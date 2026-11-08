Sau hơn một năm khởi công, dự án khu thể thao hơn 500 tỷ đồng, quy mô 28,73ha nằm tại tỉnh miền núi biên giới đang có tiến độ ra sao?

Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn được kỳ vọng trở thành tổ hợp thể thao quy mô lớn của địa phương.

Chiều 7/11/2026, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đã kiểm tra tình hình triển khai dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn và dự án Khu đô thị mới Đông Kinh.

Trong đó, Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn là dự án đáng chú ý khi được khởi công từ tháng 8/2025, với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích 28,73ha, gồm 11 hạng mục công trình. Trong giai đoạn I, dự án tập trung đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện thể thao, khu nhà ở vận động viên cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ.

Đáng chú ý, nhà thi đấu đa năng được thiết kế với 3.000 chỗ ngồi cố định và 1.000 chỗ ngồi di động, phục vụ tổ chức các giải đấu và hoạt động thể thao ở nhiều bộ môn như bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng ném, futsal, bóng bàn, võ thuật và thể dục dụng cụ.

Các hạng mục còn lại gồm nhà tập luyện thể thao cao 1 tầng, diện tích sử dụng 2.220m²; khu nhà ở vận động viên cao 3 tầng, diện tích sử dụng 4.120m²; quảng trường, sân tập, đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tiến độ giải phóng mặt bằng đạt hơn 54%

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, công tác đo đạc, kiểm đếm đã hoàn thành đối với toàn bộ 209/209 hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mới được phê duyệt cho 115 hộ, tương đương 55%.

Diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt khoảng 15,48/28,73ha, tương đương 54% tổng diện tích thực hiện dự án.

Trên phần diện tích được bàn giao, nhà thầu đang triển khai các hạng mục san nền, thi công móng nhà thi đấu đa năng và đào móng nhà tập luyện thể thao. Đến nay, công tác san nền đã thực hiện trên diện tích hơn 12ha.

Riêng nhà thi đấu đa năng đã hoàn thành các công đoạn ép cọc, đào móng, thi công dầm móng và lắp đặt cốt thép cột.

Qua kiểm tra thực tế, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND phường Đông Kinh khẩn trương xác minh nguồn gốc đất, cung cấp kết quả cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Đô thị) để đẩy nhanh công tác lập và phê duyệt phương án bồi thường.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thi công dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh (Ảnh: UBND tỉnh Lạng Sơn)

Trung tâm Phát triển quỹ đất được yêu cầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh việc lập, niêm yết phương án bồi thường; phấn đấu hoàn thành 100% việc trình thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong tháng 11/2026.

UBND phường Đông Kinh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, khẩn trương thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, tăng cường đối thoại, vận động người dân đồng thuận bàn giao đất và di chuyển phần mộ.

Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, địa phương được yêu cầu củng cố hồ sơ, thực hiện các biện pháp bảo vệ thi công theo đúng quy định pháp luật; rà soát, hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất trong tháng 11/2026.

Về phía thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao chỉ đạo nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục và đồng bộ trên phần diện tích đã được bàn giao.

Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ san nền, thi công móng nhà thi đấu đa năng và nhà tập luyện thể thao, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng khu nhà ở vận động viên ngay khi có mặt bằng.

Cùng với đó, Công ty Điện lực Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn phải khẩn trương hoàn tất thủ tục, tổ chức di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, gồm hệ thống đường điện và đường nước nằm trong phạm vi dự án, tránh ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung.

Tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ diện tích thực hiện dự án trong tháng 12/2026.