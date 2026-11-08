Một ngôi làng Việt Nam ẩn giữa rừng thông, nhà dựng trên cây và vừa lọt đề cử du lịch danh giá thế giới

Điều gì khiến những nhà dựng trên cây giữa rừng thông Việt Nam được chú ý trên bản đồ du lịch thế giới?

Giữa vùng cao nguyên quanh năm mát mẻ, có một nơi mà những căn nhà dựng trên cây thấp thoáng dưới tán rừng, nối với nhau bằng những lối đi trên cao. Từ xa, các công trình gần như hòa vào màu xanh xung quanh thay vì nổi bật thành những khối kiến trúc lớn.

Điều đáng chú ý là nơi này không chỉ thu hút du khách bởi cách xây dựng khác lạ. Trong năm 2026, địa điểm đã được lựa chọn trở thành một trong những đại diện của Việt Nam tham gia một giải thưởng du lịch quốc tế, nơi các ứng viên phải đáp ứng nhiều tiêu chí hơn vẻ đẹp cảnh quan đơn thuần.

Và cái tên đang được nhắc đến là Măng Đen Treehouse Village, thuộc xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Những nhà dựng trên cây giữa rừng thông Măng Đen

Theo Báo Xây dựng, một trong những nét đặc biệt của Măng Đen Treehouse Village là hệ thống nhà lưu trú được bố trí trên cao, nằm xen giữa cây cối. Nhiều công trình sử dụng các vật liệu gần gũi với thiên nhiên như gỗ, tre, nứa và được sắp đặt theo địa hình có sẵn.

Thay vì san phẳng một khu vực rộng để xây dựng đồng loạt, mô hình này hướng đến việc giữ lại nhiều nhất có thể cảnh quan và hệ thực vật xung quanh. Bởi vậy, ở một số góc nhìn, những căn nhà gần như "ẩn" vào rừng.

Du khách lưu trú tại đây có thể nhìn ra những mảng rừng, thung lũng và khu vực đồi phía xa. Không gian giữa các căn nhà cũng được bố trí tương đối tách biệt, tạo cảm giác nghỉ giữa thiên nhiên hơn là ở trong một khu nghỉ dưỡng đông đúc.

Ngoài trải nghiệm ngủ trong nhà cây, khu vực còn có các hoạt động như đi bộ trên lối cao giữa tán rừng, trekking, đạp xe, cắm trại và một số trò chơi ngoài trời. Với những người không thích vận động nhiều, việc ngồi giữa rừng, đọc sách hay đơn giản tận hưởng không khí se lạnh cũng là một lựa chọn.

Vì sao ngôi làng này được đưa đi tranh danh hiệu thế giới?

Năm 2026, Việt Nam lựa chọn 5 đại diện tham gia Giải thưởng Best Tourism Villages của UN Tourism, trong đó có Măng Đen Treehouse Village.

Điểm đáng chú ý là giải thưởng này không chỉ xét cảnh quan đẹp hay lượng khách đông. Các ứng viên còn được đánh giá về tài nguyên tự nhiên và văn hóa, khả năng bảo tồn, phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, cơ sở hạ tầng, quản trị và trải nghiệm dành cho du khách.

Vì vậy, yếu tố đáng chú ý của Măng Đen Treehouse Village không chỉ nằm ở những căn nhà trên cây có hình thức khác lạ. Cách khai thác cảnh quan tự nhiên, hạn chế tác động lớn đến địa hình và đưa rừng trở thành một phần của trải nghiệm du lịch cũng là điều giúp địa điểm tạo dấu ấn.

Măng Đen Treehouse Village trước đó đã được địa phương công nhận là điểm du lịch. Đây cũng là một trong những địa điểm mới góp phần bổ sung trải nghiệm cho du khách khi đến khu vực Măng Đen, vốn lâu nay nổi tiếng với khí hậu mát mẻ và những cánh rừng thông.

Du khách nên đến Măng Đen vào thời điểm nào?

Măng Đen nằm ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển nên thời tiết thường mát hơn nhiều khu vực đồng bằng.

Khoảng cuối năm là một trong những thời điểm được nhiều du khách lựa chọn. Từ tháng 11, thời tiết bắt đầu khô hơn, sáng sớm và ban đêm có thể se lạnh, đôi khi xuất hiện sương. Trên một số cung đường, du khách còn có cơ hội bắt gặp những khoảng hoa dã quỳ nở vàng.

Tuy nhiên, mùa hoa phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện thời tiết từng năm. Nếu mục đích chính của chuyến đi là săn hoa, du khách nên kiểm tra hình ảnh thực tế tại địa phương trước ngày khởi hành.

Áo khoác, giày thể thao hoặc giày có độ bám tốt là những món nên mang theo. Với người dự định trekking hoặc tham gia hoạt động ngoài trời, một chiếc áo mưa mỏng cũng hữu ích bởi thời tiết vùng cao có thể thay đổi khá nhanh.

Đi Măng Đen thế nào, có thể kết hợp những đâu?

Với du khách từ Hà Nội hoặc TP.HCM, một lựa chọn phổ biến là bay tới sân bay Pleiku rồi tiếp tục di chuyển bằng đường bộ tới Măng Đen. Quãng đường hơn 100 km thường mất khoảng hai giờ tùy điều kiện giao thông.

Nếu có khoảng 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm, du khách không nên chỉ dành toàn bộ thời gian trong khu nhà cây.

Hồ Đăk Ke là điểm có thể kết hợp nhờ không gian yên tĩnh và cảnh quan dễ chịu. Những người yêu thiên nhiên có thể ghé thác Pa Sỹ, trong khi du khách muốn tìm hiểu đời sống địa phương có thể lựa chọn một số làng cộng đồng quanh Măng Đen.

Ngoài ra còn có chùa Khánh Lâm, khu vực Đức Mẹ Măng Đen, các trang trại và những điểm ngắm cảnh trên các cung đường quanh thị trấn.

Về ẩm thực, du khách có thể thử cơm lam, gà nướng cùng nhiều món ăn sử dụng rau, củ địa phương. Buổi tối ở Măng Đen thường lạnh hơn ban ngày nên những món nóng cũng phù hợp với thời tiết.

Nếu đi vào cuối tuần hoặc dịp cao điểm, khách nên đặt chỗ lưu trú trước, đặc biệt nếu muốn trải nghiệm đúng loại nhà dựng trên cây. Với các hoạt động trên cao, trekking hoặc trò chơi ngoài trời, du khách cũng nên kiểm tra điều kiện thời tiết và hướng dẫn an toàn trước khi tham gia.

Ẩn dưới những tán rừng thông, Măng Đen Treehouse Village đang trở thành một cách khác để du khách khám phá vùng cao nguyên này. Từ những nhà dựng trên cây đến hệ thống lối đi giữa rừng và hàng loạt điểm tham quan xung quanh, nơi đây không chỉ tạo ra một hình ảnh lạ mắt mà còn cho thấy cách du lịch có thể phát triển dựa trên chính cảnh quan tự nhiên sẵn có.

Theo UN Tourism, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Báo Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Ngãi