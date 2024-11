1 mỹ nam chạy xe máy về nhà sau khi rời ánh hào quang: Chỉ 20s, hút cả triệu người xem

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một mỹ nam đang chạy xe máy trên đường tại TP.HCM. Tưởng sẽ không có gì đáng bàn nhưng khi biết danh tính của anh chàng này, MXH bất ngờ bùng nổ thảo luận rôm rả.

Theo đó, mỹ nam chạy xe máy chính là Trần Nguyên (tên đầy đủ Trần Phước Nguyên, SN 1997), chàng trai thu hút sự chú ý khi ở trong team của Lê Thu Trang tại The Next Gentleman 2024. Nam người mẫu sở hữu chiều cao 1m90, đôi chân dài do đó khi ngồi lên chiếc xe máy số, nhiều người cho rằng anh chàng trông như “người khổng lồ”.

Hình ảnh nam người mẫu tự chạy xe sau khi rời khỏi đêm chung kết The Next Gentleman hút hơn triệu người xem trên MXH (Nguồn: @saigondaily)

Trần Nguyên trên sàn catwalk

Cũng vì chiều cao “quá khổ” mà tướng ngồi của Trần Nguyên khiến dân tình phải bật cười. Tuy nhiên, netizen cũng không ngớt lời khen dành cho Trần Nguyên bởi bóng lưng nhìn từ đằng sau cũng thấy cuốn hút. Nam người mẫu có hình thể săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến nhiều người mê mẩn.

Song, bên cạnh những bình luận vui vẻ, khen hình ảnh dễ thương, điều khiến dân tình bàn tán chính là việc nam người mẫu tự chạy xe máy rất giản dị, đời thường. Thậm chí, đoạn clip khi đăng tải trên MXH còn được ghi với chú thích: “Cận cảnh 1 thí sinh trắng tay sau đêm chung kết The Next Gentleman trên đường khuya” càng khiến nhiều người dành sự quan tâm.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ bởi khoảnh khắc đời thường, giản dị của Trần Nguyên

Trần Nguyên cũng không ngần ngại đăng tải clip bản thân chạy xe máy, "phơi bày" cuộc sống thật

Được biết, dù vào đến vòng chung kết nhưng Trần Nguyên không lọt top 5 chung cuộc, điều này khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối bởi trước đó anh chàng từng được đánh giá là gương mặt sáng cho chức Quán quân. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự bất ngờ bởi trước đây vẫn thường thấy hình ảnh các bạn người mẫu xuất hiện lộng lẫy, chỉn chu, sang chảnh trong các sự kiện. Do đó, việc tự chạy xe máy ra về là một điều khá lạ mà ít ai từng được chứng kiến.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Nhìn là nhận ra Trần Nguyên liền. Bạn này tính cách thật thà, chân chất lắm. Nhìn chạy xe thấy cưng, cái xe như tàng hình luôn đó”.

- “Tiếc cho bạn này. Nhưng chắc sẽ tiến xa hơn nữa vì thấy chăm chỉ với nghề. Mà chạy xe máy cũng bình thường, nhìn dễ thương mà”.

- “Khá bất ngờ, người mẫu lại tự chạy xe máy, trông bình dân hơn với những gì họ thường đăng trên mạng nhỉ”.

- “Cứ nghĩ ai làm nghệ thuật cũng đều có thu nhập khá, nhìn hình ảnh này bỗng dưng lại thấy thương. Những bạn trẻ chắc phải yêu nghề lắm, cố lên nha”.

- “Cũng chỉ là phương tiện đi lại thôi, miễn sao vẫn tự tin là được. Mình càng thấy trân quý hơn các bạn trẻ chân chất, giản dị và tâm huyết với nghề như thế này”.

Về phía Trần Nguyên, sau khi biết hình ảnh chạy xe máy của mình viral trên MXH, anh chàng cũng không ngần ngại, tự đăng thêm một đoạn clip tương tự. Trần Nguyên cũng bày tỏ đây là cuộc sống thường ngày của mình và tập trung vào phát triển sự nghiệp. Nam người mẫu cũng không đáp trả hay phản hồi lại những bình luận bán tán tiêu cực.