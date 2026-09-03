Con gái Phương Oanh diện áo dài xinh yêu nhưng bám mẹ không rời, hội các mẹ đồng cảm: Đây chính là "khủng hoảng xa cách" trong truyền thuyết!

Cô bé có nét đáng yêu, ngọt ngào và nữ tính rất giống mẹ, đặc biệt là khi bé nở nụ cười hoặc làm những biểu cảm ngây thơ trước ống kính.

Con gái Phương Oanh diện áo dài trắng, xinh yêu như "bản sao" của mẹ

Nhân dịp ngày Quốc khánh 2/9, mẹ bỉm Phương Oanh khiến nhiều người thích thú khi khoe hình ảnh cô con gái Jenny trong diện mạo vô cùng đáng yêu. Bé được mẹ diện cho một bộ áo dài trắng tinh khôi, điểm nhấn là chiếc khăn quàng mang sắc đỏ với hình ngôi sao vàng, tạo nên vẻ ngoài vừa duyên dáng vừa đúng không khí ngày lễ.

Mái tóc dài của cô bé được mẹ Oanh buộc gọn gàng thành hai bên, để lộ gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn. Đáng chú ý nhất vẫn là đôi mắt to tròn, long lanh, khiến nhiều người lập tức liên tưởng đến Phương Oanh. Jenny có nét đáng yêu, ngọt ngào và nữ tính rất giống mẹ, đặc biệt là khi cô bé nở nụ cười hoặc làm những biểu cảm ngây thơ trước ống kính.

Không ít lần Phương Oanh chia sẻ hình ảnh con gái và nhận được lời khen về ngoại hình. Jenny có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh và nhiều đường nét giống hệt mẹ. Ở tuổi lên 2, cô bé cũng ngày càng bộc lộ tính cách nhẹ nhàng, nữ tính và đặc biệt thích quấn quýt bên mẹ.

Jenny chẳng những giống mẹ mà còn là "chiếc đuôi nhỏ" của mẹ Phương Oanh

Jenny là một trong hai nhóc tỳ sinh đôi của Phương Oanh và ông xã. Hai bé Jimmy và Jenny chào đời vào năm 2024 và từ khi còn nhỏ đã thường xuyên được mẹ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Sau khi sinh con, Phương Oanh dành nhiều thời gian chăm sóc hai bé, đồng thời vẫn duy trì những sở thích cá nhân như nấu nướng và tận hưởng cuộc sống gia đình.

Hai anh em cũng có những khoảnh khắc rất tình cảm. Phương Oanh từng chia sẻ hình ảnh Jimmy đứng giữ cột bóng để em gái thoải mái chơi, cho thấy dù chỉ hơn em vài phút nhưng cậu bé đã bắt đầu có dáng dấp của một người anh luôn để ý đến em.

Điều khiến Jenny được chú ý có lẽ không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở độ "bám mẹ" của cô bé. Mới đây, Phương Oanh từng hài hước đăng ảnh con gái theo mẹ vào bếp và chú thích theo kiểu "không hề bám mẹ". Thế nhưng nhìn những khoảnh khắc Jenny cứ lẽo đẽo đứng cạnh mẹ, dân tình chỉ có thể bật cười vì cô bé đúng chuẩn một "chiếc đuôi nhỏ" của mẹ.

Trong những video đời thường, Jenny thường đứng bên cạnh quan sát mẹ nấu ăn, thậm chí còn muốn tham gia cùng. Cô bé không chỉ có gương mặt được ví như "sao y bản chính" của mẹ mà còn có nét tính cách nhẹ nhàng, nữ tính và sở thích nấu nướng khá giống Phương Oanh.

Có lẽ bởi vậy, hình ảnh mẹ Oanh và cô con gái nhỏ luôn tạo cảm giác đặc biệt ngọt ngào. Và trong bộ áo dài trắng lần này, Jenny lại một lần nữa khiến dân tình phải xuýt xoa: Mẹ Oanh ngày bé chắc cũng xinh yêu thế này, còn Jenny thì đúng là càng lớn càng "sao y" mẹ.