Bóng hồng bí ẩn khiến Phương Oanh tình nguyện bở hơi tai nơi đất khách

Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đời thường bên hai con nhỏ, chuyến đi mới đây của Phương Oanh còn khiến nhiều người phải chú ý bởi khung cảnh đẹp như tranh tại một nông trại nổi tiếng, nơi có những triền cỏ hồng và đồi hoa vàng trải dài hút mắt.

Mới đây, Phương Oanh đã chia sẻ một đoạn vlog ngắn ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày, cũng như chuyến công tác kết hợp đưa hai con đi du lịch Hàn Quốc. Trong video này nữ diễn viên đã hé lộ những phút giây vui vẻ bên các con từ chuyện cùng nhau khám phá những địa điểm mới đến những khoảnh khắc vui chơi giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng.

Chia sẻ trong vlog, Phương Oanh cho biết chuyến đi lần này là một hành trình kết hợp giữa công việc và việc đưa hai nhóc tỳ đi chơi. Vì có hai bé đồng hành nên mọi thứ cũng trở nên bận rộn hơn, từ việc chuẩn bị hành lý đến chuyện lựa chọn trang phục phù hợp để vừa làm việc vừa thoải mái cùng các con khám phá những địa điểm mới. Nữ diễn viên cũng hài hước cho biết các bé đang ở độ tuổi hiếu động và rất thích khám phá, nên đôi khi mẹ cũng phải bỏ hơi tai mới có thể theo kịp.

Phương Oanh vừa có chuyến đi Hàn Quốc cùng các hai con

Dẫu vậy, Phương Oanh vẫn cảm thấy chuyến đi vô cùng xứng đáng. Cô chia sẻ rằng khi đưa các con đi cùng thì mình không có nhiều thời gian để thong thả chụp ảnh hay ngồi cà phê ngắm hoàng hôn như những chuyến đi trước. Nhưng với nữ diễn viên, tuổi thơ của các con không thể quay lại lần thứ hai, vì thế mỗi khoảnh khắc được đồng hành và cùng con trải nghiệm những điều mới mẻ đều rất đáng trân trọng.

Đáng chú ý nhất là trong hành trình này mẹ con Phương Oanh đã ghé thăm hai triền đồi hoa và cỏ nổi tiếng tại Hàn Quốc. Một bên là thảm cỏ hồng tím bồng bềnh như những đám mây còn bên kia lại là cả sườn đồi phủ kín sắc vàng cam của hoa cosmos. Khung cảnh rộng mở và xen giữa những triền hoa là lối đi nhỏ cùng những góc nghỉ chân xinh xắn nhằm tạo nên một phông nền chụp ảnh đậm chất mùa thu.

Ba mẹ con Phương Oanh đã ghé thăm hai triền đồi hoa và cỏ nổi tiếng tại Hàn Quốc

Địa điểm xuất hiện trong video chính là Anseong Farmland, vốn là một nông trại trải nghiệm nổi tiếng nằm tại thành phố Anseong thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc. Điểm khiến nơi đây trở thành địa chỉ được nhiều du khách yêu thích mỗi độ thu về chính là những cánh đồng hoa và thảm cỏ đổi màu theo mùa.

Trong đó, nổi bật nhất là khu vực trồng cỏ hồng Muhly. Khi vào mùa thì những bụi cỏ sẽ đồng loạt chuyển sang sắc hồng tím mềm mại và trải dài trên các triền đồi giúp tạo cảm giác tựa như một biển mây hồng lơ lửng giữa thiên nhiên.

Khu vực trồng cỏ hồng Muhly tại Anseong Farmland

Ngay gần đó là những cánh đồng hoa cosmos với sắc vàng cùng cam và hồng vô cùng nổi bật. Khi nở rộ, hoa phủ kín cả một khoảng đồi rộng lớn để tạo nên sự tương phản đẹp mắt với thảm cỏ hồng bên cạnh. Đây cũng là hai trong những khung cảnh đặc trưng khiến Anseong Farmland trở thành điểm check in được săn đón nhiệt tình vào mùa thu.

Thời điểm lý tưởng để ghé thăm hai khu vực này thường rơi vào từ cuối tháng 9 đến tháng 10, khi cỏ Muhly và hoa cosmos bước vào mùa khoe sắc. Tuy nhiên, thời gian nở rộ thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết của từng năm.

Không chỉ có cảnh quan đẹp, Anseong Farmland còn là một nông trại trải nghiệm quy mô lớn và phù hợp với những chuyến đi cùng gia đình. Du khách có thể gặp gỡ và cho nhiều loài động vật ăn như cừu, bò, lừa, thỏ và ngỗng. Thêm vào đó, mọi người còn có thể tham gia các hoạt động cưỡi ngựa hay đua xe kart và trải nghiệm những trò chơi ngoài trời.

Ngay gần đòi cỏ hồng là cánh đồng hoa cosmos

Đây cũng là lý do địa điểm này thường được gợi ý cho các gia đình có trẻ nhỏ. Thay vì chỉ tham quan và chụp ảnh thì các bé còn có cơ hội tiếp xúc với động vật và khám phá những hoạt động gắn liền với nông nghiệp và thiên nhiên.

Anseong Farmland nằm tại địa chỉ 28 Daesindu gil thuộc thành phố Anseong của tỉnh Gyeonggi do tại Hàn Quốc. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc thì địa điểm này hiện có giờ hoạt động tham khảo từ 10 giờ đến 18 giờ và mở cửa quanh năm. Giá vé tham khảo là 15 ngàn won cho người lớn và 13 ngàn won đối với trẻ em nhưng chưa bao gồm một số hoạt động trải nghiệm tính phí riêng.

Với những ai đang lên kế hoạch du lịch Hàn Quốc vào mùa thu, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, Anseong Farmland có thể là một gợi ý đáng để cân nhắc. Không chỉ có những triền cỏ hồng và đồi hoa vàng đẹp mắt, nơi đây còn mang đến cơ hội để cả gia đình cùng dành thời gian giữa không gian thiên nhiên rộng lớn để lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi.