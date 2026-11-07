7 mâm cơm của Jungkook

Nam thần tượng này mê thịt ba chỉ nướng đến mức ăn suốt 1 tuần, thậm chí còn từng tự chế công thức mì cay ngon đến mức khiến người hâm mộ liên tục học theo.

Không chỉ nổi tiếng với những màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu, Jungkook còn khiến fan thích thú bởi tình yêu dành cho đồ ăn. Từ chuyện có thể ăn thịt ba chỉ nướng suốt một tuần, tự sáng tạo công thức mì cay đến danh sách 7 món yêu thích gắn với những kỷ niệm tuổi thơ, em út BTS có hẳn một “thế giới ẩm thực” rất riêng.

Nam ca sĩ từng công khai tình yêu với thịt lợn, đặc biệt là món thịt ba chỉ nướng samgyeopsal trứ danh của Hàn Quốc. Thậm chí, anh còn tiết lộ mình từng ăn món này liên tục mỗi ngày trong suốt một tuần.

Đầu năm 2026, Jungkook tiếp tục được chú ý khi đứng đầu cuộc bình chọn “Ngôi sao ăn khỏe năm 2026” do nền tảng âm nhạc Bugs tổ chức. Anh nhận được 559.347 lượt bình chọn, chiếm 60,8% tổng số phiếu. Đây là kết quả bình chọn từ người hâm mộ, nhưng cũng phần nào cho thấy hình ảnh một Jungkook có niềm đam mê đặc biệt với chuyện ăn uống trong mắt công chúng.

Tình yêu bất tận với thịt ba chỉ nướng, từng ăn liên tục 7 ngày

Trong một buổi livestream từ năm 2019, Jungkook từng thẳng thắn chia sẻ rằng thịt lợn là món ăn yêu thích nhất của mình. Trong đó, hai món khiến anh mê mẩn là samgyeopsal (thịt ba chỉ lợn ba lớp) và ogyeopsal (phần thịt có năm lớp nạc mỡ xen kẽ).

Nam ca sĩ hào hứng nói rằng đây là những món ăn ngon nhất thế giới và anh hoàn toàn có thể ăn chúng mỗi ngày trong suốt một tuần. Đáng chú ý hơn, Jungkook tiết lộ bản thân từng thực sự làm điều đó: ngày nào cũng ăn thịt ba chỉ nướng một lần, kéo dài liên tiếp 7 ngày.

Jungkook từng chia sẻ rằng thịt lợn là món ăn yêu thích nhất của mình

Không chỉ thích ăn tại nhà hàng, Jungkook còn đặc biệt ấn tượng với dịch vụ giao đồ ăn tại Hàn Quốc. Anh kể rằng chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, thịt ba chỉ nướng cùng rau sống và các món ăn kèm đã có thể được giao đến tận cửa. Với nam ca sĩ, đó gần như là một điều kỳ diệu.

Sở thích ăn thịt nướng của Jungkook cũng được nhắc đến trong các gợi ý ẩm thực dành cho khách du lịch Hàn Quốc. Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Geumdwaeji Sikdang là một trong những nhà hàng yêu thích của nam ca sĩ. Quán nổi tiếng với món bone samgyeopsal (thịt ba chỉ nướng vẫn giữ phần xương sườn), có độ dai và vị béo đặc trưng. Nhà hàng này cũng từng được ghi danh trong Michelin Seoul Guide 2024.

Jungkook đam mê vào bếp nấu ăn

Một địa điểm khác từng được nhắc đến là Yeongcheon Yeonghwa, nhà hàng chuyên phục vụ thịt bò Hanwoo cao cấp. Jungkook từng ghé nơi này cùng những người bạn thân thuộc hội bạn sinh năm 1997 trước khi nhập ngũ. Tuy nhiên, thông tin công khai không tiết lộ cụ thể anh đã gọi món gì trong lần ghé quán.

7 bữa ăn yêu thích được chính Jungkook lựa chọn

Không chỉ có thịt nướng, Jungkook còn từng tự tay chọn ra 7 món ăn yêu thích trong một video thuộc series Billions Club: The Series của Spotify, nhân dịp ca khúc solo “Seven” cán mốc 1 tỷ lượt nghe.

Điều thú vị là danh sách này không toàn những món ăn cầu kỳ. Bên cạnh các món quen thuộc của ẩm thực Hàn Quốc, nam ca sĩ còn đưa vào đó những món ăn vặt và thức uống gắn với ký ức cá nhân.

Mở đầu danh sách là kimbap cá ngừ, món ăn mà Jungkook cho biết mình rất yêu thích. Tiếp đó là bánh snack tôm vị cay gochujang, trứng ngâm nước tương và bánh quy nhân chocolate Homerun Ball. Với món bánh này, anh còn bật mí một mẹo nhỏ: cho vào nồi chiên không dầu hoặc để đông lạnh trước khi ăn sẽ ngon hơn.

