thông báo ly hôn với chồng, còn Lộc Fuho lại lên clip nói đó chỉ là content “ai đó” cố tình tạo dựng nhằm câu like, câu view… Tính đến hôm nay 5/1 - cả hai giữ im lặng trên MXH.

Kim Thuye livestream nói sẽ ly hôn chồng, trong khi đó Lộc Fuho khẳng định đây chỉ là content.

Song, cùng lúc này những clip mà Kim Thủy từng chia sẻ về việc gia đình chồng khó khăn, phải đi làm trả nợ như thế nào cho gia đình chồng được “đào lại”.

Theo đó, trên sóng livestream nói về việc ly hôn, Kim Thủy cũng cho biết một trong những nguyên nhân chính là sau khi cưới, cô phải gánh vác cả khoản nợ của gia đình chồng. “2021 Thủy còn trả nợ. Cái nợ mà mẹ anh Lộc vay. Anh Lộc bị người ta lừa, anh ấy không có dư bao nhiêu hết. Nói chung là Thủy và anh Lộc gặp nhiều sự cố lắm - tiền mất tật mang”, cô chia sẻ.

Kim Thủy nói chuyện gia đình chồng nghèo khó - nợ nần. Nguồn: thosan.drama.read

Cũng theo lời Kim Thủy, vì những lý do nêu trên mà sau khi kết hôn cô chuyển hướng sang làm content cùng chồng, sự nổi tiếng cũng giúp cho cả hai có thêm thu nhập - trả nợ và có cuộc sống dần ổn định.

Trong một buổi livestream khác, Kim Thủy chia sẻ thêm : “Gia đình phía anh Lộc (Lộc Fuho) còn khổ lắm mọi người. Em anh Lộc thì cũng đi làm công nhân ở nhà trọ. Bà chị của anh Lộc cũng ở nhờ. Nói chung là cũng không ai khá giả”.

Song, việc công khai chuyện gia đình chồng còn khó khăn hay nợ nần cũng khiến netizen chia thành nhiều luồng ý kiến, tranh cãi . “Ủa sao từ lúc nào chuyện gia đình chồng nghèo khổ lại đem đi kể như vậy, biết là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng như thế có nên không trời”, một netizen bình luận. Cùng lúc này, Kim Thủy cũng khẳng định bản thân không ăn bám chồng - cô vẫn là một TikToker, YouTuber.

Kim Thủy cũng làm các content, quay vlogs trên các nền tảng MXH cùng chồng. Nguồn: Lộc Fuho.

Hiện tại, những chia sẻ của Kim Thủy về hoàn cảnh của chồng cuộc sống sau khi kết hôn vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Cô cho biết bản thân muốn công khai cũng là cách để mọi người không nghĩ cuộc hôn nhân của cô toàn màu hồng.

Trước khi nên duyên vợ chồng với Kim Thủy, Lộc Fuho được cộng đồng mạng biết đến nhờ những video xoay quanh công việc phụ hồ, thợ xây - với các video hài hước về công việc. Đây cũng là công việc chính của anh. Trên sóng livestream hay các video đời thường, Lộc Fuho cũng nhiều lần cho biết anh xuất thân trong một gia đình nghèo, phải sớm bươn chải làm nghề phụ hồ. Kim Thủy có xuất thân khá giả hơn. Chính Lộc Fuho cũng từng nhiều lần khẳng định, đứng đằng sau thành công của mình chính là gia đình bà xã Kim Thủy.

Anh cho biết bản thân không giỏi ăn nói nhưng lại được ba mẹ vợ thương, không chê chàng rể làm đủ thứ trò trên mạng xã hội để nổi tiếng. Vì vậy, anh rất trân trọng tình cảm này.

“Mọi người thấy chúng tôi mở công ty, xây văn phòng, hồ bơi, làm này kia... Đó đều là đất của ba mẹ vợ và cậu mợ. Vợ chồng tôi không có gì hết. Thật sự là như vậy, tôi không nói dối làm gì ”, Lộc Fuho chia sẻ.