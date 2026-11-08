Tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm điều đặc biệt tại tỉnh miền núi phía Bắc, nơi có nguồn suối nước nóng tương đương các nguồn Onsen tốt nhất tại Phú Sỹ (Nhật Bản)

Vinmec Tuyên Quang vừa chính thức đi vào hoạt động với quy mô gần 8.400m2, đánh dấu cơ sở thứ 12 của hệ thống y tế Vinmec trên cả nước. Bệnh viện được xây dựng tại Khu đô thị Vinhomes Mỹ Lâm, đồng thời phục vụ hệ sinh thái nghỉ dưỡng, dưỡng lão của Vingroup.

Ngày 7/11, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tuyên Quang chính thức khai trương, trở thành bệnh viện đầu tiên của hệ thống Vinmec tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Vinmec Tuyên Quang là cấu phần quan trọng của quần thể dự án Khu đô thị Vinhomes Mỹ Lâm – khu đô thị khoáng nóng chất lượng cao do Vingroup khởi công từ tháng 12/2025. Dự án sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên đạt chuẩn trị liệu cao cấp hiếm có, tương đương các nguồn Onsen tốt nhất tại Phú Sỹ (Nhật Bản).

Đại diện Tập đoàn Vingroup và lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tuyên Quang. Ảnh: Vinmec

Là bệnh viện thứ 12 trong Hệ thống Y tế Vinmec trên toàn quốc và cơ sở đầu tiên của hệ thống tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Vinmec Tuyên Quang có tổng diện tích gần 8.400 m², quy mô 5 tầng.

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào vận hành 30 giường nội trú cung cấp các dịch vụ khám, điều trị và theo dõi sức khỏe gồm: Nội tổng quát, Sản phụ khoa, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Da liễu, Mắt, Phục hồi chức năng, Phẫu thuật thẩm mỹ, khám sức khỏe tổng quát, tầm soát và quản lý sức khỏe của người dân.

Vinmec Tuyên Quang cũng cung cấp dịch vụ cấp cứu 24/7, với hệ thống hồi sức tích cực gồm 2 phòng ICU và 1 phòng ICU cách ly. Cùng với hệ thống thiết bị y tế hiện đại như máy cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, hệ thống siêu âm, X-quang và X-quang tuyến vú – Vinmec Tuyên Quang còn sở hữu lợi thế đặc biệt đến từ mạng lưới chuyên môn rộng khắp trong và ngoài nước của hệ thống y tế Vinmec.

Các bác sỹ Vinmec Tuyên Quang có thể tổ chức hội chẩn từ xa qua Telemedicine với những chuyên gia đầu ngành; điều phối người bệnh tới các chuyên khoa phù hợp trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo tối ưu hóa chất lượng và thời gian khám, chữa bệnh.

Vinmec Tuyên Quang cũng là hạ tầng thiết yếu của Vin New Horizon Tuyên Quang - dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão. Ảnh: Vinmec

Bên cạnh sứ mệnh phục vụ cộng đồng, Vinmec Tuyên Quang cũng là hạ tầng thiết yếu của Vin New Horizon Tuyên Quang - dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Hai bên sẽ phối hợp cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu cho người cao tuổi như đánh giá sức khỏe đa chuyên khoa, hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính, tư vấn dinh dưỡng và phục hồi chức năng….

Ngoài ra, Vinmec Tuyên Quang còn kết nối chặt chẽ với các cấu phần quan trọng khác của Dự án như hệ thống khách sạn Onsen - tổ hợp tắm khoáng theo mô hình Nhật Bản; chuỗi tiện ích thể thao và giải trí quy mô gồm sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, công viên chủ đề VinWonders; trục thương mại sầm uất J-Town… tạo nên một “thành phố nghỉ dưỡng khoáng nóng” độc nhất vô nhị tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai trương, GS.TS. Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống y tế Vinmec, cho biết: “Vinmec Tuyên Quang định hướng phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao gắn với nghỉ dưỡng, đồng thời phối hợp cùng Vinpearl Onsen, Vinpearl Golf, VinWonders và đặc biệt là Vin New Horizon để xây dựng các chương trình phù hợp với từng nhóm khách hàng, kết nối khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái Vingroup tại Mỹ Lâm”.

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