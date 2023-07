Lộc Fuho tiết lộ tình trạng "báo động" của vợ sau khi sảy thai, giải thích tin đồn mang bầu giả

Những ngày qua, thông tin vợ chồng Lộc Fuho - chàng thợ xây, YouTube nổi tiếng - mất đi đứa con còn trong bụng mẹ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo Lộc Fuho, nguyên nhân khiến đứa bé không còn trên cõi đời này là do thai nhi ngưng phát triển.

Bức ảnh đau buồn "gây bão" của Lộc Fuho.

Ngay sau khi Lộc Fuho thông báo tin buồn, nhiều người đã nhanh chóng gửi lời động viên đến hai vợ chồng chúc họ sớm vượt qua được nỗi đau, giữ gìn sức khỏe để đón cơ hội mới. Tuy nhiên, Lộc Fuho tiết lộ, bên cạnh những người chia buồn, có một số lời bình luận ác ý cho rằng Lộc Fuho lợi dụng chuyện con mất để câu like, thu hút sự chú ý.

YouTuber phân trần: "Thực ra hai vợ chồng vô cùng buồn luôn, nhưng phải thông báo tin đó với mọi người. Vì khi trước có khoe với mọi người chuyện Thủy mang bầu lần hai, còn nhờ mọi người tư vấn đặt tên cho con gái nữa. Giờ mất con rồi thì phải báo, không mai mốt mọi người hỏi thì không biết trả lời sao".

Có người chê trách anh mang chuyện buồn lên mạng kể...

Không chỉ vậy, có người còn nghi ngờ vợ chồng Lộc Fuho giả vờ chuyện mang thai. Điều này khiến hai vợ chồng vô cùng buồn. Dù còn yếu sức, vợ của Lộc Fuho cũng lên tiếng giải thích cặn kẽ: " Nhiều khi vui cũng kể cho mọi người để mọi người cùng đón nhận, buồn cũng kể cho mọi người để đánh dấu cột mốc trải qua khó khăn. Buồn lắm mà vẫn phải kể, vậy mà có người đã nói là vợ chồng mình mang bầu giả. Nhà mình có sao quay vậy chứ đâu phải diễn gì đâu.

Người ta không ở trong hoàn cảnh mình, không hiểu những gì mình đang chịu đựng, nhưng đó là số ít thôi. Mình vì cuộc sống của mình, vì số đông mà cố gắng thôi. Thực sự là hai vợ chồng mình không có duyên với đứa con này.

Từ đầu đi kiểm tra bác sĩ có nói em bé hơi yếu rồi, nhưng mỗi lần đi kiểm tra ở bệnh viện là một lần tụi mình hy vọng. Mà do em bé không khỏe nên không giữ được. Cũng may là bác sĩ cũng nói lần này là do em bé thôi, chứ mình vẫn có khả năng làm mẹ, vẫn có thể có em bé khác khỏe mạnh bình thường ".

... cũng có người hoài nghi hai vợ chồng bịa chuyện có thai.

Lộc Fuho cho biết, tình trạng sức khỏe hiện tại của vợ anh không ổn lắm. Điều này càng khiến nhiều người thương cảm. Sức khỏe của vợ anh so với thời điểm mang thai và so với lần sinh nở trước kém hơn hẳn. Cô đang phải ở cữ, cũng may mà có mẹ ruột và em phụ chăm sóc.

Còn Lộc Fuho vẫn cố gắng gạt nỗi buồn, lao vào làm việc.Từ ngày con mất, hai vợ chồng phát nguyện ăn chay 15 ngày. Lộc Fuho nấu cháo trắng cho vợ ăn và ăn cùng vợ luôn.

Hình ảnh ông bố trẻ ngồi bên nấm mồ nhỏ của con khiến nhiều người xót xa thay.

Hồi tháng 5/2023, Lộc Fuho từng hạnh phúc khoe chuyện vợ mang thai lần hai, thì giữa tháng 6, anh xót xa chụp ảnh ngồi bên nấm mộ nhỏ xíu của con. Nhiều người đã động viên anh và vợ, chúc họ mau vượt qua nỗi đau khôn nguôi này.