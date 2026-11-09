Hung Trâu mùa ngập nước

Vào những ngày đường ngập, mỗi ngày có hàng chục chuyến đò phục vụ việc đi lại của người dân qua Hung Trâu. Lực lượng quân sự địa phương bố trí thuyền máy hỗ trợ bà con qua đoạn nước sâu. Trong đợt ngập tháng 9, thầy cô Trường Tiểu học và THCS Thượng Hóa cũng phải bọc kỹ sách vở, mang theo đồ ăn và tư trang, lên thuyền vào bản để duy trì việc dạy học.