Ứng dụng bản đồ rệp giường khiến gần 700 khách sạn Trung Quốc "khóc thét" tìm mọi cách minh oan

Mini app "Bản đồ rệp giường" trên WeChat đã gắn cờ 691 khách sạn, nhưng 270 lượt tố bị bác vì không đủ bằng chứng. Một khách sạn ở Bắc Kinh phải thuê công ty vào kiểm tra 24 phòng mới được minh oan.

Ứng dụng lên sóng ngày 21/9 và nhanh chóng vượt 200.000 người dùng. Bất kỳ ai cũng có thể gắn cờ một khách sạn sau khi khai báo nhìn thấy rệp ở đó, và dấu đó hiện ra cho tất cả cùng thấy.

Người tạo ra nó là Wang Chuang, biệt danh trên mạng @AI maker, kỹ sư tại một công ty sản xuất. Anh hoàn toàn không biết lập trình cho tới tháng 7 năm nay, khi bắt đầu dùng AI để viết mã trong thời gian rảnh. Ý tưởng đến sau một lần anh bị rệp cắn lúc chuyển nhà.

"Hiện thông tin về khách sạn có rệp nằm rải rác khắp nơi, khiến người tiêu dùng mất nhiều thời gian và công sức để tìm và né tránh. Điều đó gây thiệt hại cho quyền được biết của họ", Wang nói với truyền thông Trung Quốc.

Hai lần bị gỡ trong một tuần

Ban đầu người dùng không cần nộp ảnh để chứng minh. Hệ quả là ứng dụng bị đình chỉ hai lần chỉ trong một tuần hồi tháng 10, sau hàng loạt khiếu nại từ các khách sạn. Bản mới chạy lại từ ngày 1/11, với yêu cầu người báo cáo phải nộp bằng chứng và chính Wang duyệt tay từng trường hợp. Anh thường nhờ thêm hai người cùng xem để xác định con vật trong ảnh có đúng là rệp hay không.

Con số cho thấy khâu kiểm duyệt này không thừa. Trong 691 lượt báo đã xử lý, 421 lượt được duyệt và 270 lượt bị bác, tức gần bốn trên mười lượt tố không đủ cơ sở.

"Chỉ mình tôi thì chắc chắn không thể làm cho nó hoàn hảo được", Wang thừa nhận. "Tôi chỉ là người khởi xướng, và mong huy động được công chúng cùng thu thập và kiểm duyệt dữ liệu."

Kiểm tra 24 phòng, không thấy con nào

Khách sạn Guangzhou Mansion ở trung tâm Bắc Kinh là một trong những nơi khiếu nại thành công. Theo tường thuật của truyền thông Trung Quốc, một nữ khách đòi hoàn gần 3.000 tệ tiền phòng cho bốn đêm, khoảng 11,5 triệu đồng, với lý do bị côn trùng cắn sau khi rời khách sạn hai ngày. Người này sau đó kể lại trên mạng xã hội và gắn cờ khách sạn trên ứng dụng.

Khách sạn thuê một công ty kiểm soát côn trùng độc lập kiểm tra phòng của vị khách cùng 23 phòng khác chọn ngẫu nhiên. Không tìm thấy con rệp nào, cũng không có trứng. Hồ sơ được nộp vào mục khiếu nại và dấu gắn cờ đã được gỡ.

Tính đến đầu tháng 11, đã có 36 khách sạn được chấp thuận khiếu nại, sau khi nộp giấy phép kinh doanh, ảnh chụp quá trình khử trùng và hồ sơ khử trùng do đơn vị thứ ba cấp.

Bản thân Wang không muốn ứng dụng bị hiểu thành bản cáo trạng với cả ngành. "Không thể vơ đũa cả nắm với mọi khách sạn. Khử trùng và chấn chỉnh tử tế rồi thì ở vẫn ổn", anh nói.

Rủi ro pháp lý

Luật sư Fu Jian, chủ nhiệm hãng luật Henan Zejin, đánh giá ứng dụng có giá trị xã hội nhất định vì giúp công chúng tránh rủi ro khi lưu trú, nhưng kèm theo nhiều rủi ro pháp lý.

"Nếu người dùng tùy tiện đăng đánh giá sai sự thật hoặc cố ý đưa bằng chứng gian dối thì có thể cấu thành xâm phạm danh dự, nghiêm trọng hơn còn có thể vi phạm pháp luật", ông nói. Theo ông, nền tảng có nghĩa vụ thẩm định thông tin và cần lập cơ chế kiểm chứng để ngăn tin giả lan rộng, đồng thời phải chú ý bảo vệ thông tin cá nhân và giới hạn chuyên môn của việc đánh giá.

Theo SCMP