Đó là câu trả lời cho câu hỏi: “Tại những nơi nào trên Trái Đất có thể nói giờ nào cũng đúng?”.

Đường lên đỉnh Olympia là một trong những chương trình truyền hình về kiến thức quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Qua hàng nghìn cuộc tranh tài, bên cạnh những màn bứt phá điểm số hay các câu trả lời khiến người xem bất ngờ, một số tình huống liên quan đến câu hỏi và đáp án tạo ra những cuộc thảo luận trong cộng đồng khán giả.

Trong đó, có một trường hợp đáng chú ý khi cùng một câu hỏi và câu trả lời được chấp nhận tại trận chung kết năm 2005, nhưng đến cuộc thi tuần năm 2017 lại có cách chấm điểm khác. Câu hỏi được đưa ra là: “Tại những nơi nào trên Trái Đất có thể nói giờ nào cũng đúng?”.

Theo đó, tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6, năm 2005. Đây là cuộc tranh tài có sự góp mặt của bốn nhà leo núi, trong đó Lê Vũ Hoàng, học sinh Trường THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình, là một trong những thí sinh tham gia cuộc đua giành vòng nguyệt quế.

Tại phần thi Về đích, Lê Vũ Hoàng nhận được câu hỏi: “Tại nơi nào trên Trái Đất, bạn có thể nói lúc ấy là bao nhiêu giờ cũng đúng? Vì sao?”.

Câu hỏi Lê Vũ Hoàng nhận được trong cuộc thi vào năm 2005: “Tại nơi nào trên Trái Đất, bạn có thể nói lúc ấy là bao nhiêu giờ cũng đúng? Vì sao?”. Ảnh: MXH.

Lê Vũ Hoàng là Quán quân “Đường lên đỉnh Olympia 2005". Ảnh: MXH

Sau thời gian suy nghĩ, nam sinh đưa ra câu trả lời “Nam Cực và Bắc Cực”, đồng thời giải thích đây là nơi hội tụ của các múi giờ. Câu trả lời được chương trình chấp nhận, giúp Lê Vũ Hoàng ghi thêm 40 điểm, nâng tổng điểm từ 130 lên 170. Số điểm có thêm từ câu trả lời đã giúp nam sinh Quảng Bình vươn lên dẫn đầu cuộc đua. Sau đó, anh duy trì vị trí này đến hết trận chung kết và giành ngôi vô địch Olympia năm thứ 6.

Gần 12 năm sau trận chung kết nói trên, một câu hỏi tương tự xuất hiện trong cuộc thi Tuần 2, Tháng 1, Quý III của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17, phát sóng vào chiều 5/3/2017.

Cuộc thi có sự tham gia của bốn thí sinh gồm Trần Bảo Nhân, học sinh Trường THPT Cam Lộ, Quảng Trị; Nhân Thanh Tùng, học sinh Trường THPT Ngọc Hồi, Hà Nội; Nguyễn Văn Hải, học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình; và Phạm Phú Vinh, học sinh Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, Bình Dương.

Trong cuộc thi này, Trần Bảo Nhân gặp câu hỏi: “Tại những nơi nào trên Trái Đất có thể nói giờ nào cũng đúng?”.

Trần Bảo Nhân cũng gặp câu hỏi tương tự vào năm 2017. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Trước câu hỏi trên, Bảo Nhân đưa ra đáp án “Nam Cực và Bắc Cực” - cũng là câu trả lời từng được Lê Vũ Hoàng sử dụng tại trận chung kết Olympia năm 2005.

Tuy nhiên, ở lần này, MC Diệp Chi phân tích rằng Bảo Nhân đã hiểu đúng ý câu hỏi, nhưng đáp án cần được đưa ra là “cực Nam và cực Bắc”. Câu trả lời của nam sinh không được công nhận theo cách chấm điểm của chương trình ở cuộc thi tuần năm 2017.

Kết luận lúc này khiến không ít khán giả tranh cãi, bởi cùng một câu hỏi nhưng hai thí sinh đưa ra đáp án tương tự lại nhận kết quả khác nhau. Cho đến nay, chưa có thông tin công khai về phản hồi chính thức của chương trình đối với trường hợp này. Vì vậy, sự khác biệt giữa hai lần chấm điểm vẫn là chi tiết được nhắc đến mỗi khi câu chuyện về những đáp án gây tranh luận tại Olympia được khơi lại.



