Xuân Son về Ninh Bình hậu chấn thương: Đi mua bún chả, chủ quán từ chối tính tiền

Hình ảnh về cuộc sống thường ngày của Xuân Son khiến người hâm mộ thích thú.

Ngoài những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân cỏ, cuộc sống đời thường của các cầu thủ cũng luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Trường hợp được chú ý gần đây nhất là Xuân Son.

Được biết Xuân Son đang ở Ninh Bình cùng gia đình sau chấn thương tổn thương cơ đùi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Theo đánh giá, cầu thủ này dự kiến cần khoảng 8 tuần để hồi phục. Từ cuối tháng 9, Xuân Son đã về CLB Thép Xanh Nam Định để điều trị.

Mới đây, Xuân Son khiến dân tình thích thú với khoảnh khắc đi xe máy đến mua bún chả quen thuộc, đặc biệt là phản ứng khi được chủ quán thông báo không lấy tiền.

Khoảnh khắc Xuân Son đi mua bún chả (Nguồn: @banhcuonmetbaxuan)

Theo đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son xuất hiện với trang phục giản dị, tự lái xe máy đến quán và đứng chờ người bán chuẩn bị đồ ăn mang về. Khi hỏi giá bằng tiếng Việt với cách phát âm còn đôi chút ngọng nghịu, anh liên tục hỏi: “Bao nhiêu? Bao nhiêu?”. Đến khi nghe câu trả lời là không tính tiền, Xuân Son hỏi lại: “Không tính tiền à?” rồi vui vẻ nói “Cảm ơn”.

Khoảnh khắc ngắn ngủi nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều người thích thú trước cách giao tiếp gần gũi của nam cầu thủ, đồng thời nhận xét anh đã nói tiếng Việt ngày càng tự nhiên hơn.

“Xuân Son nói tiếng Việt sõi phết nhỉ?”, “Trên sân đá hay, ngoài đời giản dị”, “Chắc Xuân Son mê bún chả chứ tôi thấy clip đi mua mấy lần rồi”, “Dễ thương vậy”, “Hết chuối chiên lại đến bún chả. Xuân Son mê đồ ăn Việt Nam quá nhỉ?”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Được biết, bún chả là một trong những món ăn Việt Nam yêu thích của Xuân Son và gia đình. Quán xuất hiện trong clip là quán bánh cuốn và bún chả Bà Xuân tại phường Hoa Lư, Ninh Bình, cũng là địa chỉ quen thuộc của tiền đạo sinh năm 1997.

Xuân Son thường tự lái ô tô hoặc chở con trai bằng xe máy đến mua đồ ăn mang về. Thỉnh thoảng, cả gia đình cũng ghé quán và ngồi ăn tại chỗ. Chủ quán bún cũng nhiều lần đăng tải hình ảnh Xuân Son ghé mua bún chả và nước ép cam.

Xuân Son thường đăng ảnh món bún chả, bún nem lên Facebook (Ảnh: FBNV)

Vào cuối tháng 8/2026 vừa qua, sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, quán bún chả này đã quyết định miễn phí bún chả trọn đời cho nam cầu thủ. Đồng thời, chủ quán dành tặng 50 suất bún chả quạt cho khách hàng, áp dụng đến khi hết số lượng.

Trước đó, vào cuối năm 2024, sau khi trải qua ca phẫu thuật vì chấn thương nặng ở trận chung kết AFF Cup 2024, Xuân Son cũng từng chia sẻ hình ảnh thưởng thức món ăn này ngay trên giường bệnh. Chi tiết này một lần nữa cho thấy chàng cầu thủ rất mê món bún chả.

Ngoài bún chả, Xuân Son cũng yêu thích nhiều món ăn Việt Nam khác, trong đó có bánh chuối chiên. Từ năm 2024, người hâm mộ cũng thích thú khi thấy những hình ảnh Xuân Son lái xe máy đưa vợ đi mua bánh chuối. Trong những khoảnh khắc này, anh đều lái xe máy đến một xe bánh chuối quen thuộc ngoài phố, cho thấy đây cũng là món khoái khẩu của gia đình Nguyễn Xuân Son.