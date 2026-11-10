'Siêu sân bay' quốc tế lớn hơn Nội Bài, thời hạn hoạt động 70 năm đang được khẩn trương xây dựng, Hà Nội 'gấp rút' tìm phương án kết nối

Sân bay này có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng, tương đương gần 8 tỷ USD.

Phối cảnh dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Ảnh: MAI)

Sớm thống nhất phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với trung tâm Hà Nội

Tại Diễn đàn “Công nghiệp Bắc Ninh: Kiến tạo trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và các đơn vị phối hợp tổ chức ngày 4/11, ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh nhấn mạnh, hạ tầng logistics đa phương thức đã tạo nên bệ phóng vững chắc để địa phương kết nối sâu vào mạng lưới thương mại quốc tế.

Bên cạnh hệ thống đường sắt, các cụm cảng thủy nội địa, dự án sân bay Gia Bình cũng là một trong những phương thức vận tải quan trọng được ông Thịnh chỉ ra để địa phương tối ưu hóa toàn diện chuỗi cung ứng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện, TP. Bắc Ninh và nhiều địa phương trên cả nước đang triển khai các dự án giao thông kết nối với "siêu sân bay" này, nổi bật là dự án xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội đã khởi công vào 19/12/2025.

Ngoài các dự án đang triển khai, các địa phương cũng khẩn trương xây dựng phương án kết nối với sân bay Gia Bình. Sáng 9/11, ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và hiện đang được triển khai hết sức khẩn trương.

Với kế hoạch hoàn thành vào năm 2027, thời gian thực hiện dự án không còn nhiều. Chưa đầy một năm nữa, sân bay Gia Bình sẽ trở thành cảng hàng không quan trọng.

Đến nay, các phương án kết nối giao thông với sân bay Gia Bình bằng đường bộ và đường sắt đã được nghiên cứu, đề xuất. Tuy nhiên, phương án hướng tuyến và kết nối từ trung tâm thành phố Hà Nội đến sân bay vẫn chưa thực sự rõ ràng, cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.

Quang cảnh cuộc học nghe báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội)

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đề nghị thành phố nghiên cứu hướng tuyến từ Gia Bình qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội; đồng thời xác định rõ ga trung tâm đường sắt đô thị của Thành phố và vị trí các nhà ga trong quy hoạch.

Trong đó, cần làm rõ vai trò của ga Gia Lâm là ga đường sắt quốc gia, đầu mối kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng và đường sắt đô thị.

Mục tiêu là lựa chọn phương án có cự ly và thời gian di chuyển ngắn nhất, phấn đấu từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không trong khoảng 30-45 phút. Thứ trưởng lưu ý, địa phương cần nghiên cứu tổ chức các đoàn tàu chạy thẳng đến sân bay, hạn chế dừng tại các ga trung gian để rút ngắn thời gian di chuyển, tương tự mô hình khai thác tại một số nước.

Trên cơ sở thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Thành phố đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng, nơi kết nối nhiều loại hình vận tải đường sắt, gồm đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Theo đó, từ ga Gia Lâm sẽ tổ chức tuyến kết nối đến sân bay Gia Bình. Đây là phương án được nghiên cứu nhằm rút ngắn cự ly kết nối, đồng thời tận dụng vai trò đầu mối giao thông của ga Gia Lâm.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị giữ nguyên định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục Bắc - Nam, là tuyến xuyên suốt quan trọng của Thành phố.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu bổ sung một nhánh kết nối từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, sau đó phân hướng về phía Đông để kết nối với sân bay Gia Bình. Phương án này được xem xét theo hướng bổ sung nhánh tuyến, không làm thay đổi cơ bản quy hoạch và các dự án đường sắt đã được phê duyệt, đang triển khai.

Một điểm đáng chú ý là phương án kết nối nêu trên có thể tạo điều kiện hình thành tuyến đường sắt liên thông trực tiếp giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài.

Khi đó, hành khách từ các chuyến bay quốc tế đến Gia Bình có thể di chuyển bằng đường sắt đến Nội Bài để tiếp tục các chuyến bay nội địa đi các tỉnh, thành phố khác và ngược lại. Đây cũng là phương án kết nối có ý nghĩa trong việc tổ chức khai thác, trung chuyển hành khách giữa hai cảng hàng không trong tương lai.

﻿Dự án sân bay lớn nhất miền Bắc đặt mục tiêu sẵn sàng phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Quốc hội thông qua vào ngày 11/12/2025. Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng, tương đương gần 8 tỷ USD; thời hạn hoạt động là 70 năm.

Cảng hàng không cách Hà Nội khoảng 40km, được triển khai trên diện tích trên 1.884ha (trong đó, khoảng hơn 922ha là đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên). Quy mô này lớn hơn sân bay Nội Bài hiện tại. Như vậy, sau khi hoàn thành, sân bay Gia Bình sẽ trở thành sân bay lớn nhất miền Bắc.

Phối cảnh dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Ảnh: MAI)

Cảng hàng không Gia Bình sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện trong giai đoạn 2025-2030, trong đó, phân kỳ 1.1 (2025 - 2027) tập trung hoàn thành toàn bộ các công trình hạ tầng thiết yếu để sẵn sàng phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Phân kỳ 1.2 (2026 - 2030) đẩy mạnh thi công và hoàn thiện các hạng mục còn lại của giai đoạn 1, đảm bảo tính đồng bộ trong vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2 (2031-2050) dự kiến hoàn thành xây dựng các công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Đề án phát triển và chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng làm Phó Tổ trưởng.