“Rặng tre Việt Nam” vươn cao giữa siêu công trình quốc tế, hé lộ diện mạo nhà hát quy mô hàng đầu châu Á
50 cột trụ tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển đang được ốp hoàn thiện ở siêu công trình, dần hiện hình “rặng tre Việt Nam” vươn cao bên bờ biển.
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Ảnh: Chủ đầu tư
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