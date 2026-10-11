Quà 20/10 - Để điều đáng nhớ được giữ lại

Hoa thì đẹp đó, nhưng chỉ được vài hôm là héo. Món quà ở lại lâu hơn thường không phải món đắt nhất, mà là món đúng gu nhất.

Tháng 10 nào group chat cũng rộn câu “năm nay tặng gì?”. Hoa, nước hoa, mỹ phẩm, túi, trang sức... lướt một vòng là hoa mắt vì quá nhiều gợi ý. Mà càng nhiều lựa chọn, càng dễ rối, càng dễ chọn sai.

Thật ra chẳng cần đau đầu đến vậy. Chỉ cần nhớ người đó thích gì, đeo gì, muốn giữ lại điều gì là ra đáp án.

3 câu hỏi trước khi chọn quà

Cô ấy thích dùng gì? Món đồ đang cần, chẳng hạn bộ mỹ phẩm mùa mới, chiếc túi phù hợp với công việc hay một buổi thư giãn sau những ngày bận rộn. Hãy tinh tế quan sát và nhớ được những nhu cầu rất đời thường.

Cô ấy thích đeo gì? Nếu người nhận thích trang sức, hãy để ý những món thường được đeo: đôi bông tai nhỏ xinh, vòng tay thanh lịch hay dây chuyền có thiết kế phù hợp để dễ dàng đeo trong nhiều dịp, từ đi làm đến buổi hẹn cuối tuần. Nhớ được kiểu dáng đơn giản hay cá tính còn ghi điểm hơn việc chọn món đắt tiền.

Cô ấy muốn giữ lại điều gì? Ngoài những món quà dễ dùng, còn có những tặng vật được nâng niu vì gắn với một kỷ niệm: tấm ảnh chụp chung, món trang sức từ người thân hay một món quà vàng mang lời chúc tốt đẹp. Giá trị tình cảm khiến người nhận muốn giữ món quà ấy lâu dài.

Ba câu hỏi này chẳng nhất thiết phải có ba câu trả lời khác nhau. Một món trang sức vừa có thể làm đẹp, vừa được sử dụng thường xuyên và trở thành kỷ vật của một dịp đặc biệt.

Mỗi người nhận, một cách trân quý

Nếu mẹ có thói quen gìn giữ những món đồ quý, một món trang sức vàng 24K hoặc quà tặng vàng mang lời chúc bình an sẽ “chuẩn bài” luôn.

Với vợ hoặc người yêu, hãy để ý chiếc hộp trang sức của nàng xem cô ấy thích những thiết kế tối giản, phù hợp công việc hàng ngày hay dễ bị thu hút bởi trang sức nổi bật, có điểm nhấn? Nếu chưa chắc chắn, hãy nhớ lại kiểu dáng nàng thường đeo nhất hoặc món nào từng dừng lại ngắm khi đi mua sắm cùng nhau.

Còn nếu bạn gái muốn tự thưởng cho bản thân dịp này, lựa chọn sẽ dễ hơn nhiều. Sau một dự án hoàn thành, một mục tiêu vừa đạt được hay muốn làm mới phong cách, tự chọn cho mình một món trang sức là cách ghi nhận những nỗ lực của bản thân. Chẳng cần chờ ai đoán đúng sở thích, nàng có thể tự quyết định món quà nào xứng đáng có mặt trong bộ sưu tập của mình.

Nhìn từ những nhu cầu ấy, vàng quà tặng và trang sức có một lợi thế thú vị: vừa mang vẻ đẹp thẩm mỹ, vừa có giá trị vật chất và lưu giữ kỷ niệm. Điều quan trọng vẫn là lựa chọn đúng sản phẩm, phù hợp với phong cách, thói quen và từng ngân sách của người mua.

Người phụ nữ dịu dàng bên món quà tinh tế, gửi gắm thông điệp yêu thương.

Muôn sắc hoa, muôn cách trao gửi yêu thương

Tháng 10 này, Bảo Tín Mạnh Hải đang mang đến chương trình “Muôn hoa kết sắc” với nhiều lựa chọn và ưu đãi, Từ những món trang sức có thể đeo mỗi ngày đến quà tặng vàng 24K lưu giữ kỷ niệm, mỗi lựa chọn đều có thể trở nên đặc biệt khi được dành tặng đúng người, đúng sở thích.

Nếu muốn dành tặng mẹ, bạn có thể tham khảo bộ sưu tập Phúc Lành Bình An, như một lời mong ước hiếu kính. Với vợ hoặc người yêu, các mẫu trang sức vàng hay BST Nhân Chứng Tình Yêu lại mở ra những lựa chọn phù hợp để làm đẹp và ghi dấu tình cảm gắn bó.

Đặc biệt, từ ngày 15/10, Bảo Tín Mạnh Hải sẽ mở bán bộ sưu tập Vẹn Tròn Hương Sắc, lấy cảm hứng từ bốn loài hoa với những vẻ đẹp và ý nghĩa riêng, tôn vinh những phẩm chất, vẻ đẹp của người phụ nữ. Hình ảnh hoa Đào, Loa Kèn, hoa Quỳnh và Hải Đường đồng thời mang theo những mong ước cho người nhận hoặc cho bản thân.

Bộ sưu tập “Vẹn Tròn Hương Sắc” thuộc dòng sản phẩm Kim Gia Bảo Gift của thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải.

Mua quà lại thêm quà

Dịp 20/10 này, toàn hệ thống cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải cũng đưa ra loạt chương trình hấp dẫn, mang lại nhiều giá trị hơn tới khách hàng, đảm bảo cả người tặng và người nhận sẽ thêm niềm vui:

- Mua Vàng Trúng Vàng: Chương trình quay số trúng thưởng với tổng giá trị giải lên đến 200 triệu đồng: Khách hàng sẽ nhận 1 mã dự thưởng cho mỗi khoản 3 triệu đồng mua sắm tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải.

- Tặng quà Charm Gold Bear cho mọi đơn hàng từ ngày 15/10 -20/10/2026 (số lượng giới hạn mỗi ngày);

- Tặng voucher trang sức đến 500.000 đồng dành cho mọi đơn hàng;

- Ưu đãi đến 30% hàng nghìn sản phẩm trang sức;

- Tặng hộp quà “Muôn Hoa” với hóa đơn mua trang sức và quà tặng vàng 24K từ 3 triệu đồng;

(Bạn đọc có thể xem thêm chi tiết thể lệ tại đây)

Điều khiến một món quà trở nên đáng quý nhất chính là cảm giác người nhận biết rằng, giữa muôn vàn lựa chọn, có người đã dành thời gian nghĩ về mình.