Phản ứng khác lạ của đàn khỉ trên bán đảo Sơn Trà

Anh Văn Chung (phường Sơn Trà) cho hay cuối tuần nào anh cũng dẫn con lên bán đảo Sơn Trà dạo chơi. Anh thường xuyên bắt gặp rất nhiều người cho khỉ ăn﻿ vô tội vạ. "Hầu như chỗ nào có khỉ thì chỗ đó người ta mang trái cây, bánh, sữa... lên dụ chúng xuống ăn để tiếp cận khỉ gần hơn. Nhiều con hung dữ lao vào giật đồ ăn, cắn cả người. Thời gian gần đây, tôi thấy người dân, du khách bắt đầu ý thức hơn, không còn đưa đồ ăn tới cho khỉ nữa. Hầu như mọi người đã biết được quy định và tác hại của việc cho khỉ ăn", anh Chung nói.