Quá nhanh: Siêu cột trụ đầu tiên cao bằng tòa nhà 24 tầng tại sân vận động lớn nhất thế giới do Vingroup xây dựng vừa đạt bước tiến mới

Siêu cột trụ đầu tiên tại sân vận động VinFast - Trống Đồng vừa hoàn thành đổ bê tông đốt cao nhất, đánh dấu thêm một cột mốc thi công tại công trình có quy mô 135.000 chỗ ngồi ở phía Nam Hà Nội.

Theo thông tin từ VinCons, VinCons cùng các đơn vị đối tác vừa chính thức hoàn thành đổ bê tông đốt cao nhất siêu cột trụ đầu tiên thuộc dự án Sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Siêu cột trụ có kích thước mặt cắt 10x13m, chiều cao 72m. Đây là một trong những cấu kiện có quy mô lớn tại dự án, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư và công nhân vận hành hệ thống ván khuôn trượt liên tục 24/24 giờ, với tốc độ trên 2m/ngày.

Quá trình thi công còn sử dụng hệ thống ống làm mát Cooling Pipe để giải nhiệt phần lõi kết cấu, kết hợp giải pháp ủ nhiệt ở phần biên. Theo VinCons, hạng mục đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng.

Sau gần một năm kể từ ngày khởi công 19/12/2025, sân vận động VinFast - Trống Đồng, hạng mục trung tâm của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, đang được triển khai với cường độ cao. Công trình có diện tích khoảng 73,3ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi.

Với kích thước 10x13m và chiều cao lên đến 72m, đây là một trong những cấu kiện có quy mô lớn nhất tại dự án sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Theo báo cáo tiến độ tháng 10/2026, khối lượng thi công sân vận động đạt khoảng 60%. Các trụ lớn đã hoàn thành phần cao độ chân pin, đang được hàn và chuẩn bị đổ bê tông phần còn lại. Theo kế hoạch, hệ trụ giàn kích sẽ hoàn thành, vận hành thử nghiệm trong tháng 11, trước khi nhà thầu phối hợp với đối tác nước ngoài tiến hành nâng mái thép tại phân khu đầu tiên vào tháng 12/2026.

Đây là một trong những phần việc có quy mô lớn nhất của dự án. Tổng khối lượng kết cấu thép sân vận động ước tính khoảng 73.000 tấn, trong đó riêng phần mái chiếm khoảng 40.000 tấn. Nhiều cấu kiện thép đã được tập kết bên trong công trường để phục vụ công tác tổ hợp và lắp dựng. Dự án huy động các cần cẩu siêu trường, siêu trọng có sức nâng 1.800 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn.

Khi hoàn thành, sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.



Để lắp dựng hệ mái, công trường sử dụng hệ thống trụ giàn kích thủy lực cao gần 80m, hỗ trợ nâng các mô-đun thép từ mặt đất lên vị trí lắp đặt. Trên đỉnh mỗi trụ chính có gối đỡ thép để định vị, tiếp nhận tải trọng từ hệ mái và truyền lực xuống nền móng.

Ở phần móng, dự án đã hoàn thành 902 cọc khoan nhồi và 157 cọc thí nghiệm. Các hạng mục phần thô tại bốn khán đài A, B, C và D cũng đang được triển khai đồng thời. Theo thiết kế, sân vận động sử dụng hệ mái che đóng mở tự động, cho phép điều chỉnh không gian để phục vụ nhiều loại hình sự kiện.

Với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, sân vận động VinFast - Trống Đồng sẽ vượt quy mô sân Narendra Modi tại Ahmedabad, Ấn Độ (khoảng 132.000 chỗ) và gấp hơn 3 lần sân vận động quốc gia Mỹ Đình (khoảng 40.000 chỗ). Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.