Jungkook yêu thích kimbab cá ngừ, sữa chuối, trứng ngâm tương, bánh castella, bánh snack tôm vị cay gochujang và bánh quy nhân chocolate Homerun Ball.

Hai món ăn đậm chất Hàn Quốc khác cũng xuất hiện là japchae (miến trộn với rau củ) và sữa chuối. Đặc biệt, sữa chuối là món gắn với một kỷ niệm khá dễ thương của Jungkook. Anh kể rằng khi còn nhỏ, sau những ngày tập luyện dài, mình thường rất thích được thưởng thức loại đồ uống này.

Món cuối cùng là bánh castella mềm xốp. Lý do Jungkook lựa chọn món bánh này cũng rất đơn giản: nó kết hợp cực kỳ hợp với sữa chuối. Một combo ngọt ngào mà nam ca sĩ đặc biệt yêu thích.

Không chỉ thích ăn, Jungkook còn có tài sáng tạo món mới

Nếu chỉ dừng lại ở việc thưởng thức đồ ăn, Jungkook có lẽ đã không khiến cộng đồng fan thích thú đến vậy. Nam ca sĩ còn thường xuyên chia sẻ những lần tự vào bếp, thử nghiệm công thức và biến tấu món ăn theo khẩu vị của mình.

Một trong những công thức từng tạo nên sức hút lớn là Bulguri, sự kết hợp giữa mì cay Buldak và mì hải sản Neoguri. Công thức này nhanh chóng được người hâm mộ thử làm theo, thậm chí lan rộng ra ngoài cộng đồng fan K-pop.

Jungkook cũng từng chia sẻ cách làm mì kiều mạch trộn dầu tía tô với sốt cay. Thay vì chỉ sử dụng công thức truyền thống, anh kết hợp thêm sốt Buldak, nước tương, sữa, mayonnaise, tỏi băm, hành tây và lòng đỏ trứng để tạo ra hương vị riêng. Nam ca sĩ cho biết đã thử làm món này nhiều lần và điều chỉnh lượng sốt để tìm được công thức ưng ý.

Trong những buổi livestream, Jungkook còn khiến fan bất ngờ khi tự tay chế biến nhiều món ăn có cách kết hợp khá lạ như mì kiều mạch dầu tía tô sốt mayonnaise cay, pasta tôm sốt kem nước tương và trứng cá cầu gai, cơm chiên rau củ với tương ớt hay cơm trộn trứng cùng mì ăn liền.

Trong cuộc phỏng vấn với Weverse Magazine, Jungkook từng chia sẻ rằng anh thường xem YouTube để tìm công thức nấu ăn, sau đó thử làm và tự thêm những nguyên liệu mà mình nghĩ sẽ hợp vị. Nếu món ăn thành công, anh sẽ tiếp tục làm lại. Có thể thấy, với Jungkook, chuyện vào bếp không đơn thuần là chuẩn bị một bữa ăn mà còn là một thú vui khám phá hương vị.

Những lần Jungkook đi ăn cũng khiến fan chú ý

Sở thích ẩm thực của Jungkook còn thể hiện qua những lần anh xuất hiện tại các nhà hàng. Bên cạnh Geumdwaeji Sikdang, nam ca sĩ từng được bắt gặp tại Yeongcheon Yeonghwa, địa điểm nổi tiếng với các món thịt bò Hanwoo nướng than.

Đáng chú ý, vào tháng 10/2025, Jungkook từng được truyền thông Hàn Quốc ghi nhận khi một mình đi ăn tại một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng ở khu Itaewon, Seoul. Anh tự nướng thịt, thưởng thức bữa ăn và thanh toán hóa đơn mà không có quản lý hay nhân viên đi cùng. Hình ảnh đời thường này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone hồi tháng 1/2026, Jungkook còn tiết lộ thời điểm đó anh đang ăn kiêng và chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Vì vậy, nam ca sĩ thường mong chờ đến bữa ăn duy nhất, thậm chí dành thời gian suy nghĩ xem hôm đó nên ăn món gì. Bữa ăn được anh nhắc đến trong cuộc phỏng vấn là một món từ nhà hàng Hàn Quốc kết hợp do bạn giới thiệu. Đây là chia sẻ về chế độ ăn tại thời điểm phỏng vấn, không đồng nghĩa với thói quen ăn uống cố định của anh.

Từ một người có thể ăn thịt ba chỉ nướng suốt 7 ngày đến chàng trai mê sữa chuối, thích thử công thức mới và tự tay vào bếp, Jungkook cho thấy một khía cạnh rất đời thường phía sau hình ảnh ngôi sao toàn cầu. Với anh, đồ ăn dường như không chỉ là nhu cầu thường ngày mà còn là niềm vui nhỏ bé, gắn với những ký ức và sở thích rất riêng.