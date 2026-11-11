7h sáng đến 1h đêm của Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh

Là ái nữ nhà giàu, vợ cầu thủ nổi tiếng nhưng Quỳnh Anh vẫn đam mê công việc, miệt mài kiếm tiền từ sáng đến tận khuya.

Trong hội các mỹ nhân là vợ cầu thủ, Nguyễn Quỳnh Anh (SN 1996) nhận được nhiều sự quan tâm. Cô được biết đến là con gái ông Nguyễn Giang Đông - cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn, đồng thời là vợ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Cặp đôi kết hôn vào đầu năm 2020, hiện có hai con và khiến nhiều người ngưỡng mộ với hôn nhân viên mãn.

Bên cạnh chuyện tình cảm, Quỳnh Anh còn được chú ý bởi cuộc sống đủ đầy, sở thích hàng hiệu và những chuyến du lịch sang chảnh. Tuy nhiên, cô không đơn thuần chỉ gây chú ý với danh xưng ái nữ hay vợ cầu thủ. Quỳnh Anh vốn đã kinh doanh từ sớm, từng tự mua nhà, mua xe bằng tiền kiếm được và hiện vẫn duy trì công việc bán hàng online cùng chị gái Huyền Mi.

Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh là gương mặt quen thuộc với nhiều người hâm mộ bóng đá

Dù có xuất phát điểm tốt, Quỳnh Anh vẫn rất chăm chỉ và nghiêm túc với công việc. Trên trang cá nhân, cô nhiều lần chia sẻ những buổi livestream bán hàng kéo dài đến đêm muộn, những chuyến công tác nối tiếp nhau hay hình ảnh tất bật xử lý công việc ngay cả khi đang đi du lịch. Bản thân cô cũng từng tự nhận mình là người "ham công tiếc việc".

Lịch trình làm việc của vợ Duy Mạnh từng thu hút sự chú ý khi cô chia sẻ về một ngày gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Quỳnh Anh từng chia sẻ trên Instagram vào năm 2025: "Vừa đi Thái về phải đi làm luôn đến 1h sáng. Về rồi sắp xếp đồ đạc 7h sáng tiếp tục cuộc hành trình tại Hàn Quốc. Thôi thì tuổi trẻ cứ cố gắng hết sức".

Kèm theo đó là bức ảnh selfie lúc nửa đêm, gương mặt bơ phờ sau ca livestream kéo dài. Chỉ có khoảng 6 tiếng để trở về nghỉ ngơi, sắp xếp hành lý, cô lại tiếp tục lên đường cho chuyến công tác nước ngoài vào sáng hôm sau.

Quỳnh Anh thường chia sẻ về lịch trình làm việc dày đặc, kết thúc lúc đêm muộn của mình

Đây không phải lần đầu Quỳnh Anh khiến dân mạng chú ý bởi lịch trình làm việc dày đặc. Một trong những lần thấy rõ nhất sự chăm chỉ của Quỳnh Anh là khoảng thời gian sang Mỹ cùng Duy Mạnh để điều trị chấn thương vào tháng 9 vừa qua.

Thời điểm đó, trung vệ sinh năm 1996 phải phẫu thuật sụn chêm đầu gối và bước vào giai đoạn phục hồi. Trong gần một tháng ở nước ngoài, Quỳnh Anh vừa đồng hành, chăm sóc chồng vừa không bỏ bê công việc kinh doanh.

Tại khách sạn gần bệnh viện, cô đảm nhận nhiều việc trong sinh hoạt hàng ngày của Duy Mạnh, từ hỗ trợ di chuyển đến chuẩn bị những thứ cần thiết cho quá trình hồi phục. Đáng chú ý, cô còn phải tự tay chuẩn bị thiết bị chườm lạnh cho chồng.

Theo chia sẻ của Quỳnh Anh, có những hôm cô phải dậy từ khoảng 3h sáng, đi ra hành lang khách sạn lấy đá từ máy tự động. Sau đó, cô mang đá về phòng, pha với nước theo tỷ lệ 50-50 để đổ vào bình chứa của máy chườm lạnh. Thiết bị này được sử dụng để hỗ trợ giảm sưng, phù nề ở đầu gối cho Duy Mạnh sau phẫu thuật.

Không chỉ chăm chồng, Quỳnh Anh vẫn tranh thủ livestream bán hàng trong thời gian ở Mỹ. Những buổi lên sóng được cô sắp xếp xen kẽ với lịch chăm sóc, sinh hoạt và đưa chồng đi tái khám. Có thể thấy, dù ở trong hoàn cảnh nào, công việc kinh doanh vẫn là điều Quỳnh Anh duy trì đều đặn.

Thời điểm sang Mỹ chăm sóc chồng, Quỳnh Anh vẫn chu toàn từ dậy sớm lấy đá chườm chân cho Duy Mạnh đến công việc livestream đều đặn

Cũng vì vậy mà Quỳnh Anh vốn đã tự chủ tài chính từ sớm. Tháng 5/2020, Quỳnh Anh từng chia sẻ hình ảnh doanh thu bán hàng online đạt hơn 240 triệu đồng/tuần, tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng/tháng.

Không chỉ dừng lại ở những con số doanh thu, Quỳnh Anh từng tiết lộ đã tự mua nhà vào năm 2018 và sở hữu chiếc Mercedes GLC 300 trị giá khoảng 2 tỷ đồng vào năm 2019 bằng tiền kiếm được từ kinh doanh. Đến tháng 3/2024, cô tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh hàng nghìn sản phẩm được chốt đơn chỉ sau một ngày.

Dù hiện tại không công khai cụ thể thu nhập, những chia sẻ trong quá khứ phần nào cho thấy quy mô công việc kinh doanh của vợ Duy Mạnh. Cô cũng không hoạt động mạnh trong lĩnh vực KOL hay quảng cáo dù sở hữu lượng người theo dõi lớn, mà chủ yếu tập trung vào việc bán hàng.

Quỳnh Anh có cuộc sống giàu có, hạnh phúc bên Duy Mạnh

Ở tuổi 30, Quỳnh Anh hiện có cuộc sống gia đình viên mãn bên Duy Mạnh. Sau 6 năm kết hôn, cặp đôi cùng hai con và chuyển về căn nhà 5 tầng ở khu vực phố cổ Hà Nội từ dịp Tết 2026. Không gian sống được đầu tư chỉn chu, rộng rãi, phù hợp với sinh hoạt của gia đình có hai em bé.

Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, những chuyến du lịch và thời gian dành cho gia đình. Duy Mạnh cũng nhiều lần thể hiện sự quan tâm, yêu thương dành cho vợ khiến netizen ngưỡng mộ.

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