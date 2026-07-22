Con gái riêng của mỹ nhân showbiz Việt gây sốt với đôi chân siêu dài ở tuổi 13, thần thái chuẩn ngôi sao tương lai

Chuyến nghỉ dưỡng mới nhất của gia đình Phương Trinh Jolie tại Phuket nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh những khoảnh khắc hạnh phúc của cả nhà, con gái riêng của nữ diễn viên - bé Mia Nam Phương lại là nhân vật "chiếm sóng" nhờ chiều cao nổi bật và đôi chân dài được nhiều người khen chuẩn "gen trội".

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie chia sẻ loạt ảnh ghi lại kỳ nghỉ của gia đình tại Phuket (Thái Lan). Trong khung cảnh biển xanh, nắng vàng, nữ diễn viên cùng ông xã Lý Bình và ba con có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, từ tắm biển, chèo thuyền đến khám phá thiên nhiên. Loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều lượt yêu thích bởi không khí ấm áp, gần gũi của một gia đình đông thành viên.

Nguồn: Phương Trinh Jolie

Đi kèm những bức ảnh, Phương Trinh Jolie chia sẻ quan điểm nuôi dạy con khiến nhiều người đồng tình: "Đi thật nhiều để các con biết thế giới rộng lớn bao nhiêu. Để đôi chân được chạm cát, đôi mắt được ngắm những đàn cá giữa đại dương, tự tay chèo thuyền, tự do bơi giữa biển và trái tim lưu giữ những ký ức đẹp nhất của tuổi thơ. Điều quý giá nhất của mỗi chuyến đi không phải là điểm đến… mà là cả nhà đã cùng nhau ở đó".

Nguồn: Phương Trinh Jolie

Có thể thấy, với Phương Trinh Jolie, những chuyến du lịch không đơn thuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn mà còn là một phần trong cách cô nuôi dạy các con. Vợ chồng nữ diễn viên thường xuyên đưa các bé đi nhiều nơi để trải nghiệm, khám phá cuộc sống thay vì chỉ quanh quẩn trong những hoạt động quen thuộc.

Thế nhưng, điều khiến cư dân mạng bàn luận nhiều nhất dưới loạt ảnh lần này lại là sự xuất hiện của Mia Nam Phương - con gái riêng của Phương Trinh Jolie. Ở tuổi 13, cô bé ngày càng ra dáng thiếu nữ với vóc dáng cao ráo, gương mặt sáng và đặc biệt là đôi chân dài nổi bật.

Nguồn: Phương Trinh Jolie

Trong nhiều khung hình, Mia diện quần short hoặc váy ngắn đơn giản nhưng vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối. Không ít người nhận xét nếu chỉ nhìn ảnh, rất khó tin cô bé mới 13 tuổi bởi chiều cao hiện tại đã gần ngang, thậm chí hơn cả mẹ. Dưới phần bình luận, nhiều tài khoản để lại lời khen như: "Chân dài quá", "Mai này chắc cao hơn cả mẹ", "Đúng là càng lớn càng xinh", hay "Visual chuẩn mẫu nhí".

Thực tế, đây không phải lần đầu Mia gây chú ý vì chiều cao nổi bật. Trước đó, mỗi khi xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện hay trong những bức ảnh gia đình, cô bé đều khiến nhiều người bất ngờ vì ngày càng trổ dáng. Dù vẫn còn ở tuổi thiếu niên, Mia đã sở hữu chiều cao đáng mơ ước và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Nguồn: Phương Trinh Jolie

Theo chia sẻ của Phương Trinh Jolie, cô luôn chú trọng việc chăm sóc sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh cho các con. Mia được khuyến khích chơi thể thao, vận động thường xuyên, ăn uống khoa học và có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Có lẽ cũng nhờ chế độ sinh hoạt này mà cô bé phát triển thể chất rất tốt trong những năm gần đây.

Nguồn: Phương Trinh Jolie

Không chỉ gây thiện cảm bởi ngoại hình, Mia còn được nhiều người yêu mến vì sự ngoan ngoãn và chững chạc. Từ nhỏ, cô bé đã đồng hành cùng mẹ trong nhiều hoạt động nhưng không hề tỏ ra rụt rè. Mỗi lần xuất hiện trước ống kính, Mia đều giữ được sự tự nhiên, lễ phép và đúng với lứa tuổi.

Điều khiến nhiều người dành lời khen cho gia đình Phương Trinh Jolie là cách hai vợ chồng cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Dù đều hoạt động nghệ thuật với lịch trình khá bận rộn, cả hai vẫn ưu tiên dành thời gian cho các con. Những chuyến du lịch, buổi dã ngoại hay các hoạt động cuối tuần thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của nữ diễn viên, cho thấy gia đình luôn cố gắng tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau.

Nguồn: Phương Trinh Jolie

Đối với Mia, những chuyến đi dường như cũng là cơ hội để cô bé tự tin hơn, học hỏi nhiều điều mới và có thêm trải nghiệm thực tế. Không ít người cho rằng thay vì ép con tham gia quá nhiều lớp học hay lịch trình dày đặc, việc được khám phá thế giới theo cách này cũng là một món quà tuổi thơ rất đáng giá.

Ở tuổi 13, Mia Nam Phương đang bước vào giai đoạn thay đổi rõ rệt cả về ngoại hình lẫn thần thái. Từ cô bé nhỏ nhắn ngày nào, con gái Phương Trinh Jolie giờ đây đã sở hữu vóc dáng nổi bật cùng đôi chân dài miên man khiến mỗi lần xuất hiện đều thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người yêu mến cô bé không chỉ nằm ở chiều cao hay nhan sắc đang ngày càng nổi bật, mà còn ở hình ảnh một cô gái lớn lên trong sự yêu thương, đồng hành của gia đình và có một tuổi thơ ngập tràn những chuyến đi, những trải nghiệm đáng nhớ.